碳水化合物：摄取不足或缩短寿命4年

图片版权 Science Photo Library Image caption 西方流行的低碳水化合物饮食模式，近年来影响了很多东方人传统的吃饭习惯。

曾几何时，“吃饭了吗？”是人们见面寒暄打招呼的用语；但随着物质日益丰富，“饭”竟然像药一样，是很多人敬而远之的减肥忌讳。

在各式各样的减肥方法中，最为人所知的是那些提倡少吃米、面，多吃肉、菜的低碳水化合物饮食法。

但最新研究结果显示，少吃碳水化合物有可能折寿达四年之多。

在美国一项持续了25年的研究显示，适量摄取碳水化合物，或者从主要吃肉改为主要吃植物蛋白和脂肪，是身体更加健康更加长寿的秘诀。

减肥饮食

发表在《柳叶刀公共健康》（The Lancet Public Health）杂志上的研究结果，包括对美国15400个人的饮食情况所作的调查。他们填写每日饮食的调查问卷，其中包括进食份量的多少。

图片版权 Science Photo Library Image caption 各国卫生部门向国民提供健康指引，告诉公众如何通过健康、均衡的饮食，预防疾病。

根据这些调查问卷，科学家估算他们每天从碳水化合物、脂肪和蛋白中分别获得的卡路里比例。

在跟踪这些人大约25年后，研究人员发现，那些从碳水化合物中获得50%-55%能量的人，与其他摄入碳水化合物偏低和偏高的人相比，死亡风险略有降低。

碳水化合物包括蔬菜、水果和糖，但是主要来源于含淀粉的食物，如土豆、面包、米饭、面条和其它谷类食物。

包括英国国民医疗保健系统（NHS）在内的各国卫生部门都向国民提供健康指引，告诉公众如何通过健康、均衡的饮食，预防疾病。

延年益寿

研究人员估计，从50岁开始，那些适量摄取碳水化合物的人，平均有83岁的寿命。

也就是说，他们

比那些从碳水化合物摄取能量超低的人（不足三成），要多活4年；

比那些从碳水化合物摄取能量偏低的人（约三、四成），要多活2.3年；

比那些从碳水化合物摄取能量偏高的人（超过65%），要多活1.1年。

这一研究结果与以前的其他研究结果比较一致，而所有这些研究结果是综合了来自20多个国家的40多万人所做出的。

科学家们还比较了另外两个饮食组别：低碳水化合物/高动物蛋白和脂肪与低碳水化合物/高植物蛋白和脂肪。

结果他们发现，摄取高动物蛋白和脂肪的人，死亡风险也略微增加。但是，用高植物蛋白和脂肪补充本应摄取的碳水化合物部分，死亡率略有降低。

不利健康

美国波士顿布赖汉姆和妇女医院（Brigham and Women's Hospital in Boston）的萨拉·瑟德尔曼医生（Dr Sara Seidelmann）是这一研究的负责人。她说，低碳水化合物饮食模式提倡人们多吃蛋白和脂肪少吃碳水化合物，这样的饮食方法很受欢迎，被认为是保持健康，减肥的好办法。

“但是，我们的数据却显示，在北美和欧洲非常流行的以肉类为主要食物的低碳水化合物饮食方法，可能与人们寿命总体有所缩短有关联，不应该受到鼓励。”

“如果有人决定饮食中要降低碳水化合物，那么就应该用更多的植物蛋白和脂肪类食品来补充减少的碳水化合物，长期这样可能还会有利于老年后的健康。”

图片版权 Getty Images Image caption 减少动物脂肪和蛋白，增加植物脂肪和蛋白，长期可能有助于老年后的健康。

这一研究的作者们认为，西方流行的饮食结构，减少碳水化合物常常导致人们少吃蔬菜、水果和谷物类食品，而增加了动物蛋白和脂肪的摄入，与人体衰老和炎症有关联。

引发争议

剑桥大学的尼塔·福罗西教授（Prof Nita Forouhi）说，这一研究传递出来的重要的信息是：“光注意营养成分是不够的，更应该注意营养成分是来自动物还是植物。”

“当减少了食物中的碳水化合物摄取量后，应该补充的是植物脂肪和蛋白，而不是像肉这一类的动物蛋白和脂肪。”

不过，已经有专家指出了这一研究的局限和不严谨。

首先，其方法是采用观察性研究而非因果研究，而且受试者的饮食内容全是调查者自己填写，可能会不准确。

此外，由于饮食问卷仅在试验开始时和6年后，而饮食模式可能在随后的19年中发生变化，因此其中也许会有误差。

不过，英格兰公共卫生福利局首席营养师艾利森·特德斯通( Dr Alison Tedstone)说，这一研究提供了进一步的证据证明，低碳水化合物的饮食模式可能对长期健康造成重大损害。

她说：“我们每天的体力应该有大约一半来自高纤淀粉类碳水化合物，其中包括水果和蔬菜，与此同时，还应该减少摄入含高脂肪的肉类和奶类食品。”