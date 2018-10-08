最后警报：气候变化12年后可能失控

图片版权 Getty Images Image caption 科学家说，地球气温如果比工业革命前上升2摄氏度，全球的珊瑚都将绝迹

相当长时间以来，科学家们一再拉警报，气候变化导致地球升温，再不采取行动，地球和人类以及其它地球生命都将毁灭，而拯救地球所剩时间屈指可数。国际社会和许多国家政府都承诺要采取行动保护地球，减缓气候变暖速度。

与此同时，情况在继续恶化。2018年夏季世界许多地方遭遇异常酷暑，一个令人心悸的概念问世：热室地球（Hothouse Earth，又译温室地球）——如果气温再升2摄氏度，地球就可能变成一个巨大的"热室"，引发一系列灾难性的变化。

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）仁川会议发出警报，“最后的警报”，宣告全球变暖1.5摄氏度将引爆气候和生态环境灾难，留给人类化解这个危机的时间不多了。

还剩12年，再不行动就太晚了。

气候议题之紧迫和重大，甚至惊动了诺贝尔奖。2018年诺贝尔经济学奖10月8日颁给了两位在解决气候变化难题方面做出独到贡献的美国经济学家，一位研究气候经济学，另一位研究健康的、可持续的经济增长率。

图片版权 Getty Images Image caption 海平面上升，太平洋岛国面临举国搬迁的前景

“热室地球”什么概念？

热室条件下巧克力将稀缺甚至绝迹，北极冰川融化，海平面上升迫使岛国搬家，以及旱涝的极度异常等。

这些只是瑞典斯德哥尔摩社会生态系统应变及发展研究中心（Stockholm Resilience Centre）科学家描绘的部分灾难性场景。

巧克力缺货

因为气候变化引发一系列生态环境变化，种植可可树变得愈发困难，用来制作巧克力的可可豆将成为稀缺原料。当然，这只是因气候变化而濒临灭绝的物种之一。由于土壤里的养分、气温、水流和日照等各种因素的综合作用，虽然可可树和其他类似植物生长在温暖潮湿的环境，但地球升温的结果是适宜种可可树的地方越来越少。

北冰洋冰盖融化

另一个完全可能发生的情况是北极附近的冰盖彻底融化。那时不但北极的动物大难临头，地球其它地方也无法避免冲击。北极冰川融化将引发一个恶性循环：地球表面能够反射热量的冰盖越少，地球升温速度就越快，而这又导致更多冰层以更快的速度融化。

岛国沉没

冰盖融化变成海水，海平面上升，一些岛国便会沉到水面之下，比如马尔代夫。这些岛国整个国家要搬迁。0.5摄氏度的区别是海平面是否多上升10厘米。这些岛国搬去哪里，怎么搬，租用别国土地是什么条款，跟东道主国家应该是什么关系，等等，还有一大堆相关的问题。

旱涝更难预测

气温上升的影响和其它人类活动，比如砍伐森林，结合在一起，对水循环的影响不但巨大，而且难以预测。这意味着干旱和洪涝灾情比以往更严重。

珊瑚绝迹

面对气候变化，地球变暖，珊瑚的绝望已经广为人知。IPCC报告明确断言，如果升温2摄氏度，那么全世界海底的珊瑚将百分之百消失绝种。

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诺贝尔经济学奖的信息

耶鲁大学气候经济学教授威廉·诺德豪斯（William Nordhaus）1994年提出一个气候经济学模型，DICE（Dynamic Integrated Climate- Economy），将经济学、碳循环、气候科学等一系列研究对接，使得温室效应和气候变暖的成本和收益可以量化衡量，为制定行动计划提供依据。

他认为解决温室效应的最有效方式是全球范围征收碳税。

另一名获奖经济学家保罗·罗默（Paul Romer）是斯坦福大学教授，经济增长理论专家。他的获奖成就涉及健康的、可持续的经济增长。

诺贝尔奖委员会表示，正值诺贝尔经济学奖设立50周年，两位关注气候、环境和增长的经济学家得奖，就是希望传达一个信息：气候变化问题是全球问题，需要全球性的解决方案。

图片版权 Getty Images Image caption 旱涝灾情将更严重、更难预测

个人可以做什么

既然行动刻不容缓，那么从哪里着手？全球四大领域需要迅速、深远的变革：能源、土地利用、城市、产业。

个人可以从衣食住行开始。

具体而言，IPCC联合主席黛博拉·罗伯茨博士说，个人也许无法决定土地怎么用，种什么，却完全可以决定自己餐桌上要什么不要什么。

个人可以决定步行、骑自行车还是开车，如果开车也可以选择电动车、混合动力车、汽油还是柴油车，或者搭乘公交车。

节约用电、用煤气也是个人力所能及的：可以用晾衣绳，不用烘干机、空调温度设高一点，暖气温度降低一点、有可能的话选择太阳能热水器，等等。

餐桌上可以少一点肉类和乳制品，多一点蔬菜水果；尽量买本地的农产品和应季果蔬。

循环利用，节约用水，分享和相互提醒，这些也都是个人可以做到的。

图片版权 Getty Images Image caption 可可豆生长的环境恶化，巧克力就会成珍稀食品

政府可以做什么

联合国说，遏制气候变化，1.5摄氏度是个标杆，这个刻度只需要12年就会被超越，也就是2030年。

IPCC公布了一份“0.5摄氏度”特别报告，强调把气温控制在工业革命前水平的1.5摄氏度以上，而不是2摄氏度，对拯救地球至关重要。

这是3年的研究，加上科学家和政府官员在韩国仁川一周的辩论的结果。

纸上数字减了0.5，到现实中则意味着人类社会发生全方位各层面的迅疾而深远的变化。

0.5的差别凸现了科学家的坚持和政府官员的经济和民生利弊考虑。

科学家认为形势刻不容缓，再等就太晚了，也许特别想大喊一声："快行动！傻瓜！"

仁川会议的特别报告为这声呐喊提供了数字和事实依据。

图片版权 Getty Images Image caption 尽量使用新能源，可再生能源，同时也要用得节省

1.5摄氏度这个目标是可以达到的，但需要大家真的立刻行动起来，从政府到个人，还需要连续20年每年为此投入相当于全球经济产值2.5%的钱。

而且，还需要依靠树木植被和机器捕捞空气中的碳，然后深深地、永久性地埋到地底下。

这项巨大的人类工程估计耗资巨大。

报告为各国决策者列出了5个步骤：

到2030年，全球碳排放在2010年基础上减少45%； 到2050年，可再生能源发电占全球发电量85%； 煤炭使用减少到接近零 能源作物种植面积达到700万平方公里（比澳大利亚面积略小） 到2050年全球实现碳净排放为零

这个计划可行性多大？科技进步和政治意志很关键。

BBC科技事务编辑戴维·舒克曼（David Shukman）认为， 归根结底，决策者有两个选择：让民众相信那些激烈的变革是必需的，而且刻不容缓，或者无视报告提出的警告和行动建议，对民众说科学家们搞错了。