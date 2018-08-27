当飞往火星变成了日常工作

图片版权 Farah Alibay Image caption "小时候，我真的从没想过会有关于宇宙飞船的工作。"

向火星发送探测任务，这份差事听上去很不错。但不是每天都有宇宙飞船发射——那么美国国家航空航天局（NASA）的宇宙飞船工程师们，其余时间都在做什么？

阿利拜博士（Farah Alibay）在NASA下属的喷气推进实验室（Jet Propulsion Laboratory , JPL）工作，参与了"洞察"号（InSight）任务——"洞察"号着陆探测器于2018年5月发射，飞往火星。

"洞察"号计划于11月抵达火星，探测火星内部，包括测量火星内部温度及检测"火星震动"，从而对距离我们最近的这颗行星的构造有更多了解。

如今，"洞察"号正在前往火星的途中，将使用火星日，而不再用地球日，包括阿利拜博士在内的一个专家团队负责登陆任务，定期为漫长征程中的宇宙飞船做检查。

她向BBC介绍了她的日常工作。

图片版权 Farah Alibay/JPL/NASA Image caption "我的正式头衔是有效荷载系统工程师。"

每天的工作是怎样的？

我们正在去火星的路上，感觉有点奇怪。而且真的很无聊！但这确实是我们的目标。目前一切进展顺利，我们会继续努力！

发射之前，我的工作是确保宇宙飞船上的所有仪器组装得当，测试顺利。

现在我们没什么要做的，就是等待，我的工作是协助各个团队进行登陆器探测的准备工作。

图片版权 Farah Alibay/JPL/NASA Image caption "我的很多工作需要合作完成，很多时候是与人一起工作，我很喜欢。"

担心忧虑也是工程师工作的一部分，因为总会有意想不到的事情出现。

我们正在前往火星的半路上，本周刚刚好走了一半，我已经开始在做登陆火星的噩梦了。

登陆火星的任务中，圆满成功的不足半数。你在宇宙飞船上倾注了那么多时间，最后全看那一天——11月26日星期一，有点恐怖。到时候看会怎么样！

我们主要通过指令来控制宇宙飞船。每一项指令都是一条代码，我们发送给宇宙飞船，告诉它登陆后要做什么。

宇宙飞船在夜间休眠时，我们开工。我们下载分析所有的数据，然后告诉宇宙飞船："嗨，'洞察'号，这些是你明天的任务！"

我们在宇宙飞船醒来之前把指令上传给它，然后我们去睡觉，飞船开工。

图片版权 Farah Alibay/JPL/NASA Image caption "在控制台"的意思是在任务中心操作，任务中心设有NASA的"深空网络"通讯系统，能够与其远程探测任务交流。

因为火星日每天都在变，我们也需要每天把日程调整一小时。第一天早晨6点开始工作，然后（第二天）是早晨7点，早晨8点，早晨9点，之后我们休息一天。

我们每周都会启动不同的仪器做检查，确保自发射之后一切正常，仪器仍然运转良好。

今天就要做一项检测。要在控制中心进行，因为操控宇宙飞船的是位于丹佛的洛克希德·马丁公司（Lockheed Martin），分析仪器数据的团队在欧洲，需要一个所有人都能相互通话的系统。

最喜欢工作的哪方面？

我每天做的都是前人未曾真正做过的，这是激动人心的地方。我们不只是做些改进，还会做全新的工作。

图片版权 Farah Alibay/JPL/NASA Image caption 登陆地点经过仔细筛选，因为许多计划登陆火星的宇宙飞船结果都不理想。

这就会不一样，因为我的工作有时候也真的要花几天时间来分析报表，或者做幻灯片，回复邮件。这种事我也要做很多，所以有时候就和别的工作一样无聊。

但相比而言，即使那天很无聊，我的宇宙飞船仍然是在前往火星的途中！

图片版权 Farah Alibay/JPL/NASA Image caption X团队的头脑风暴："你可以跟他们说一个疯狂的想法，他们能帮你把这个疯狂的想法构思成一项任务。"

如何成了一名NASA工程师？

我的经历比较不同。我在英国长大，在曼彻斯特长大，去剑桥上的大学，然后去了麻省理工学院。在麻省理工学院时，我曾去喷气推进实验室实习。

我会努力指导其他女实习生，因为我实习的时候导师们真的很棒，所以我才得到了这份工作。

图片版权 Farah Alibay/JPL/NASA Image caption 阿利拜博士与实验室的实习生萨尔基相（Taleen Sarkissian）

继火星之后，谁是下一个？

只要还需要仪器，我就会一直参与"洞察"号任务，可能会到2019年2月。

我的梦想嘛，我的最爱是土星的土卫二卫星（Enceladus），但我们还没有那方面的探测任务。

土卫二的南极有很多类似喷泉的冰晶喷射活动，我设计过相关任务，并向Nasa提出让飞船穿越那些羽状烟云。希望有一天会实现这项探测任务。

我们现在着重在太阳系寻找生命，我想许多人都认为在有生之年…假如太阳系中有生命，我们应该能够找到它。

我希望成为其中一员，找到生命。

为求简明，采访内容经过编辑删减。

您可以在Instagram上了解阿利拜博士的工作，并在Twitter上关注"洞察"号任务的进展。