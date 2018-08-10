进入21世纪数字时代，网络成为人们生活中不可或缺的一部分，包括谈情说爱这样的浪漫之事。

据悉，在网上寻找人生伴侣已经成为18-34岁年轻人最主要的结识方式之一。

那么，怎样才能够增加自己在网上俘获心仪异性的几率呢？

专家说，要想增加网恋成功率，要从以下几方面下手：

首先，要设立一个高标准。

图片版权 Getty Images Image caption 越来越多年轻人开始从网络上寻找未来爱人

根据美国所做的一项新的网恋分析说，在网交时要瞄准那些条件比你本人强的，或是比你更有吸引力的异性。

如果男性主动出击瞄准那些他们认为比自己更富魅力的女性，成功机会则更大。

科学家们是在分析了来自纽约、波士顿、芝加哥以及西雅图地区的网上交友人士的短信交流等数据，得出上述结论。

他们发现，一个人的"可求度"（"desirability",）并不只取决于收到多少求偶短信，而在于是什么人给你发来的信息？

如果你收到的求偶短信是来自于那些本身非常"炙手可热"的异性（即他们本人已经收到很多求偶短信），那就会增加你的"可求度"。

其次，信息要简洁。

图片版权 Press Eye Image caption 越来越多的年轻人使用网络约会软件

通常，无论男女都倾向于给自己中意的异性发比较长的信息。但研究发现，发的信息长并不会增加你得到答复的几率。

研究人员说，他们也弄不清为什么。但也许那些条件比较好的人收到的短信太多，大多数信息都没有时间读。

因此，你花了2个小时遣词造句所写的求偶信可能人家根本就没有机会打开阅读。

所以，发信息要尽量简短。

第三，要有耐心。

如果你得到的回复不多，不要太心急。因为你心仪的对象正在进行"市场摸底"，然后才决定是否要回复。

研究显示，如果你直接拒绝首批收到的37%的求偶信，你得到最佳约会对象的机会最高。

首批回绝之后，你应该选择下一个比前面条件都好的那个人约会。

女性主动出击

图片版权 Getty Images Image caption 研究发现，当女性主要出击时，他们可以收到50%的回复。

研究还发现，当女性主动出击时，他们可以收到50%的回复。

男人在给那些比自己条件好的女性发邀请时，他们得到的回复率是21%。

专家认为，虽然这一概率看上去并不高，但还是值得冒此风险的。

此外，专家还归纳了应该如何在交友网站上介绍自己。建议说，70%的文字应该是自我介绍，另外的30%是你理想伴侣的条件。

在第一次给人发短信时，字数应控制在40字符之内。

图片版权 Getty Images Image caption 首封求爱短信一定要简短。

另外一些关于网约的有趣事实是，当女性与自己比较喜欢的网友沟通时更愿意用比较积极肯定的字眼，但男性则喜欢玩酷，正面词汇略少些。

在女性看来，男性50岁左右最有魅力。但在男人眼里，只要女性超过18岁，吸引力就开始下降。

当然，别忘了网上约会还只是第一步。之前的研究显示，当人们有机会在一起相处了解对方后，双方的性格才是更重要的。

研究人员说，有证据显示在两性关系的最初阶段，人们的注意力总是集中在未来潜在恋人最肤浅的几方面。

但随着两人的交往，这些浮表的东西似乎就不再这么重要了。

专家们归纳总结了下列几大网上交友成功秘诀：

多发求偶短信，坚持不懈最终会得到回报。

设立高标准，不要老找跟自己条件差不多的异性。

发短信时要格守简短的原则。