提档加速 电动车开启春秋战国模式

图片版权 REUTERS/Arnd Wiegmann Image caption 作呆萌状，瑞士车厂Microlino AG 的电动小车Microlino2018年8月在瑞士苏黎世亮相。

“8月份，世界范围内上路行驶的电动汽车总数将突破400万辆，”彭博新能源财经先进交通研究主管科林·麦凯拉彻（Colin McKerracher）断言。他指的是2018年8月。

跟地球上正在行驶的各色车辆总数相比，400万是沧海一粟，但跟2014年的50万辆相比，增幅800%。随着技术进步和价格下跌，今后几年电动汽车发展将加速切入快车道。

全球而言，新能源汽车产业处于“春秋战国”，市场霸主尚未产生。

图片版权 Gayam Motor Works Image caption 电动三轮车在印度颇受政府亲睐，因为比老式的柴油蹦蹦车污染少。

加速可期

电动汽车是新能源机动车的一种，主要包括混合动力、纯电动、燃料电池、氢发动机和其他新能源机动车，种类从三轮车到公交车，从轿车到重型工程车，从赛车到货运卡车，全方位覆盖，目前处于技术研发和市场导入并进阶段。

麦凯拉彻估计，到电动车价格跟传统燃料车基本拉平的时候，据估算在2025年左右，电动车销量将连胜几档，汽油、柴油驱动的传统车辆面临巨大挑战。

届时新旧交替的大潮可以预期。

为机动车电力化推波助澜的是各国政府的新能源产业和环保及税收政策。比如，中国从2014年开始买电动车免税，英国电动车免路税、伦敦市区电动车免"拥堵费"，等等。

近年地球变换、空气污染加剧等问题促使各国政府和国际社会更注重新能源的开发利用，对传统燃油动力车的排气标准不断收紧。

科技领域，5G移动通信技术在推动车联和万物互联的破蚕。

这些都成为电动汽车切入主流快车道的燃料。

数据显示电动车主流化或者说机动车电力化的大趋势更多发生在亚洲和大洋洲的车道上。目前全世界电动车销量的一半发生在中国。

研究中国能源和污染问题的哈佛大学学者陈新宇（音）说：“这场竞争，可以说大家起点差不多，中国将此视为机遇。”

图片版权 拜腾（Byton） Image caption 中国南京FMC新能源车企出品的拜腾（Byton）2018年初亮相，公司两名联合创办人是德国资深汽车业者。但拜腾只是中国市场2018年“值得期待”的13款新能源车之一。

中国很热闹

据市场调研公司EVTank最近发布的报告，2018年中国新能源汽车的产量将达到110万辆， 2020年达到367万辆，行业进入准市场化发展阶段。

麦凯拉彻说的这个8月，中国新能源汽车市场挺热闹。

8月下旬，日产汽车宣布将为中国市场生产纯电动小型轿车，轩逸（Sylphy，美国市场叫Sentra），是日产在中美两个市场的畅销车。同时，日产宣布，2022年中国市场销售的日产汽车三分之一将是纯电动车。

差不多与此同时，8月27日，广州首款新能源车广汽传祺GE3 530上市，车上不光装了扩容的电池，还搭载了腾讯车联人工智能，以期推动万物互联。广汽新能源公司今后准备每年至少推出两款新能源车型，2019年在中国国内率先推出L3级自动驾驶车型。

自动驾驶和新能源也是日本丰田（Toyota）跟优步（Uber）日前宣布扩大合作的项目。丰田为此新投入5亿美元。

基于丰田Sienna小面包车的新款无人驾驶车计划于2021年试车。

图片版权 EPA/SERGEI ILNITSKY Image caption 以制造AK-47等军用枪支闻名的俄罗斯军工商卡拉什尼科夫公司研制的电动超级跑车概念车CV-1，2018年8月24日在莫斯科一个军工产品展销会亮相。外貌造型复古，但从0到100公里时速只需6秒，一次充电可行驶350公里。卡拉士尼科夫称自己技术上完全可以跟特斯拉竞争。

这项宣布前不久，谷歌旗下自动驾驶车业务低调进入上海自贸区的消息在网上传开。Waymo和Uber围绕无人驾驶车的知识产权曾起过纠纷，后来和解。

在中国OFweek新能源汽车网年初发布2018年"值得期待"的13款纯电动车。两名德国汽车业资深业者在中国南京创办的新能源车企FMC出产的拜腾（Byton）名列榜首。

FMC首席执行官兼联合创始人毕福康曾在宝马工作20年，曾任宝马i8项目总监，总裁兼联合创始戴雷曾任东风英菲尼迪总经理和华晨宝马副总裁。公司设在南京，在德国慕尼黑有一间设计室，在美国加州硅谷有一个技术中枢；核心管理团队成员来自宝马、特斯拉、谷歌等企业。

FMC只是中国许多新近冒出来的电动车厂商之一，其他如Nio and SF Motors，还有中国本土的汽车厂商，都在为挤上全球电动车市场快车道加紧准备。

2018年"期待清单"上包括吉利帝豪EV、前途K50电动超级跑车、奇点纯电动SUV、上汽荣威Ei5纯电动旅行车、北汽ET400纯电动SUV、威马EX5突出车联智能，还有出口中国市场的高尔夫纯电动车，等等，显得有点拥挤。

8月里上市的还有比亚迪宋的3种动力的新车，包括燃油、混合动力和纯电动版本。

于此同时，瑞士、俄罗斯等地分别有新款电动汽车亮相。

图片版权 Getty Images Image caption 充电柱桩的数量可以推动或抑制电动汽车产业的加速。

清除路障

上高速的辅道上有些路障。

首先是充电站和柱桩。充电设施的速度已经加快到10-15分钟就可充到80%，但数量太少。中国的充电站、桩数量领先世界，有21万5千个，计划到2020年增加到480万。

印度全国有350个电动车充电站。首都德里地区预计需要800到1000个。

其次是电网的承受能力。设想一下，千百万辆电动车同时充电的高峰时段，比如傍晚或周末，现在哪个国家的电网能承受？

去除路障需要钱，要大量投资。问题是谁来买单。

充电站由谁建造、拥有、运营，国家或私人电网的更新换代如何推动，都是电动车时代商业模式中的模糊点。

Image caption BBC记者在印度德里实地考察了电动汽车充电桩。

电池迭代

电池升级换代已经在加速推进。不少科技公司正在研制用固态电解质电池，比锂电池功率更大、性能更稳定。对这一技术颇感兴趣的包括宝马（BMW）和其他一些汽车制造商。

宝马计划5年后推出安装硅阳极电池的电动车，电池功率将提高30%。

同时，可充电锂离子电池也越来越便宜，从2010年的750美元跌到现在200美元以下， 5年后还会降到100美元以下。

咨询公司弗罗斯特&萨利文交通部门负责人萨尔旺·辛格（Sarwant Singh）认为，锂离子充电电池价格降到80美元的时候，汽油引擎就真的无力招架了。

英国Mini车厂产品部负责人尼古拉斯·葛瑞布纳（Nicolas Griebner）认为，现在市面上的汽车使用的电池功率跟汽油引擎功率越来越接近，但还没达到同等程度。

图片版权 Formula E Image caption 新一代E级方程式赛车已经亮相，最高时速达186英里。

图片版权 Sam Bagnall Image caption 下个赛季的电动赛车

方程式赛车

不过，电池动力的赛车已经开上了方程式大赛的车道。目前全世界有10个车队参加E级方程式锦标赛。

最初4年里，比赛持续50分钟，中途需要换车，赛车手得从一辆车下来，进另一辆车，然后继续赛程。

但下一个赛季就不必了，E级方程赛发言人山姆·马力森（Sam Mallinson）说，因为届时赛车都换了更大功率的新电池。

现在的E级方程式赛车车速最高大约每小时140英里，下一代赛车时速可加快到186英里。

目前一级方程式赛车最高时速可达240英里。

中国的E级方程式赛车队Techeetah的队长马克·普莱斯顿（Mark Preston）看来，电池占用的空间比燃油引擎小，所以设计电动车的时候有更大的发挥空间，更多的可能性。