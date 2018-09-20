能自动修补碎裂屏幕的手机是天方夜谭吗

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电话的屏幕摔破了怎么办？你也许会说：花钱拿出去修就行。但如果电话的屏幕能自我修复，那不是更好的事情吗？韩国手机制造巨头三星（Samsung）早前在美国为一种“有自我修复功能的抗指纹材质”（anti-fingerprinting composition having a self-healing property）申请专利，一些人认为这显示三星会在计划2019年推出的新款S10手机加入这款功能，令手机能自我修复一些小刮痕。

BBC商业记者克里斯·巴拉纽克（Chris Baraniuk）报道，三星的粉丝大概还需要多等一会。因为科技新闻的标题读起来，会令人以为物料科学的研究经常会有令人兴奋的发展，发展其实没有你想象那么快，但并不是不可能的事。

图片版权 Getty Images Image caption 外界期望三星会推出一种会自我修补屏幕的手机。

仍在研究阶段

要制造能自我修复的手机屏幕，大概需要用一种研究员称为“自我修复聚合物”的物质，它含有硫脲（thiourea）让它能自动填补一些微小的裂缝。硫脲中的氢份子受压时，会与其他氢份子形成一种化学链，而这种化学链形成的方式会自动避免结晶，保持物料的坚硬度。

这种物料首先由日本东京大学相田卓三教授发现，今年1月在美国《科学》期刊中发布。文章发布之后引来外界关注手机制造商可不可以用它来制造手机。但相田卓三接受BBC访问时说，他其实不认为这种物料适合用来制造手机，因为一般人大多在户外使用手机，而这种物料并不够坚硬。他认为，这种物料用来制造一些主要在户内使用的设备“更适合”。

美国加州大学早前也研究出另一种能自我修复的聚合物，外界也一度以为手机制造商能用它制造手机，但它目前仍然停留于实验室研发的阶段。

我们大概仍然需要多给研究员一点时间，他们才能造出会自我修补的手机屏幕。但手机大概可以自我修补其他部份，例如美国卡内基-梅隆大学（Carnegie Mellon University）早前就研究出一种可以自我修补的电路板。

美国市场研究企业ABI Research研究员惠顿（Rian Whitton）认为，这种电路板有很大的潜力，对“紧急救援部队和军队”等需要应付突发事件的人很有用。

图片版权 Takuzo Aida Image caption 相田卓三教授的团队正在研究一种能自我修复的物料，但他认为物料不适合安装在手机上。

“记忆金属”

但荷兰艾恩德霍芬理工大学（Eindhoven University of Technology）研究员洛蒂（Sandra Lucas）认为，自我修复聚合物的研究其实并不是那么落后，一些有这种功能的物料甚至现在已经可以买到。她指出，消费者现在“已经可以买到一些能自我修复刮痕的汽车油漆”。

美国公司Feynlab早前推出一种汽车涂料，声称使用者可以用它来填补汽车车身上的一些小刮痕。公司的网站解释说，这种涂料含有“具记忆力的聚合物”，涂到汽车后如果车身出现刮痕，使用者只需要把汽车放到阳光下、或把热水浇到受影响的位置，这种涂料加热后就会回复原来没有刮痕的状态。

但如果损坏的不只是刮痕怎么办？一些公司目前也在研发一些有自我修复功能的金属，它们比普通金属更能抵御日常使用时造成的压力，避免“金属疲劳”。这个问题在飞机和汽车等主要用金属建造的物件很常见。

图片版权 Feynlab Image caption 汽车制造商将来可能会为新型汽车涂上这种能自动修补裂纹的涂漆。

美国西南航空今年5月一架飞机在飞行途中，有引擎扇叶掉下，击碎飞机的玻璃窗，一名乘客更差点被气流吸到飞机外。她最终伤重不治。美国国家运输安全委员会（National Transportation Safety Board）怀疑，引擎扇叶掉下的原因就是因为金属疲劳。

美国麻省理工大学（MIT）教授塔桑（Cem Tasan）说，金属重复经过压力后虽然外表看上去没有两样，但我们知道这会令金属出现许多十分微小的裂痕。飞机的维修人员并不能用肉眼看见这种裂痕，令它更危险。塔桑透露，他的团队正在研究一种可以抵抗这种压力的金属。

这种特别金属并不会修补一般裂纹，但它能防止肉眼看不见的裂纹散布开来，防止金属疲劳。

BBC商业记者克里斯·巴拉纽克认为，这些研究虽然仍然未到成熟的阶段，但也许有一天我们身边的手机、汽车和建筑物都会因为这种“自我修复”的技术而变得更安全。