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美国的研究人员正在追踪抛弃式隐形眼镜的最后时光。

研究发现，15%至20%的美国用户只是随手将这些成分复杂的镜片丢进了浴室水槽，或是丢在马桶里冲走了。

美国亚利桑那州立大学的研究显示，最终这些塑料大多流入污水处理厂。

被丢弃的镜片随着污水污泥的流动蔓延到了农田，加剧了环境中的塑料污染。

美国约有4500万人佩戴隐形眼镜。不同国家佩戴的比例不同，欧洲国家介于5%至15%之间。

过去十年间，人们使用日抛、周抛以及月抛式隐形眼镜的数量大大增加，很快，制作镜片的材料开始大量使用材质较软的塑料。

这项新的研究发现，在美国，每年抛弃的隐形眼镜约有140亿个，相当于20万公斤（44.1万磅）塑料垃圾。

图片版权 Charles Rolsky Image caption 一只从污水污泥中找到的镜片

研究报告的作者对美国的隐形眼镜佩戴者进行了调查，发现15%至20%的人会将镜片扔到水槽或者马桶里，也就是说，最终大部分镜片会流入污水处理厂。

大部分污水中的物质会变成污泥散布在农田上。研究作者估计，大约1.3万 公斤的隐形眼镜以这种方式堆积起来。

美国亚利桑那州环境健康中心（Centre for Environmental Health Engineering）的哈尔登（Halden）教授向BBC新闻表示："隐形眼镜不会在污水处理过程中降解，它们会夹杂在污水污泥中。"

"我们知道，污泥中的物质会被大雨冲走，流回地表水，而地表水则通向海洋。被抛弃的隐形眼镜很可能经历漫长的旅程。"

图片版权 AFP Image caption 隐形眼镜会在污水污泥中堆积，再散布到农田。

研究人员担心这会对生态环境造成威胁，可能会在弱势生物体内累积不可降解的有毒污染物，譬如虫类和鸟类。

"如果地里的虫子吃了土壤，鸟又吃了虫子，那这些隐形眼镜就跟海洋中的塑料垃圾一样，也会进入生物体内，成为人类食物链的一环。"哈尔登教授说。

隐形眼镜的制作材料通常包括丙烯酸玻璃、有机硅和含氟聚合物，能让塑料的材质更软，使眼睛接触到氧气。

为了弄清楚污水处理厂对这些材料的影响，研究人员将隐形眼镜中的5种聚合物暴露在处理厂常见的厌氧及好氧的微生物环境中。

图片版权 Getty Images Image caption 隐形眼镜会迅速变干，碎裂成小块塑料。

亚利桑那州立大学的科尔卡（Varun Kelkar）是研究报告的作者之一，他说："我们发现，在污水处理厂中微生物的长期作用下，隐形眼镜的粘度会明显改变。"

"当塑料的结构丧失部分强度时，就会断裂，变成小块塑料，小块塑料最终形成微塑料。"

研究人员希望，隐形眼镜的制造商能在标签上写明，如何正确丢弃隐形眼镜。

通常没有人回收隐形眼镜，不过，隐形眼镜的最大制造商之一博士伦公司（Bausch + Lomb）去年推出了隐形眼镜回收计划。

研究报告的作者表示，有条件的话应该回收隐形眼镜，即使不能回收，也应该跟其他不可回收的固体垃圾扔在一起。

哈尔登教授说："解决办法很简单，就是不要再把隐形眼镜丢进浴池的水槽或者马桶里！"

"这样能切实提升我们的生活质量，也是在合理使用塑料。如果一个社会选择用塑料来制作隐形眼镜，那也应该告知消费者如何负责任地丢弃这些产品。"

该项研究发表于在波士顿召开的美国化学学会（American Chemical Society）全国会议上。