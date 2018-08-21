开放式办公室的秘密：有助于员工健康

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许多传统办公室都以隔间屏风，来隔开每名职员的办公桌，但现在许多办公室都放弃这些屏风，转用“开放式”的办公室设计。有美国研究更显示，这种开放式办公室有助改善员工健康。

美国亚利桑那大学（University of Arizona）早前发表报告，指出原因是开放式办公室欠缺私隐，迫使员工离开办公桌，为自己寻找私人空间。

报告更指出，办公室工作比其他工种较静态，令办公室上班一族更容易有心脏毛病，也影响他们的精神和情绪。

用设计改变行为

图片版权 Getty Images Image caption 研究认为开放式办公室除了鼓励员工多点走动，也会促进他们的沟通。

美国亚利桑那大学早前邀请231名在办公室工作的人戴上追踪器，调查他们在办公时间的活动情况，他们每小时也要报告自己的情绪。研究员指，之前类似的调查主要都依靠上班一族填写问卷提供资料，这是首个以追踪器搜集他们活动情况的研究。

研究发现，在开放式办公室上班的人走动的时间比在传统办公室的人多约20%，他们比有私人办公室的上班一族走动的时间多出约32%。

研究也发现，在办公室活跃的人比经常坐在办公桌前的人压力更小。另一方面，年老的员工比年轻的员工压力大，而男性员工又比女性员工活跃。

负责此项研究的亚利桑那大学教授施滕贝格（Esther Sternberg）认为，许多人都知道多点走动对身体有益，但他们总是没有保持这个习惯。“因此，更改办公室设计是一种鼓励员工活动的做法。”

开放式办公室向来被认为减少了员工的私人空间，但亚利桑那大学的研究指出，其实开放式办公室还有许多好处，包括可以鼓励员工的沟通，也让他们更在意其他同事。

研究还指出，办公室里供人走动的空间和会议室的位置等设计都会影响员工的活跃程度。