图片版权 Getty Images Image caption 已经睡了8小时了，醒醒吧。

睡眠与健康，是个让从医学专家到饮食男女都纠结的问题。

大被酣眠，是现代人的渴望，因为我们的生活节奏太紧张，工作社交的压力太大，烦心的事太多。

倒头一觉睡到日上三竿，已经成了一种奢侈。

睡眠太少会影响健康已经是共识。许多疾病与睡眠不足有关。例如，老年痴呆，癌症，心血管疾病，肥胖症，糖尿病，抑郁症，焦虑，甚至自杀。

睡觉太多也危险

最新发表的一份科学报告称，睡觉太多也不利健康甚至折寿。

科学家警告，如果每晚睡眠超过建议的7-8小时，会增加早死的危险。

图片版权 Getty Images Image caption 睡眠不足对我们的健康非常有害。科学家说，睡太多了也可能折寿。

英国基尔大学医学科技研究所联合利兹大学、曼彻斯特大学和东安格利亚大学的研究人员，对世界有关睡眠与健康的74项研究报告的数据进行了综合分析。

这些调查涉及的受访总人数超过300万人。

综合分析得出的结论是，平均每晚睡眠10小时的人，与平均每晚睡眠8小时的人相比，早死的危险增加30%。

每天躺在床上蒙头大睡超过10个小时，死于中风的危险增加56%，死于心血管疾病的危险增加49%。

睡眠数量与质量

发表在美国心脏协会月刊上的这份报告强调，导致科学家称之为“极端睡眠规律”的因素有很多。

领导研究的基尔大学的Chun Shing Kwok博士说，异常睡眠是心血管疾病危险增加的信号。医生在会诊的时候应该把睡眠长度与睡眠质量综合考虑。

他说，文化、社会、心理、行为、环境、倒班和24小时不间歇的现代生活，都会给人的睡眠质量带来影响。

报告说，睡眠质量越低，患心血管疾病的危险越高，睡不好觉的人，心血管患病的危险增加44%。

图片版权 Getty Images Image caption 如果你想要活到老年，并尽可能持久保持健康，就应该睡眠适度，就像生活中做任何事一样。

每晚睡多少最合适？

报告建议每晚睡7-8个小时是正常睡眠的最佳长度。

此前有关睡眠的研究也提出了7-9小时的类似建议。

但是，以往的研究大都集中在睡眠缺乏可能给健康带来的危害，得出的结论是睡觉越短，寿命就越短。

美国加州伯克利大学神经科学和心理学教授马修·沃克的专著《为什么我们要睡觉》强调，如果你想要长寿，并尽可能持久保持健康，就应该多睡好觉。

最新的研究报告则侧重分析了嗜睡与健康之间的关系。

在你读了报告担心自己睡觉太多之前，报告作者特别提醒大家注意两点：

一是导致”极端睡眠“的潜在的身体与精神因素有很多，相关数据有限。

二是，每晚睡眠的时长，都是受访者自报的。换句话说，声称自己一晚上睡3个小时就够了的人，未必只睡3小时。说自己睡不醒的人，也不一定睡得比自己以为的那么多。