警惕低度污染对心脏危害 简单几招教你自救

图片版权 Getty Images Image caption 研究显示低度污染也对心脏有不利影响

人人都知道污染严重对人体健康有害。但英国专家说，即使人经常处于低度污染状况下，都可能会对心脏造成不利影响。

低污染可能给心脏带来的变化与心脏衰竭早期的症状类似。

英国所做的一项研究显示，那些住在繁忙公路旁、暴露在高度噪音中的人，他们的心脏要比住在污染程度较低处的居民平均要大，即使他们所居住地区的污染程度并没有超过英国的安全指南（PM2.5 25微克/每立方米）。

2018年，世界卫生组织的空气质量指南呼吁各国将其PM2.5年平均值降至10微克/每立方米）。

英国研究人员分析了4000人的数据，发现污染与心脏肥大之间有明显的关联。

几年前的一项大规模国际调查也称，空气污染对心脏衰弱的人威胁最大，甚至可能导致死亡。

专家估计，在英国，每年因空气污染导致心脏衰竭的死亡数以千计。

英国心脏基金会呼吁政府清洁空气，说英国许多城市的空气质量经常超过欧盟制定的安全标准。

国际权威医学杂志《柳叶刀》对包括英国、美国和中国在内的12个国家的35项专题研究进行了综合分析。

研究发现，车辆排放的废气和空气粉尘等空气污染与心脏病之间有明显的联系。

图片版权 Getty Images Image caption 汽车尾气污染严重

什么是PM2.5

研究发现，空气中的PM2.5（测量标为微克/每立方米）含量每增加10微克，人的心脏就增肥1%。

PM2.5是空气中的微小颗粒，它对人体伤害最大。因为它直径小于2.5微米 ，大约相当于人头发的三十分之一。

它们可能来自汽车尾气，炉子煤烟以及其他一些污染气体相互作用所产的化学反应而生成的副产品。

PM2.5的颗粒可以穿透到人体肺部以及心血管系统，特别是对老年人和年轻人的心、肺造成伤害。

预防措施

英国专家说，这说明即使低度污染仍然对健康产生不利影响，但好消息是低度污染对心脏产生的变化相对较小，还是有逆转的潜力。

因此，专家呼吁各国政府采取紧急措施，治理空气污染、保护环境。

与此同时，你也可以做一些力所能及的小事来减少接触到的污染物和进行自我保护：

尽量远离繁忙的公路，因为交通繁忙的公路污染物最集中。

平时尽量选择小道，交通越少越好的那种小道。

避开肮脏空气的热点，比如交通堵塞时车子静止不动，但发动机仍然在工作的路边。它可以造成高度污染源。在等待过马路时最好退后一步，离车辆远一点。

在走上坡路时，要走车辆下行马路的那一边，这一面的空气相对干净些。因为车爬坡耗油，尾气多。

普通的口罩和面具没有什么用，真正有用的面具戴起来又太麻烦。因此，科学家建议还是避开繁忙公路为好。

此外，英国以及欧盟数国决定到2040年前结束销售使用汽油和柴油做燃料的传统车辆也将对治理空气污染起到重要作用。

但在这之前，还是尽量利用一些简便易行的自我保护措施为佳。