大难临头：电脑黑客入侵 稳住阵脚的几招

Image caption 黑客进门了。

面对日益频繁、手段日益高超的网络黑客攻击，普通用户和企业机构网管在不断更新防毒知识和软件，网络安全公司也在不断提升防御技能水平。虽然造成的伤害和损失实实在在，毫不虚拟，但网络黑客袭击攻防战发生在常人看不见的战线，对于这种虚拟空间的隔空搏斗具体过程如何，大部分人没有概念。

BBC获准旁听了网络安全公司Forcepoint的一次模拟实战演练。这场网络黑客袭击攻防战这样展开......

场景设置

零售眼睛店Blink Wink公司总部遭钓鱼式电邮袭击。邮件貌似正常，公司员工未起疑心，点击了邮件里的恶意链接。那是二个月前。现在，星期二，定时炸弹爆炸了。

星期二上午 8:30

Blink Wink 技术部门IT管理员托尼·刘易斯像往常一样到公司上班，第一件事是清理公司电邮帐户收件箱里的垃圾邮件和广告邮件。突然，他的视线停在一封邮件上，胃里一阵痉挛。

邮件里列出了某人姓名，信用卡信息和电邮地址，下面是一行字：“我还有更多这类东西。我们很快会跟你们联系，告诉你们我们要什么。”

托尼真心希望这只是个恶作剧，但也不敢掉以轻心，当即拿起电话通知公司安全部门负责人 道格拉斯·休斯。电话线那头，道格拉斯很不高兴，因为他正在纽约休假，当地时间是凌晨3:30。

他嘟哝说：“你可别涮我。”托尼把那封电邮转发过去。

“这张信用卡核实过吗？ ”道格拉斯的声音睡意全无，明显紧张起来。“这人是我们的客户吗？”

“我还不清楚。”

“那，我们什么时候收到这个的？”

“嗯......看来邮件是昨天收到的，我下班后不久，所以我今天早上才看到。”

“也就是说已经过去12个小时了？”

“嗯，是的。”托尼的声音怯生生。

星期二下午 13:30

托尼通知道格拉斯：“我们收到了第二封邮件。他们索要赎金15000英镑，要Litecoin密码货币支付。英国夏令时今天晚上22:00前必须付赎金，否则他们就把我们的客户资料全部删除。”

“什么？”道格拉斯大叫，“我还以为他们只拿到一个人的资料。”

“嗯，不是这样。他们说他们掌握了所有客户的资料。”

道格拉斯一身冷汗，立刻给公司律师格雷丝·博尔顿打电话求助。她的耳机出了故障，线路也不好，声音时断时续。

她说：“很明显，这会构成泄露行为。因此，不要对那封邮件做出回应。我需要查一查现有的法律条文，以便对我们现在的处境心中有数。”

道格拉斯问：“报警呢？或者报告欧盟信息专员？还是通用数据保护规范(GDPR)办公室？这事我们该向谁通报啊？”他在纽约的浪漫假日显然泡汤了。

Image caption 勒索赎金，付还是不付？

星期二下午 15:30

事态开始失控。黑客在一个公开的文字和信息源分享网站上公布了Blink Wink公司一批客户的姓名和信用卡号码。

道格拉斯现在已经核实了这些数据的真实性。

托尼问：“我们把网站关闭行吗？那样可以控制风险。”

格雷丝插嘴：“等等，在那之前我们先得通知谁？我们的数据泄露政策怎么规定的？”

道格拉斯：“我以为那是法律部门管的事。”

格雷丝：“你不是数据安全保护负责人吗？”

“不对，我不是......”

“天哪，难道是我？“道格拉斯绝望地喊道。“不管怎么说，我们假如撤网，只会把注意力全部吸引到我们自己身上来，对吗？我不敢确定这是正确的做法。“

格雷丝：”我也不确定。“

Blink Wink公司公关部负责人，桑德拉·埃利斯也加入了电话讨论。

她语气肯定地说：“情况很不妙。我们没有保护好客户的私人信息数据。我们会为此挨揍的。”

她提醒大家，公司眼下正在做隐形眼镜“买一送一”促销。

“我们此时此刻正在设法吸引大家到这个网站来。他们的信息也被盗了吗？”

道格拉斯：“很有可能。我们必须关闭网站，至少部分关闭。然后，还得决定要不要付赎金。”

Image caption 事态貌似越来越糟糕

星期二下午 17:00

桑德拉·埃利斯起草了一份公开声明，但建议等媒体追问时再发布。

她说：“我们就说出了个事故，然后随机应变。”

道格拉斯：“不是事故，是信息泄露。”

格雷丝：“不行，不能用‘信息泄露’这个词，至少现在还不能用。”她现在考虑的是法律方面的影响。

托尼突然闯进电话会议：“我们找到一些病毒软件！我们看到一封被自动送进消毒邮箱的邮件，还有附件。我们还检查了，估计就是它。”

道格拉斯：“你没点开它吧？”他觉得事情越来越糟糕。

“嗯......我是想那那可能会加快进展......”

道格拉斯骂了句粗话，退出电话会，去吩咐保安技术员检查是否造成了更多损害。

格雷丝把话题转到如何通知信息专员办公室。

她说：“我们可以通过电话或者在网上通报。但我们得说明采取了什么措施来化解问题。”

托尼：“本来我们去年就要装最新的黑客袭击监测软件，但管那事的人走了，还没找到顶替他的。所以，这事儿就搁一边了。”

格雷丝吼道：“这事我们不能告诉信息专员办公室。我们要是无法展示自己有足够的控制机制，那就麻烦了。网络保险公司那些人可能会拒绝付保险赔偿。”

过了一会儿，道格拉斯说出了真相，这次钓鱼式黑客攻击是一次模拟真实事件的演练。不过，他透露说，二个月前确实发生过这样的事，有一封钓鱼邮件，链接到一个模仿公司云服务供应商的登录页面。

他说：“他们就是这样进来的。”

“从现在开始，我们的工作要改进。这种事还会发生，而且只会越来越严重。”

图片版权 Getty Images Image caption 如果你反应迟钝，黑客就占了上风，可以主导事态。

应该怎么做？

模拟演习结束。总结教训，虚构的Blink Wink公司能怎么提高警惕、提升网络安全防卫呢？

Forcepoint首席科学家理查德·福特说：“反应迟缓使Blink Wink处于劣势。遇到这种情况得迅速行动，否则对方就控制了事态进展

“对数据泄露方面的法律规定不熟悉，也使这家公司防守软弱。很明显，他们没有制订针对数据泄露的政策，职责不清，也不知道该如何应对。”

理查德说，这家公司本来应该做到的包括：

制订一份数据泄露应对计划，明确列出行动的具体步骤；

员工按计划模拟演练；

明确各人的职责，遇到数据泄露情况时能够各司其职；

经常更新和重发这份计划，确保高层管理人员熟悉计划；

通知第三方和供应商；

收集证据，以便向信息专员办公室陈述事件的处理过程；

通知公司的网络保险商寻求建议和帮助；

拟定客户声明，说明公司将如何帮助客户处理相关损害；

拒付勒索赎金——付了钱也未必能确保数据安然无恙。

网络专家特洛伊·亨特建议网络黑客攻击受害公司采取下列行动：

确定勒索来自何方/何人；

隔离中毒设备（下线）；

评估多少电脑中毒；

通过备份恢复丢失的数据；

通知客户他们的信息失窃并被泄露；

制订计划，确保将来不再发生此类事件。