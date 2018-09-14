热带风暴为何有不同名字：飓风、台风和旋风

图片版权 Getty Images Image caption “佛罗伦萨”飓风袭击了北卡罗来纳州和南卡罗来纳州的海岸线，带来了狂风暴雨。

飓风"佛罗伦萨"（Hurricane Florence）将于星期五当地时间0800时登陆美国东海岸，超级台风"山竹"（Super Typhoon Mangkhut）正携带狂风暴雨逼近菲律宾。

从太空拍摄的照片上看，两个天气系统看起来几乎相同，都很壮观。

为何我们将其中一个称为飓风，另一个称为台风？ 什么是旋风？

热带风暴

它们都是热带风暴，但在不同的地方以不同的名字而闻名。

在北大西洋、北太平洋中部和东北太平洋，它们被称为“飓风”。

图片版权 NASA Image caption 飓风“佛罗伦萨”可能会带来长时间的暴雨天气。

而发源于西北太平洋的同样气象扰动，则被称为“台风”。

而在南太平洋和印度洋，则被称为“旋风”。

图片版权 EPA Image caption 菲律宾气象人员称，"山竹"是今年以来最强悍的台风，其直径达到900公里，持续风速达到每小时209公里。

何时可被称飓风、台风和旋风？

据美国国家海洋和大气管理局的说法，热带气旋是气象学家用来描述一个有规律旋转着的云团和雷暴气象系统的通用术语。它们形成于热带或亚热带水域，且具有封闭的低水平环流。

“最弱的热带气旋被称为热带低气压。如果低气压区增强，使其最大持续风速达到每小时39英里（约为63公里），则热带气旋将成为热带风暴。”

“一旦热带气旋达到每小时74英里（约119公里）或更高的最大持续风速，它就会被归类为飓风、台风或热带气旋，名称具体取决于风暴形成于世界上哪块地区。”

根据持续风速，飓风被分为1至5级。

在大西洋，6月1日至11月30日为飓风季节。在此期间，超过95％的热带气旋活动发生在该地区。

在西北太平洋，台风在5月至10月间最为常见，尽管全年都可以形成台风。

而在南太平洋地区，11月至4月则是旋风季节。

在海上，热带风暴可以掀起巨浪。当这些海浪到达陆地时，它们可以淹没大片区域，包括城镇。

在陆地上，强风会造成很大的破坏，它们可能会吹翻房屋，吹倒树木，甚至吹翻行驶中的汽车。

科学家说，随着海水温度的日益上升，这可能导致飓风在未来的强度增加。

温度越高，大气可以容纳的水汽含量就越多。飓风因此可在受影响地区带来更多降雨。不过，飓风形成有很多因素，气候变化与飓风之间的关系也相当复杂。

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如何命名

作为联合国机构的世界气象组织保留了一份名单，以便给世界各地的热带气旋命名。

台风"海燕"（Haiyan）或"卡特里娜"（Katrina）飓风等最致命的名字已经退役并被取代。

处在飓风、台风和旋风地区的国家分别向世界气象组织的有关名单提交命名建议。

印度气象局的一位资深科学家对BBC表示 ，"我们地区的八个国家，包括孟加拉湾和阿拉伯海，在2000年初已将名单送到了世界气象组织"。

旋风中有近50％的名字已经用尽。"当时我们地区各国之间的协议是，确保这些提交的命名不会损害相关国家的宗教情感"。

从2000年起，世界气象组织决定对西北太平洋和南海地区的热带气旋采用统一的命名方法。

中国、朝鲜、日本、越南等14个国家和地区各提供10个台风名，最终形成了包括140个台风名字的命名表。此后，台风的名字根据该表循环使用。