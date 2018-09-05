BBC实验：亲身尝试全素食 结果大感意外

图片版权 Getty Images Image caption 全素食在最近几年来逐渐形成风潮

近几年来素食主义逐渐形成风潮，主要是由于人们开始注意自己的健康，并关心动物的权益和环境意识。

素食也分许多种，其中“全素食”是不吃任何肉类，除了不吃家禽、家畜和鱼类海鲜等肉食，也不吃任何源自于动物的产品，包括蛋、奶和动物凝胶制品。

现在，英国的全素食者是4年前的4倍。那么全素食能不能改善你的健康呢？

BBC电视节目《相信我，我是医生》（Trust Me I'm A Doctor）的加尔斯·杨（Giles Yeo）医生决定亲自尝试全素食一个月，体验全素食是否适合他。

Image caption 加尔斯·杨医生体验一个月全素食的生活

杨医生很快发现全素食并不容易做到，因为很多你以为跟动物不沾边的食品，其实都含有动物成分。

蛋、奶酪和肉类当然不能碰，但是意大利面条呢？里面含有蛋。蛋黄酱呢？里面也有蛋。葡萄酒一定能喝吧？但其实有些酒类饮料制作过程中使用鱼骨或其他动物的蛋白质。

除了要确保不能摄取动物制品之外，全素食者还要注意不能缺乏任何重要营养元素。

如果你是全素食者，你的身体很容易缺乏维生素D，维生素D对骨质健康非常重要。

为了要在饮食中摄取到维生素D，许多全素食者依赖加工食品，例如一些豆奶，米浆，有机橙汁和早餐谷片。

全素食者的另一个选择则是直接吃维生素D补充剂。

图片版权 Getty Images Image caption 海带是碘的重要来源

缺乏碘在英国相当普遍，尤其是年轻女性。

牛奶是我们摄取碘的主要来源，全素食者饮用的牛奶替代品，例如杏仁奶的含碘量非常低。

你可以吃海带来补充碘，但海带含碘量多少难以评估，所以全素食者可能必须直接吃碘补充剂。

另一个大问题是维生素B12，全素食者吃的种子类、坚果类或蔬菜里是找不到维生素B12的，所以全素食者和半素食者必须吃加工食品，例如早餐谷片来补充。

有没有效？

改吃全素食能不能让你更健康？

最近一次的分析，综合了过去10次研究的结果，比较了素食者和杂食者的健康，显示素食有益健康。

研究人员发现，全素食者或半素食者罹患心脏疾病和癌症的机率较低，但总体死亡率并没有差别。

换句话说，全素食者或半素食者也许能活得更健康，但并不会更长寿。

另一个可能性是，全素食者和半素食者更注重他们的健康，所以他们维持健康的生活也许并不完全归因于素食。

体验结果

加尔斯·杨医生亲身体验全素食的结果如何呢？一个月的全素食让他的体重下降了4公斤，腰带小了一号。

除了腰围缩小之外，他的胆固醇也减少了12%。

杨医生会继续全素食的生活吗？他说，“我很高兴能有这个结果，虽然我不打算完全成为全素食者，但我会考虑以后每个月里有几天吃全素食。”

“我承认一开始我有点恐惧要吃一个月全素，但后来我学到一些全素食食谱，所以我觉得还好。”

“对我来说，最难过的是不能吃蛋，不吃肉我觉得还行，不吃蛋就很难受。”

你可以访问《相信我，我是医生》（英语）获得更多全素食信息。