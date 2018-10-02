肠道竟是你第二大脑 七个令人惊奇的事实

图片版权 Getty Images Image caption 肠道在人体的位置

先来回答一个简单的问题：你知道人体中哪里的神经元比脊髓上还要多，而且可以不受中枢神经系统的控制而独立运作呢？

也许，你不会选择肠道作为第一答案。但事实上肠道内有数百万神经元，因此有人体“第二大脑”的昵称。

肠道的功能远不止是消化我们吃进去的食物。肠道中的微生物种群对我们的身心健康会产生重要影响。

科学家已经在研究是否可以通过改善肠道健康来加强免疫系统，以及帮助治疗精神疾病。

以下是有关肠道的七大惊人事实：

肠道是一个自主的神经系统

图片版权 Getty Images Image caption 几万亿微生物细菌生活在人体肠道中，帮助消化食物。

营养师及肠道专家梅根·罗西（Dr. Megan Rossi） 说：“与身体其他器官不同的是，肠道可以独立运作。它不需要听从大脑指挥，可以自行发号施令。”

肠道神经系统是其独立的大脑，它是中枢神经系统的一个分支，专门负责肠胃活动。

肠道神经系统通过交感神经和副交感神经系统与中枢神经系统进行交流。

70%的免疫细胞生活在肠道中

图片版权 Getty Images Image caption 肠道里有许多神经元

罗西博士表示，由于大部分免疫细胞生活在肠道中，因此肠道健康对提升人体免疫力，抵御疾病至关重要。

最近有研究显示，如果胃肠道有问题可能会增加罹患一些常见病，例如流感等机会。

50%的人体排泄物是细菌

人体排泄物并不只是食物残渣。粪便中的许多细菌实际上是对人体有益的细菌。

因此，粪便移植（stool transplant）是治疗一些人肠道疾病的重要手段。

有关排便习惯，罗西博士说，研究显示每天3次或是每周3次都属于正常范围。

食物种类多样有助改善肠道微生物群健康

Image caption 吃的食物种类越多样越好

我们的肠道中生活着数万亿的微生物，这些微生物对人体消化某些特定的营养至关重要。

由于每个微生物群对不同食物需求不同，因此争取摄入多种食物，可以改善肠道健康。

如果总是吃同一种食物就不能保证肠道微生物群落的多样化。

情绪好坏与肠道有关

人的情绪与肠道健康有关联。据估计，人体80-90%的血清素产生于消化道。

血清素就像一个“化学信使”，它影响人体的各种功能，包括排便功能。同时，它也与精神疾病有关联。

图片版权 Getty Images Image caption 一些富藏有益细菌的食品对肠道有利，它也是一个较新的研究领域。

如果人感受精神压力过大就会使血清素水平减少，血清素水平低会影响人的情绪、焦虑程度以及幸福感。

图片版权 Getty Images Image caption 如果惧怕某种食物，吃了之后就会有反应。

如果你不喜欢某种食物，你的肠道就会有反应。

有些人的胃肠很敏感。罗西说，近期的研究显示，如果你吃了自己不喜欢的某种食品，你可能会出现一些症状。

比如说，许多人相信麸质或乳糖对他们的健康没好处，即使实际上他们并不对麸质或乳糖过敏或不耐受，他们仍然会出现症状。

改善消化系统健康的窍门

吃多种食物以增加肠道微生物群的多样化

用适合你的技巧减轻精神压力，例如瑜伽、正念、放松以及冥想等。

如果你已经有肠道问题，最好不要喝酒、或咖啡因饮料以及吃辛辣食物，因为这些都可能使症状更加恶化。

尽量保持良好睡眠。一项研究显示，如果你改变睡眠时间就会干扰你的生物钟。生物钟受到干扰后，也会破坏你肠道微生物群的节奏。

因此，提示大家，要好好善待你的肠道。