0.5度的差别：控制全球暖化幅度之争

图片版权 Climate Vulnerable Forum

一直以来，科学界都认为世界各国要把全球暖化控制在2摄氏度以下，但科学家近年把这个标准收紧到1.5摄氏度以下，认为这个标准更安全。但BBC环境记者马特·马格拉斯（Matt McGrath）的报道指出，要达成这个目标并不容易。

为此，联合国政府间气候变化专门委员会（Intergovernmental Panel on Climate Change，简称IPCC）周一（10月1日）起在韩国仁川举行峰会，讨论这个目标是否可行，以及达成所需要的成本。

为甚么科学家要收紧暖化目标？

简单的答案是政治原因。

把全球暖化目标定为2摄氏度以下这个说法，最初由美国经济学家诺德豪斯（William Nordhaus）在1975年提出。到了1990年代中期，欧洲各国逐渐开始接受了这个“2摄氏度”的目标。联合国更在2010年宣布它为官方政策，成员国当年在墨西哥坎昆岛（Cancun）举行的气候变化大会中，同意要把全球平均气温上升“控制在2摄氏度以下”。

Image caption 各国在2015年巴黎气候会议，就把平均气温上升控制在1.5度的问题达成协议。

但一些岛国和离海平面不高的国家不满这个决定，他们认为即使各国达到这个目标，也不足以解决全球暖化导致海平面上升后它们被淹浸的局面。有研究指出，各国要把全球气温上升的平均程度控制在1.5摄氏度，这些国家才有机会生存。但他们的要求要到2015年巴黎气候会议才能获回应。

气温上升1.5度跟两度有甚么差别？

别以为气温上升相差0.5度分别很小，其实两者的分别十分大！

BBC取得的IPCC文件显示，把气温上升的目标降低0.5度有以下效果：

因气候变化失去家园的人减少1000万；

拯救约200万平方公里的永久冻土；

全球面临食水不足的人减少50%；

极地无冰的夏天减少至每世纪一次；

因气候变化失去一半觅食场地的动物物种减少50%。

绿色和平政治顾问科索宁（Kaisa Kosonen）指出，随着气候变化的影响逐渐浮现，外界开始发觉把全球气温上升控制两度不够。她指出，目前全球气温只上升了1度，但影响已经浮现，控制气温只上升两度这个目标“越来越没有意思”。“为甚么设一个对保护我们关心的事情没帮助的目标？”

图片版权 UNFCCC Image caption 环保人士多年来都推动，要把控制平均气温上升的目标定于1.5度。

保持这个目标难吗？

很困难。全球的平均气温目前已经上升1度，而IPCC文件的数字显示，全球平均气温到2040年就会上升1.5度。IPCC的文件不会要求各国政府推行甚么政策，只会概要地划出大量减少碳排放、快速转换到可再生能源和改变生活和饮食习惯的方法。

IPCC的文件包括许多模拟情况，而这些情况预期大多会使全球平均气温上升超过1.5度，别紧张，因为这些文件也认为，许多科技和技术都可以让我们把平均气温降回1.5度以下。

但有专家警告，这个方法十分危险。世界自然基金会首席气候变化顾问科尼柳斯（Stephen Cornelius）指出，如果一个物种在全球气温平均上升两度后绝种，即使把全球气温上升水平降回1.5度，这个物种也不会复活。

“一些物种可能会回归，但一些事情是不能逆转的。如果要把平均气温升幅保持在1.5摄氏度以下，那很明显意味着我们必须更快、更深入以及更早地减少排放温室气体，即减少二氧化碳的排放。我们目前已经掌握其中的一些技术，但另一些技术仍然未成熟。”

有值得乐观的原因吗？

把全球平均气温上升控制在两度或以下是一个巨大的过程，但我们已经可以看到一些政府将此视为一个严重的问题，并已经开始设法解决。

英国政府早前宣布，将会在一个“合适的时间”就碳中和目标立法。英国也与18个国家一起加入了“碳中和联盟”（Carbon Neutrality Coalition）。“碳中和”是指排放温室气体的同时采取措施抵消这些温室气体所带来的影响。

有环保人士认为，不一定要种植大量的树、或用一些新颖的科技，这个目标也能达成。欧洲环保组织Fern的活动策划主任莫瓦特（Hannah Mowat）指出，如果人类能快速减少碳排放、大量修复土地，同时改变饮食习惯、减少吃肉，就能把气温上升控制在1.5度以下，同时让许多人受惠。

“这可以改善空气质素，降低过肥率。这是一个我们都会想拥有的世界。”