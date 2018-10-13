中国科学家用两只母鼠单性生殖幼鼠

图片版权 Leyun Wang Image caption 有两个妈妈的老鼠体质健康，已经长大而且繁衍了自己的后代

中国科学院的研究人员表示，他们用两只母鼠成功培育出多只幼鼠。

中国科学家通过基因工程打破繁殖定律，培育出“双母”动物。

科学家表示，这些有两个妈妈的老鼠体质健康，已经长大而且繁衍了自己的后代。

但是有两个爸爸的老鼠培育失败，中国科学家说，用两只公鼠培育出来的幼鼠在出生两天内就夭折。

为什么要单性生殖？

其实，研究人员想要回答一个更基本的问题：我们为什么要有性行为？

哺乳类动物，包括人类在内，只能通过性繁衍后代，从生物学上来讲，就是你需要母亲的一个卵子和父亲的一个精子。

但是自然界的其它生物不遵循这个规则，一些雌性的鱼、爬虫类、两栖动物和鸟类就能够进行单性生殖。

这个不需要性行为就能繁殖后代的方式在生物科学上被称为单性生殖。

图片版权 Getty Images Image caption 能通过单性生殖繁衍后代的科摩多龙

中国研究人员的目的是找出他们需要打破哪些繁殖定律才能用同性老鼠培育出幼鼠。

这样科学家就能了解，这些规则为什么重要。

英国生物医学专家洛弗尔-巴杰表示，“这非常有意思，他们想找出办法，把人类变成像火鸡一样能单性生殖的动物。”

怎么做到的？

简单来说，需要很多先进科学技术。

两个鼠妈妈比较容易，研究人员从一只母鼠身上取一个卵子，从另一只母鼠身上取一种名叫单倍体胚胎干细胞的特殊细胞。

这两者各含有所需DNA的一半，但光是两者结合还不够。

研究人员还需要使用基因编辑的技术，删除3组基因让他们彼此相容。

两个鼠爸爸的方法更复杂一些。

必须取一个精子，一个单倍体胚胎干细胞，还有一个已经删除遗传信息和删除7组基因的卵子。

图片版权 Leyun Wang Image caption 用两只公鼠培育出来的幼鼠在出生两天内就夭折

科学家打破繁殖定律，学到了什么？

我们需要性行为来繁殖后代是因为男女DNA的基因行为不同，必须要有卵子的基因和精子的基因，否则会乱套。

而科学家在这项研究中做到以基因工程和编辑等技术，删除出错的基因印记。

中国科学院研究人员李伟博士表示，“这项研究告诉我们哪些是可以做到的。”

“我们可以消除双母老鼠的基因缺陷，也能跨越哺乳类动物双父繁殖的障碍。”

那我能和同性伴侣生孩子吗？

除非你是一只老鼠，而且还是一只母老鼠，否则的话还有的等。

奥克兰大学的霍尔姆博士认为，长远来看是有机会的。

她说，“这个研究也许是通往同性伴侣自己生育健康孩子的发展方向。”

但是在那之前，必须先克服很多棘手的道德难题和安全顾虑。

科学家必须先确定，通过这样途径产生的孩子能够身心正常的长大成人，才能允许这么做。

即使是老鼠，也有些人怀疑单性生殖的老鼠是否真的完全正常。

洛弗尔-巴杰博士就表示，“就算它们是两个妈妈产下的后代，我仍然不能完全相信它们是正常的，而且成功率非常低。”

那么性很快就会消失了吗？

“不，还早得很呢！”