降门槛多收钱 英国高校向“差生”招手

图片版权 Getty Images Image caption 中国的高考与英国的高考，尽管打分的方式、录取的机制不尽相同，但最终的结果是一样的：过了录取线，鲤鱼跳龙门；差一点点，掉下独木桥。

本周，英国的高校发榜。英伦岛上下千万考生和他们的家长，包括越来越多来英国读A-level的中国高中生，都在等着那个信封，心提到了嗓子眼。

中国的高考与英国的高考，尽管打分的方式、录取的机制不尽相同，但最终的结果是一样的：过了录取线，鲤鱼跳龙门；差一点点，掉下独木桥。

高考复读，在中国是落榜生想挤进大学校门的唯一选择。各类补习班是一桩大生意。

在英国，越来越多的高校也在瞄准落榜生，引入英国版的高考复读。

大学从“零年级”开始

与中国的高考复读不同的是，英国版的复读不是在大学墙外，而是在墙内。

与世界普遍的高校四年制本科不同的是，英国大学本科是三年制。交三年的学费拿一个本科学位，是来英国读大学的吸引力之一。

现在，越来越多的英国高校引入“零年级”机制，把三年制本科延长至四年。

所谓“零年级”，即大学预科。英国高考A-level成绩未能达到报考学校录取要求的考生，可以入校读一年的预科。

学校帮助预科生把成绩提升到录取要求后，学生可以继续在校就读完成本科学业。

虽然是读预科，收费是与读本科一样的“待遇”，一年交学费9250英镑。

图片版权 Getty Images Image caption 英国高校的生源抢夺战随着学费的猛涨而白热化。录取名额招不满，只好降格以求，"差生"成了香饽饽。

抢夺生源

与2012-13年度相比，就读英国高校“零年级”的学生数量翻了一番，达到3万人。

为什么要与2012-13年度相比？你可能觉得蹊跷。正是在这一年，英国的高校狮子大开口，把学费从每年3000英镑猛涨到9000英镑。

2012开始的新收费机制允许英国高校自主决定收取最低7000英镑、最高9000英镑的年学费。（去年又微调了一下，提到9250英镑）

在引入新的收费机制前，英国政府教育主管要大家不要担心，只有顶尖的英国高校才敢按上限收取学费。

但新收费标准一开始执行，英国高校几乎无一例外的都开口要一年9000英镑。

这背后的逻辑很简单，不敢按最高收费标准收费，那不等于不打自招，承认自己是个鸡毛大学吗？

大学敢按最高标准收费是一回事，学生（还有他们的家长）觉得物有所值，愿意掏腰包或贷款上这个大学，则是另外一回事。

生源抢夺战随着学费的猛涨而白热化。录取名额招不满，只好降格以求，“差生”成了香饽饽。

图片版权 PA Image caption "如果大学把录取标准降低到可能影响学生获得本科学位能力的程度，那就令人担忧"。

降格以求

你或许认为，只有那些二三流不入流的英国高校才会“出此下策”。

事实是，许多英国一流的高校也在打“差生”的主意，用提供预科先把学生拉到校园大墙内。

这是因为，热门大学里也有冷门专业。

英国罗素集团（Russell Group)代表了英国最顶尖的高校。罗素集团24所高校中，有16所都为学生开设了预科专业。

比如，对中国留学生颇有吸引力的一流大学布里斯托大学，就新开设了“艺术与人文”预科。学校的网站上称：”如果你按要求完成了预科学习，就可以继续攻读艺术和人文类专业的本科学位”。

今年是英国的A-level 改革后高校招生的第一年，普遍预测英国高校会降低录取要求，因为新的A-level 增加了难度。

人们担心的是，降低标准降到什么程度？

英国招生机构Ucas 负责人马琴特（Clare Marchant）说：“如果大学把录取标准降低到可能影响学生获得本科学位能力的程度，那就令人担忧”。

英国教育智库Wonk HE的负责人里奇在接受《泰晤士报》采访时承认，英国的大学为了抢生源收取学费，正在“使用任何可能的手段”。但他认为，“零年级”也有好的一面：“零年级给了学生一个机会，让他们试试某所大学是否适合他们”。

考生是否愿意或有能力拿出9250英镑先试试口味，则是另一回事了。