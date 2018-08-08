导致二型糖尿病的病因原来还有这个

图片版权 Getty Images Image caption 糖尿病跟生活方式和遗传有关，但新研究说跟污染也有关系。

糖尿病是人类健康的主要杀手之一。通常，肥胖、饮食不良、缺乏运动以及家族基因遗传等因素是导致二型糖尿病的主要成因。

但是，新的研究发现空气污染也与二型糖尿病有密切关联。

美国华盛顿大学的研究小组对二氧化碳与糖尿病之间的联系做了大型研究，研究结果发表在《柳叶刀星球健康》杂志（The Lancet Planetary Health）上。

根据研究结果，2016年全球糖尿病病例中，有14%病例是跟空气污染有关系。

图片版权 Getty Images Image caption 汽车尾气中含有PM2.5

科学家研究了空气中的污染物PM2.5，汽车尾气、工厂排放的废气中都含有PM2.5。

因为PM2.5颗粒微小，它可以通过人体的呼吸道直接进入到肺部和血液系统。

它可以随着血液进入身体的各个器官，引起炎症等。

时间长了，它可以影响到胰腺的工作。

图片版权 Getty Images Image caption 胰腺的主要功能之一是分泌胰岛素

因为胰腺的主要功能之一是分泌胰岛素（insulin），而胰岛素负责参与调节碳水化合物和脂肪代谢，控制血糖平衡。缺乏有效的胰岛素会导致血糖过高、糖尿病。

研究说，如果长期暴露在污染的环境下，会导致葡萄糖和胰岛素新陈代谢的改变，包括葡萄糖不耐受和胰岛素敏感性降低等。

2018年，世界卫生组织的空气质量指南呼吁各国将其PM2.5年平均值降至10微克/每立方米。但是，许多国家和城市的PM2.5严重超标，有些地区高达数百甚至更高。

图片版权 Getty Images Image caption 许多城市污染严重，PM2.5严重超标。

根据世卫组织的数据，全世界范围内，大约近4.5亿人患有糖尿病，其中绝大多数为二型糖尿病。

以墨西哥为例，14%的人口有糖尿病。糖尿病也是墨西哥人死亡的主要原因之一。

据悉，美国的这项研究共涉及170万人，历时8年。