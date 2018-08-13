美国探测器“帕克”飞日 七年长征最近距离接触太阳

图片版权 Reuters Image caption 太空总署预计，帕克太阳探测器在12个星期后就能抵达太阳外的预定范围，展开工作。

经过一天的延误，美国太空总署成功发射帕克太阳探测器（Parker Solar Probe），它将成为有史以来最接近太阳表面的人造物件。

帕克探测器原定周六（8月11日）升空，但准备发射之际有警报响起，控制中心调查警报的源头后没能赶上当天的最佳发射时机，发射因此要顺延至周日（8月12日）。探测器最终在美国东岸时间早上3时31分（即北京时间当天下午3时31分）发射。

这个探测器将花七年时间对太阳进行近距离观察，甚至会进入太阳的大气层，因此美国太空总署在设计它的时候，已经为它装设隔板，可抵受摄氏约1300度高温。

美國太空總署帕克太陽探測器 帕克探測器距離太陽最近的距離 612萬公里

目前人造探測器與太陽最近的距離紀錄（1976年太陽神號） 4300萬公里

帕克探測器隔熱板需要抵禦 攝氏1,300度

帕克探測器的最高速度 每秒190公里

帕克任務自初步概念至完成相隔 60年 NASA/SDO

“近距离观察”有多近？

这个探测器的主要任务是分析太阳的大气层，最接近太阳的时候，它距离太阳的表面只有约616万公里。

听起来好像还很远，但美国约翰斯·霍普金斯大学应用物理实验室（Johns Hopkins Applied Physics Laboratory）科学家福克斯（Nicky Fox）解释说，如果地球与太阳的距离是一米，那么这个探测器最接近太阳的时候，双方距离就只有四厘米。

她同时介绍，探测器将以每小时69万公里的速度围绕太阳运行，是有史以来速度最快的人造物体。她说以此速度从纽约到东京，所需时间“少于一分钟”。

图片版权 Reuters Image caption 帕克探测器的发射任务因发射场响起警报，延误一天。

探测器的任务是甚么？

这个探测任务可以让科学家更深入了解太阳的运作。太阳经常会向外喷射带磁性的粒子，称为“太阳风”（solar wind）。这些磁性粒子与地球本身的磁场发生反应，就成了漂亮的北极光。但有些时候，如果这些“太阳风”的威力太强，它们会影响地球表面的通讯，也会影响人造卫星的运作，甚至影响各地供电网络的稳定。

帕克探测器取得的资料，可以让科学家更准确地预测这些“太阳风”何时爆发，这样就能让他们有所防范。

帕克太阳探测器以美国天体物理学家帕克（Eugene Parker）命名，是首个以科学家命名的太空探测器。帕克在1958年，首次提出“太阳风”的说法，

帕克在佛罗里达州的发射中心观看帕克探测器升空后说，兴奋地说科学界在接下来数年“将会学到许多东西”。

太空总署预计，探测器在12个星期后就能抵达太阳外的预定范围，展开工作。