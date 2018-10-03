解读诺奖成果：免疫疗法为癌症患者带来新希望

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2018年诺贝尔生理学或医学奖颁给了来自美国的詹姆斯·艾利森(James P.Allison)和来自日本的本庶佑(Tasuku Honjo)，以表彰这两位科学家发现了如何利用人体自身的免疫系统来治疗癌症的方法。

瑞典学院说，艾利森和本庶佑提出的“免疫检查点疗法”（Immune checkpoint therapy）彻底改变了癌症治疗方法，并为晚期致命的皮肤癌提供治疗新方法。

专家们说，这种免疫疗法已经证明“非常有效”。

艾利森教授表示，用免疫检查点阻断（immune checkpoint blockade）方法成功治疗了一些癌症病人。他说，这些患者就是基础科学力量活生生的证明。

免疫疗法

图片版权 Getty Images Image caption 诺贝尔医学奖得主之一美国科学家詹姆斯·艾利森教授

我们的免疫系统可以保护我们，使我们不得病。也就是说免疫系统是疾病的防御系统。

它可以检测小到病毒大到寄生虫等各类病原体和有害物质，并且在正常情况下能够将这些物质与生物体自身的健康细胞和组织区分开来。

因为我们的免疫系统有内在的安全措施，以防止它攻击我们自身的组织。

但这就给某些癌症一些可乘之机，它们利用免疫系统的“刹车机制”发动攻击，并能躲避由免疫系统发动的反击。

艾利森和本庶佑找到了一种方法，用人体自身的免疫细胞去攻击肿瘤，攻击的方式是先把起到刹车机制的蛋白关闭。

他们用这一方法研制出了一种新药，为许多晚期以及之前认为无药可治的癌症患者带来了希望。

肿瘤全部消失

图片版权 KYOTO UNIVERSITY Image caption 日本的本庶佑教授和学生在一起

目前，英国全民健康保健体系（NHS）也正在利用“免疫检查点疗法”治疗皮肤癌中最严重的一种，黑色素瘤（melanoma）。

虽然这种治疗并不是对人人都有效，但对一些病人来说效果极好，甚至在肿瘤已经扩散到全身的情况下，使肿瘤完全消失。

这种神奇的效果以前是从没有见到过的。现在，医生们已经开始使用这一方法帮助治疗一些晚期肺癌患者。

英国专家表示，这种免疫疗法可以为那些晚期黑色素瘤、肺癌、肾癌等无药可治的患者带来新希望。

英国专家还表示，免疫疗法目前仍然处于初级阶段。但未来如果这一领域的研究取得进展将会多么令人兴奋，并将会带来多少新的机遇。

近年来历届生理学或医学诺贝尔奖得主包括：

2017 ：杰弗里·霍尔 、迈克尔·罗斯巴什以及迈克尔·扬，发现控制昼夜节律分子机制（或生物钟）

2016：大偶良典，发现细胞自噬机制

2015：威廉·Ｃ·坎贝尔、大村智，发现治疗蛔虫寄生虫的新疗法 ；屠呦呦，发现治疗疟疾的新疗法

2014：约翰·奥基夫、迈－布里特·莫泽以及爱德华·莫泽，发现构成大脑定位系统的细胞

2013: 詹姆斯·罗斯曼、兰迪·谢克曼以及托马斯·聚德霍夫，发现了细胞囊泡交通的运行与调节机制

2012：约翰·格登爵士和山中伸弥，发现可以把成熟细胞转变为干细胞

2011：布鲁斯·博伊特勒和朱尔·Ａ·奥夫曼，发现了能识别微生物并激活先天性免疫的受体蛋白质；拉夫尔·斯坦曼，发现免疫系统中的树突状细胞和其在后天免疫中的作用

2010：罗伯特·爱德华兹，因为在试管婴儿方面研究方面的贡献，使英国在1978年诞生了第一个试管婴儿。