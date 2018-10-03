女性再获诺贝尔物理学奖 她眼中的性别歧视

图片版权 Uni Waterloo Image caption 2018年诺贝尔物理学奖得主斯特里克兰

斯特里克兰（Donna Strickland）成为55年来首位获得诺贝尔物理学奖的女性。她在获奖后称“物理是男人一手打造”的言论“愚蠢”，自己从来没把这种说法当一回事。

这位加拿大科学家是历史上第三位获得诺贝尔物理学奖的女性。波兰裔法国籍物理学家、化学家居里夫人（Madame Curie）是首位获得诺贝尔奖的女性，她在1903年获奖，此后还获得一次诺贝尔化学奖。德裔美国物理学家玛丽亚·格佩特-梅耶（Maria Goeppert-Mayer）1963年获得这一奖项。

图片版权 Reuters Image caption 美国科学家阿瑟•阿什金以及法国科学家热拉尔•穆鲁。

斯特里克兰和美国科学家阿瑟·阿什金（Arthur Ashkin）以及法国科学家热拉尔·穆鲁（Gerard Mourou）因为在激光物理学领域的发现分享了今年的物理学奖。

阿什金发明了后来被称为光钳（optical tweezers）的激光技术，这项技术被用于研究生物系统。斯特里克兰和穆鲁则为发明最短和最强的激光脉冲技术铺平了道路。他们的发明被称作“线性调频脉冲放大”（chirped pulse amplification，CPA）。该技术为激光治疗癌症以及激光视力矫正手术奠定了基础。

女物理学家对性别言论的回应

Image caption 左起：麦克莱恩、杰茜•韦德和詹妮弗•罗恩

伦敦大学学院的细胞生物学家詹妮弗·罗恩（Jennifer Rohn）：从表象看，这些言论显得道德败坏。这位教授在学术圈是个大人物。他所说的话大多数已经遭到了反驳，科学界也对他的言论进行了及时全面的驳斥。

伦敦帝国理工学院物理学博士后杰茜·韦德（Jess Wade）：这些言论伤害了科学界。我们中的大多数人认为，多元化以及有人和你的思维不同将有助于研究。如果你总是和观点一致的人在一起，你难以获得进展。

牛津大学生物物理学家麦克莱恩（Sylvia McLain）：我认为他感觉自己受到了威胁。就像自然界中一样，有的橡树会“杀死”更小的橡树，让自己变得更大更强。

斯特里克兰接受BBC采访时表示，女性时隔如此长的时间才获得诺贝尔物理学奖令人吃惊。

但她强调，自己一直以来都受到公平对待，“两位男性和我一起获奖，他们和我一样有此资格”。

就在今年诺贝尔物理学奖揭晓前几天，一位男性物理学家的言论引发激烈讨论，这位物理学家在欧洲核子研究组织（CERN ）的一次讲座上发表了攻击女性的言论，称“物理是男人一手打造的”，并表示男性物理学家受到了歧视。这位物理学家随后被其供职的研究中心暂停了职位。

美国物理联合会（American Institute of Physics, AIP）在一份祝贺声明中也提到了性别问题，这份声明称，“斯特里克兰打破了55年来没有女性获得诺贝尔物理学奖这一裂缝，使得今年的奖项更具有历史意义。”