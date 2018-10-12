有千里马还需伯乐 “天才儿童”是如何练成的

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1968年，心理测验教授朱利安·史丹利（Julian Stanley）邂逅了一名年仅12岁的天才少年叫贝茨（Joseph Bates）。

贝茨当时正在美国约翰·霍普金斯大学学习计算机科学，但贝茨感到百无聊赖，因为学校课程根本无法满足他的需求，他的智商已经远远超出同龄人。

受到这个神童少年的启发，史丹利决定开启一个实验项目，专门研究这些聪慧少年的成长过程，这一实验一做就是45年。

贝茨后来取得了博士学位，并在大学任教。他后来成为人工智能领域的先驱人物。

图片版权 LinkedIn Image caption 贝茨认为史丹利的研究项目对他有帮助。

史丹利的"天才儿童"实验共跟踪了5000多名智商超常的少年。在多年的研究中，史丹利总结出许多惊人发现。其中包括早期认知能力对个人成就的影响。

因此，从小培养聪慧儿童解决问题和做出正确判断的能力非常重要。

如果你的孩子天资聪颖，一定要培养他们的认知能力并让他们保持快乐的心境。千万不能一味追求要求孩子成为天才。教育学家说，这样的做法会导致他们出现各种各样的社会及情感问题。

图片版权 Getty Images Image caption 让孩子有多种体验，增加他们的勇气

怎样才能使聪明孩子发挥到极致，成为“神童”呢？以下是专家给家长们的几点建议：

尽量让孩子有多种体验

聪明的孩子往往需要不断的新奇刺激，因此增加他们的人生经历将会有助于培养他们的自信心，以便于他们面对未来的世界。

心理学家说，重复做同样的事情虽然可以让你轻车熟路，但尝试不同的东西能激发你的勇气。

图片版权 Getty Images Image caption 早点让孩子去探索他们的天分。这样可以帮助他们发展应对挫折的重要技能。

培养孩子的才能和兴趣

无论是学习一项新的体育运动、还是乐器或者是戏剧课，关键是要尽早让孩子去探索他们的天分。这样可以帮助他们发展应对挫折的重要技能。但千万不要强迫他们。

支持孩子智力和情感需求

图片版权 Getty Images Image caption 鼓励孩子多问问题

好奇心是求知的动力。孩子喜欢问许多问题，特别是学龄前的孩子。这时做家长的一定要有耐心，这一点对孩子的成长至关重要。

孩子问到“为什么”以及“怎么样”的问题越多，在学校的表现就会越好。

表扬孩子的努力，而非能力

通过学习新东西来帮助孩子形成“成长心态”，不要在乎努力的结果怎样。

父母是孩子最好的老师。无论是学习一种新语言、还是第一次学习骑自行车，关键是愿意去学就是好的，应该积极鼓励孩子。

不要害怕失败

图片版权 Getty Images Image caption 不要害怕失败

错误是学习成长过程中的一部分，应该把错误当作学习的良机，下次就知道更好的从容地应对。

谨防给孩子贴标签

要尽量避免给孩子贴标签，比如音乐天才等。因为这样不仅让孩子在群体中感到孤立，容易受欺负，而且使他们承受巨大的心理压力，总是担心让父母失望。

图片版权 Getty Images Image caption 不要给孩子贴上某种标签

跟老师合作满足孩子需求

聪明的学生往往需要更具挑战性的难题以及课外学习材料等，以满足他们的求知欲。

图片版权 Getty Images Image caption 一些特征可以判断孩子是否绝顶聪明

因此，家长和老师一年应该一道合作，寻找不同的渠道，来满足孩子的额外需求，这一点非常重要。

让孩子参加能力测试

要让孩子接受能力测试，看看孩子是否的确需要更高深的课程。这样可以及早发现孩子有什么问题，例如阅读障碍，注意力缺陷/多动障碍等。

图片版权 Getty Images Image caption 心理学家说应该允许聪明儿童追寻自己的兴趣。

根据世界顶级智商俱乐部门萨所提供信息，如果孩子表现出以下的特征，则证明智力超常。

非同寻常的记忆力

年龄很小就能读书

对某些学科有特别兴趣或深度知识

了解国际时事

总是喜欢提问

有幽默感

有音乐感

喜欢掌控事情