“历经恐龙灭绝”的珊瑚礁或见证重大环境变迁

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新的研究显示，早在1.6亿年前，珊瑚就已经与它体内的微型海藻搭伴生活了。

两种生物是共生关系，需要彼此才能存活。

但是人们之前以为这种关系形成于约6,000万年前。

新研究表明，从古至今，珊瑚中的海藻可能见证了重大环境变迁。

其中包括了让大多数恐龙从此消失的大灭绝。

最近，影响大堡礁的海洋暖化已经导致珊瑚射出海藻，出现"白化"，海藻对温度变化的适应能力引起了科学家们的关注。

研究团队由多国科学家组成，致力于探索多种与珊瑚互惠共生的海藻种类。

图片版权 Susann Rossbach Image caption 珊瑚礁为多种动植物提供生活环境，目前受到海洋温度上升的威胁。

科学家们研究了共生类海藻这个种群，发现所包含的种类比先前认为的要多。尽管科学家一直知道海藻种类众多，但并没有将它们细分——现在就是要做这件事。

通过DNA分析，研究团队发现这些海藻很可能由中侏罗纪时期进化而来，并和珊瑚建立了共生关系，比恐龙灭绝要早很久。

"海藻给了珊瑚生命，了解这种微生物的真正起源可谓一项重大发现，"研究报告的主要作者拉朱奈斯教授（Todd LaJeunesse）对BBC新闻栏目说。

"它们出现的年代比原先认为的更加久远，说明（这种共生关系）已经持续了相当长时间！"宾夕法尼亚州立大学的研究人员补充道。

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纽约州立大学布法罗分校的科夫罗斯教授（Mary-Alice Coffroth）没有参与本次研究，她将对海藻形成年代的新界定誉为"一项重要成果"。

"由于气候变化和其他人为干扰的威胁，进一步研究珊瑚和珊瑚礁的适应能力愈发迫在眉睫。"她对BBC说。

将数目更加庞大的共生海藻区分归类是"解开这个重要且神秘物种之谜所迫切需要的第一步"。

图片版权 Getty Images Image caption 澳大利亚的大堡礁受到海洋温度上升的威胁。

研究显示，珊瑚藻能够适应气候变化，拉朱奈斯教授对这项发现持乐观态度。

"这说明它们的适应能力很强，可能能够长期存活。虽然如此，它们就算挺过了当前的气候巨变，也会受到重创。生态系统的功能可能会崩溃。"

研究人员担心，在目前的情况下，珊瑚礁受到的破坏还在加剧。

团队希望进一步研究不同的共生类海藻，比较它们的基因组，与各种珊瑚的共生能力，还有耐热能力，从而更好地了解海藻将如何应对气候变化。有关研究报告刊发于《当代生物学》（Current Biology）。