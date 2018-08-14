英国学者：电子烟“对人体安全”的说法可能有误

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电子烟（又称电子雾化器）是否真的比传统香烟“健康”？如果你问英国卫生部门，它们会回应说“是”。但当地一家大学最新的研究结果显示，答案并不是这么简单。

英格兰公共卫生署（Public Health England）今年二月曾发表报指，有证据显示电子烟对健康的损害比一般香烟少。它更建议吸烟人士应利用电子烟，协助他们戒烟。

但是，英国伯明翰大学（University of Birmingham）教授蒂克特（David Thickett）最新在医学双月刊《胸腔》（Thorax）发表的研究报告指，电子烟令人体内重要的免疫细胞失去功用，并警告早前电子烟“对人体安全”的说法可能有误。

此前有关电子烟的研究大都集中在电子烟的化学成份，蒂克特的项目首次集中研究电子烟对吸烟者身体影响。

研究员从八名没有吸烟习惯的人抽取肺样本，在实验室内测试电子烟对这些样本的影响。他们发现，电子烟放出的烟雾令这些肺组织发炎，样本内的肺泡巨噬细胞也受烟雾影响减少活动。这种细胞负责清除人体内可能有害的尘粒、细菌和致敏原。

研究员指，实验中肺样本的反应，与一般吸烟者肺部和肺病长期患者的反应差不多。研究员同时强调，实验室内的模拟测试只进行了48小时，结果不能作准，他们必须进行更多研究，才能断定电子烟对人体的长期影响。

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长远影响

负责研究的蒂克特教授指出，如果只比较香烟与电子烟的化学成份，那么电子烟含有的致癌物的确要比传统香烟少。英格兰公共卫生署和英国国民保健署分别都指出电子烟对人体的伤害以传统香烟少，但他认为电子烟在长远来说可能仍然有害。

他认为，电子烟的致癌性的确比传统香烟少，但“如果一个人吸食电子烟长达二三十年，而这个习惯有可能导致慢性阻塞性肺病的话，那是我们需要知道的事情”。

他补充他不认为电子烟比一般香烟有害，但外界应对它抱有怀疑态度，确保它宣称对人体的影响与实际影响一致。

英格兰公共卫生署官员多克雷尔（Martin Dockrell）指出，电子烟并不是百分百安全，但它们对健康的损害明显比普通香烟少。

他说：“任何正考虑转抽电子烟的人，都应该立即行动。”