新款Apple Watch健康功能的“副作用”

苹果公司早前发布新版Apple Watch,加入了两个与健康有关的主要功能,号称这可以保障我们的性命。

根据苹果公司的介绍,如果Apple Watch侦测到你跌倒后动也不动,它可以自动帮助你报警求助。它也能自动测试你有没有心脏毛病,告诉你是否应该尽快求医。但根据BBC科技事务记者戴夫‧李(Dave Lee)的报道,有意见担心现时苹果已经卖出超过5000万只Apple Watch,这个功能可能令本来已经要承受沉重负担的医疗系统百上加斤。

英格兰皇家外科医学会未来手术委员会(Commission on the Future of Surgery)主席克尔(Richard Kerr)警告,这项功能也许会令公众陷入新一轮由科技造成的“疑病症”,因为这个功能可能会令紧急部门收到更多其实没有需要的求助电话。

克尔指出,医护人员应注意“这种个人化健康资料变得普及后,会带来误诊和过度治疗的危机”。

“自动化虚报”

科马(Brian Fontes)是美国紧急电话协会(US National Emergency Number Association)的首席执行官,他代表的是经常被社会遗忘的一群:负责接听紧急电话的人员。他对许多令公众能更容易拨打紧急号码的新科技都十分了解,他认为这些科技中有好的发明,也有差的发明。

他举例说,有一家专门售卖家居警报系统的公司在每年的情人节都会收到比正常水平多的虚假警报,警员接报到场后,发现触动警报的东西,是用户在家前挂起、写有“我爱你”的红色大汽球。

Apple Watch侦测使用者有没有摔倒的原理,是利用测量手腕的摆动方式和撞击速度来决定使用者是否真的跌倒。如果使用者超过一分钟仍然没有爬起来,它就会自动拨号给救援人员,而使用者自己也随时可以在Apple Watch上按掣报警求助。

科马说他对Apple Watch这项功能有信心。这些都是“令人兴奋的发明的真正开端。最少现在来说,我不认为它会产出大量的虚假警报,但只有时间能证明这是否属实。”

这并不是首个令外界担心会否加重救援人员工作量的新发明。科马说,美国在2010年开始让公众以手机短讯报警时,也有人担心这会不会加重紧急号码电话中心人员的工作量。

他说:“当时许多人都十分害怕,也有许多反对声音。”但是,这些担心到最后都证实没有根据。他说,目前美国有30%的紧急电话中心都可以让公众以手机短讯求助。

但这并不代表科马完全接受这种新事物。他认为,让公众以手机短讯报警十分有效,是因为当局让紧急电话中心的接线生接受完善训练。科马说他希望与苹果公司跟进这个问题。

“他们会不会给接线生接受训练?负责接听这些电话的接线生会否知道如何应付这些电话?这应是优先事项。你有经验之后,就能看得出哪些发明管用,哪些不管用。”

根据BBC了解,苹果公司正计划与美国紧急电话中心的接线生讨论Apple Watch这项新功能,并将在9月21日公布有关这项功能的更多资料。

“没有空余时间”

而将在今年稍后推出的Apple Watch心电图功能就会监察佩戴者的心跳,苹果在周三(9月12日)的发布会也说这是一项破格创新。

这项功能让使用者在Apple Watch上按一个按钮,就能简单了解自己心脏的健康程度,也能将这些资料传送给医生。

目的,这项功能只通过了美国卫生部门的测试,但如果在英国也开通这功能,牛津大学医学学者多尔蒂(Aiden Doherty)担心可能会令医生收到更多的会诊要求。他告诉BBC:“英国全民保健署(National Health Service)的职员本身已经没有太多空余时间。”

“许多人可能会因而提早要求治疗,而他们可能根本不需要这些治疗。这会令病人担心,也令全民保健署要负担更高的医疗成本。”

“宁要虚报,都不要人命伤亡”

许多人会在网络上,搜寻一些自己病征的资料,这已经导致许多问题。

Apple Watch提供的健康资料与一般人在网络搜寻健康资料不同,Apple Watch提供的资料是个人化的,英格兰皇家外科医学会未来手术委员会主席克尔认为,许多人的健康其实没有问题,但Apple Watch的资料会令人过份担心自己健康。

他认为,这肯定会令许多病人担心这些资料的意思,并到诊所和医院急诊室求医。“很不幸地,医疗人员之间的害群之马会利用病人这种心态,说服他们去接受一些其实他们不需要的治疗。”

但美国紧急电话协会首席执行官科马认为,Apple Watch这种功能会带来刚好相反的效果:让一些认为身体没问题的人知道,其实自己的健康有毛病。“如果这个装置告诉你,你摔了一跤,也许它会说服你去接受治疗。”

他说,他宁可紧急电话接线生应付一些虚报警报,也不希望有人命伤亡。