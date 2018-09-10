给自己设定一个“禁酒日” 饮酒养生两不误

图片版权 Getty Images Image caption 如何饮酒是有学问的。

一年一度的中秋佳节即将来临（9月24日），虽然中秋佳节的传统是吃月饼，但喝酒赏月是免不了的。

俗话说，酒逢知己千杯少。人们在亲朋好友的陪伴中往往会多喝两杯。

其实，偶尔多喝两杯可能问题并不大，关键是不能天天贪杯。尤其是你已经人到中年（45-65岁）。

最重要的是，每个星期一定要给自己规定一些"禁酒日"或是"无酒日"。

只有这样才能让你的肝脏得到充分的"休息"，并让你的身体得到清毒的效果。

"无酒日"规律

英国的一些活动人士正积极呼吁人们每周都能有至少一天的"禁酒日"， 因为中年饮酒者非常容易喝过量。

根据英国最新出台的饮酒指南，无论男女每周饮酒量都不应该超过14个酒精单位。

14个酒精单位大约相当于6品脱（568毫升）啤酒（酒精度为4%）， 7杯175毫升葡萄酒（酒精度11.5%）。如果是烈酒（酒精度在40%），则不能超过14杯（大约44毫升）。

Image caption 英国饮酒指南推荐单位， 分别为啤酒、果酒以及烈性酒。

英国的一项调查发现，要让人们减量其实很难，它要比劝告人们运动或是健康饮食，甚至戒烟还更难。

因此，最关键的是能让饮酒者自觉遵循每个星期给自己规定一些"无酒日"的建议。

医生说，这些"无酒日"对改善睡眠、减肥以及降压都有好处，同时也可以减少罹患癌症的风险。

根据英国的一项YouGov问卷调查发现，五分之一年龄在18到85岁的人都超过了每周14个酒精单位的推荐量。

适量最关键

许多人可能没有意识到，经常饮酒会增加人们卡路里的摄入量。而许多中年人本身就有体重偏高的问题。

因此，控制饮酒对减轻体重也会有帮助。

与此同时，有关饮酒与健康之间联系的研究比比皆是，一会说少量饮酒对健康有利，一会又说即使适量也不好，而且喝酒并没有安全上限。

图片版权 Thinkstock Image caption 推杯换盏的饮酒文化很容易让人喝高了。

还有研究说，滴酒不沾反而寿命短。

那喝酒到底是好是坏？到底还喝不喝？怎样喝才好呢？

之前有研究说，即使少量饮酒也会增加罹患癌症的风险，但又说，少量饮酒可能会对心脏有好处，并降低早亡率。

研究人员承认，这可能给人们发出比较含混的信息。

因为单从癌症风险来看，一些人认为没有所谓的"酒精安全上限"。

虽然另外一些人强调，适量饮酒可能给心脏带来的益处。有专家说，这可能是酒精中的芳香剂和其他化合物，而非酒精本身的作用。

专家建议，即使不超过每周14个酒精单位的推荐量，也要分开喝，不要一下子把一周的量在一天全部喝完。

而且，饮酒最好不要空腹。这样才能给你的身体，特别是你的肝脏得以喘息的机会。

就是说，在不超过推荐量的同时，有张有弛。为了能让自己小酌两杯，先要给自己断酒两天。你能做得到吗？