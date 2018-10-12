有千里马还需伯乐 “天才儿童”是如何练成的
1968年，心理测验教授朱利安·史丹利（Julian Stanley）邂逅了一名年仅12岁的天才少年叫贝茨（Joseph Bates）。
贝茨当时正在美国约翰·霍普金斯大学学习计算机科学，但贝茨感到百无聊赖，因为学校课程根本无法满足他的需求，他的智商已经远远超出同龄人。
受到这个神童少年的启发，史丹利决定开启一个实验项目，专门研究这些聪慧少年的成长过程，这一实验一做就是45年。
贝茨后来取得了博士学位，并在大学任教。他后来成为人工智能领域的先驱人物。
史丹利的"天才儿童"实验共跟踪了5000多名智商超常的少年。在多年的研究中，史丹利总结出许多惊人发现。其中包括早期认知能力对个人成就的影响。
因此，从小培养聪慧儿童解决问题和做出正确判断的能力非常重要。
如果你的孩子天资聪颖，一定要培养他们的认知能力并让他们保持快乐的心境。千万不能一味追求要求孩子成为天才。教育学家说，这样的做法会导致他们出现各种各样的社会及情感问题。
怎样才能使聪明孩子发挥到极致，成为“神童”呢？以下是专家给家长们的几点建议：
尽量让孩子有多种体验
聪明的孩子往往需要不断的新奇刺激，因此增加他们的人生经历将会有助于培养他们的自信心，以便于他们面对未来的世界。
心理学家说，重复做同样的事情虽然可以让你轻车熟路，但尝试不同的东西能激发你的勇气。
培养孩子的才能和兴趣
无论是学习一项新的体育运动、还是乐器或者是戏剧课，关键是要尽早让孩子去探索他们的天分。这样可以帮助他们发展应对挫折的重要技能。但千万不要强迫他们。
支持孩子智力和情感需求
好奇心是求知的动力。孩子喜欢问许多问题，特别是学龄前的孩子。这时做家长的一定要有耐心，这一点对孩子的成长至关重要。
孩子问到“为什么”以及“怎么样”的问题越多，在学校的表现就会越好。
表扬孩子的努力，而非能力
通过学习新东西来帮助孩子形成“成长心态”，不要在乎努力的结果怎样。
父母是孩子最好的老师。无论是学习一种新语言、还是第一次学习骑自行车，关键是愿意去学就是好的，应该积极鼓励孩子。
不要害怕失败
错误是学习成长过程中的一部分，应该把错误当作学习的良机，下次就知道更好的从容地应对。
谨防给孩子贴标签
要尽量避免给孩子贴标签，比如音乐天才等。因为这样不仅让孩子在群体中感到孤立，容易受欺负，而且使他们承受巨大的心理压力，总是担心让父母失望。
跟老师合作满足孩子需求
聪明的学生往往需要更具挑战性的难题以及课外学习材料等，以满足他们的求知欲。
因此，家长和老师一年应该一道合作，寻找不同的渠道，来满足孩子的额外需求，这一点非常重要。
让孩子参加能力测试
要让孩子接受能力测试，看看孩子是否的确需要更高深的课程。这样可以及早发现孩子有什么问题，例如阅读障碍，注意力缺陷/多动障碍等。
根据世界顶级智商俱乐部门萨所提供信息，如果孩子表现出以下的特征，则证明智力超常。
- 非同寻常的记忆力
- 年龄很小就能读书
- 对某些学科有特别兴趣或深度知识
- 了解国际时事
- 总是喜欢提问
- 有幽默感
- 有音乐感
- 喜欢掌控事情
- 在玩游戏时能想出额外的规则等。