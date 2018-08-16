图片版权 Reuters Image caption 卷心菜，属于十字花科蔬菜，因为高纤受欢迎。

长期以来，蔬菜，特别是十字花科蔬菜对肠胃的益处，人们只知其然而不知其所以然。

英国的科学家，最新公布了研究成果，发现蔬菜防癌的科学根据。

他们发现卷心菜、西兰花和羽衣甘蓝这一类的十字花科蔬菜，能降低患肠癌风险的原因不仅仅在于高纤。

英国弗朗西斯·克里克研究中心（Francis Crick Institute）的科学家宣布：原因在于，这类蔬菜在消化过程中产生了抗癌化学物质。

该中心是由英国癌症研究慈善组织（Cancer Research UK）、帝国理工学院（Imperial College London），国王学院（King's College London）、伦敦大学学院医学研究会（UCL）和惠康基金会（Wellcome Trust）联合组建的生物医学研究中心。

蔬菜

该中心的科学家们通过研究老鼠和实验室培育的微型直肠，发现了蔬菜对肠道内膜的改变作用。

图片版权 Alamy Image caption 西兰花，含大量维生素A和C。

肠道内膜与皮肤一样，处在不断更新的过程，每四到五天时间更换一次。

但是这样一个不断更新的过程需要密切管控，否则就会导致发炎甚至癌症。

根据科学家刊登在最新一期《免疫》期刊（Immunity）的研究报告，十字科花蔬菜中的化学成分在这个循环更新过程中至关重要。

食疗？

科学家着重研究了在咀嚼蔬菜过程中产生的一种名为吲哚-3-甲醇（indole-3-carbinol）的化学物质。

参与研究的吉塔·斯多金尔博士（Dr Gitta Stockinger）还特别提及这些菜的正确有效烹饪方法：“蔬菜一定不能煮得太长时间，譬如西兰花，一定不能煮得太烂。”

这一化学物质在继续通过消化系统的过程中，将因为胃酸发生变化，在肠道中能改变干细胞的行为，促进肠道内膜和控制发炎免疫细胞的再生。

研究显示，老鼠从食物中大量摄入吲哚-3-甲醇能免于癌症，尽管老鼠的基因决定它们有肠癌的高风险。

如果老鼠不从蔬菜中摄入吲哚-3-甲醇，肠胃细胞分裂就毫无控制。

斯多金尔博士补充说，“即便在老鼠已经有肠道肿瘤的情况下，我们转换饮食结构增加蔬菜，也能抑制肿瘤的生长。”

肠道癌症的病症包括： 经常性便血

排便习惯发生变化，如厕次数增加

腹痛、腹胀等不适

斯多金尔博士说，这些发现都“让人乐观”。她本人已经减少了吃肉，现在大量吃菜。

她向BBC表示：“我们如今听到的很多饮食建议每隔一段时间就发生变化，让人很迷惑，搞不清楚究竟有什么因果关系。”

Image caption 羽衣甘蓝

“如果你只告诉我吃菜有好处，而不告诉我为什么有好处，我是不会吃的。”

“有了这项研究，我们就知道了这个系统运作的分子机制。”

慈善组织癌症研究的添姆·凯教授（Prof Tim Key）说，这个对老鼠的研究说明，不仅仅是西兰花和卷心菜等蔬菜所含的纤维帮助降低了肠癌风险，这些蔬菜中发现的分子也起了作用。

“进一步的研究将发现，这些蔬菜中的分子是否对人体也有同样的效果。"

“无论如何，现在已经有很多理由让人们多吃菜啦。”