蔬菜怎么吃才有防癌功效 科学家有新发现

  • 2018年 8月 16日
卷心菜 图片版权 Reuters
Image caption 卷心菜，属于十字花科蔬菜，因为高纤受欢迎。

长期以来，蔬菜，特别是十字花科蔬菜对肠胃的益处，人们只知其然而不知其所以然。

英国的科学家，最新公布了研究成果，发现蔬菜防癌的科学根据。

他们发现卷心菜、西兰花和羽衣甘蓝这一类的十字花科蔬菜，能降低患肠癌风险的原因不仅仅在于高纤。

英国弗朗西斯·克里克研究中心（Francis Crick Institute）的科学家宣布：原因在于，这类蔬菜在消化过程中产生了抗癌化学物质。

该中心是由英国癌症研究慈善组织（Cancer Research UK）、帝国理工学院（Imperial College London），国王学院（King's College London）、伦敦大学学院医学研究会（UCL）和惠康基金会（Wellcome Trust）联合组建的生物医学研究中心。

蔬菜

该中心的科学家们通过研究老鼠和实验室培育的微型直肠，发现了蔬菜对肠道内膜的改变作用。

图片版权 Alamy
Image caption 西兰花，含大量维生素A和C。

肠道内膜与皮肤一样，处在不断更新的过程，每四到五天时间更换一次。

但是这样一个不断更新的过程需要密切管控，否则就会导致发炎甚至癌症。

根据科学家刊登在最新一期《免疫》期刊（Immunity）的研究报告，十字科花蔬菜中的化学成分在这个循环更新过程中至关重要。

食疗？

科学家着重研究了在咀嚼蔬菜过程中产生的一种名为吲哚-3-甲醇（indole-3-carbinol）的化学物质。

参与研究的吉塔·斯多金尔博士（Dr Gitta Stockinger）还特别提及这些菜的正确有效烹饪方法：“蔬菜一定不能煮得太长时间，譬如西兰花，一定不能煮得太烂。”

这一化学物质在继续通过消化系统的过程中，将因为胃酸发生变化，在肠道中能改变干细胞的行为，促进肠道内膜和控制发炎免疫细胞的再生。

研究显示，老鼠从食物中大量摄入吲哚-3-甲醇能免于癌症，尽管老鼠的基因决定它们有肠癌的高风险。

如果老鼠不从蔬菜中摄入吲哚-3-甲醇，肠胃细胞分裂就毫无控制。

斯多金尔博士补充说，“即便在老鼠已经有肠道肿瘤的情况下，我们转换饮食结构增加蔬菜，也能抑制肿瘤的生长。”

斯多金尔博士说，这些发现都“让人乐观”。她本人已经减少了吃肉，现在大量吃菜。

她向BBC表示：“我们如今听到的很多饮食建议每隔一段时间就发生变化，让人很迷惑，搞不清楚究竟有什么因果关系。”
Image caption 羽衣甘蓝

“如果你只告诉我吃菜有好处，而不告诉我为什么有好处，我是不会吃的。”

“有了这项研究，我们就知道了这个系统运作的分子机制。”

慈善组织癌症研究的添姆·凯教授（Prof Tim Key）说，这个对老鼠的研究说明，不仅仅是西兰花和卷心菜等蔬菜所含的纤维帮助降低了肠癌风险，这些蔬菜中发现的分子也起了作用。

“进一步的研究将发现，这些蔬菜中的分子是否对人体也有同样的效果。"

“无论如何，现在已经有很多理由让人们多吃菜啦。”

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