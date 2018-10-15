图片版权 Getty Images Image caption 这种不寻常的天气也许大家会变得习以为常

2018年夏天，全球多处出现极端天气，中国多处出现水灾，日本经历暴雨和酷热，英国受到热浪侵袭，希腊与瑞典发生严重山火。台风“飞燕”、“山竹”、“潭美”、飓风“佛罗伦斯”、“麦可”亦先后吹袭东亚及美国。世界气象组织秘书长塔拉斯 (Petteri Taalas) 认为这些现象极不寻常，未来将看见更多第四及第五级飓风。

联合国最近发出的气候报告，希望将全球气温上升的平均程度控制在摄氏1.5度，宣告全球变暖将引爆气候和生态环境灾难。塔拉斯接受BBC中文访问时，谈及近年在世界各地出现的超级台风。

台风“飞燕”吹袭日本，造成18人死亡，更一度令关西机场全面关闭，是日本近25年来最强的台风。一星期后台风“山竹”吹袭东南亚及华南多地，是全球范围内近年来遇见的最强力台风，同一时间飓风“佛罗伦斯”席卷美国。两星期后日本再度受台风吹袭，而“潭美”的路径更罕有地到达北海道。他更以2012年席卷加勒比海及美国的飓风桑迪为例，他认为“这些现象非常不寻常”。

你的器材不支持播放多媒体材料 联合国气候报告：全球升温最快12年后突破1.5度

这一连串风暴亦证实了气象学家早期对气候变化的预测，“未来我们将看见更多第四及第五级飓风。”整体海水的温度上升除了令台风数量及强度增加外，亦会扩大有条件形成台风的海面范围，导致北半球的台风带向北扩张，令台风会在比过住更北的地方出现，意味着未来将有更多风暴带以外的地方受到吹袭。

“如何适应气候变化带来的改变将会是重要议题。”他点名称赞香港天文台首屈一指的预测风暴能力。以台风‘山竹’为例，香港早于两星期前便能预测台风的来临，令市民有足够时间应对，香港更没有因风暴引致的死亡个案。

“现时全球约有100个国家并没有先进的气象预测系统。要适应极端天气，最有效的方法便是提供准确的预报系统，以减低人命伤亡及经济损失。”

图片版权 Getty Images Image caption 极端天气为香港及沿岸地区带来经济损失。

图片版权 EPA Image caption 台风“山竹”将排出温室气体的冷气机吹倒。

气候变化的变迁

台风数量及强度增加只是气候变化的其中一个警号。从科学角度来看，人类从大自然已得到了不少气候变化的讯息。地球表面温度比工业革命前上升摄氏1.1度、北极浮冰面积减少300万平方公里、海平面上升26厘米，而大气中的二氧化碳浓度更是300万年来最高。

“很遗憾，气候变化是真的。气象学家上世纪70年代已知道其存在。”塔拉斯认为科学已提供足够证据证实气候变化乃人为造成，而气候变化带来的后果将陆续显现。

根据瑞典斯德哥尔摩社会生态系统应变及发展研究中心（Stockholm Resilience Centre）科学家描绘的部分灾难性场景，气候变化将会为未来带来更多环境问题。

北冰洋冰盖融化将会引发恶性循环：地球表面能够反射热量的冰盖越少，地球升温速度就越快。低地岛国会因为海平面上升而陆续沉到水面之下。水循环的影响不但巨大，而且难以预测，意味着干旱和洪水灾情比以往更严重。

1.5度还是2度？

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）10月8日于韩国松岛公布《IPCC 全球升温1.5ºC 特别报告》，强调人类需要将气温上升控制在比工业革命前升高摄氏1.5度之内，而不是科学界一直倡议的摄氏2度。

0.5的差别凸现了科学家的坚持和政府官员的经济和民生利弊考虑。

塔拉斯表示，“理论上，摄氏1.5度是可达成的。”对于将目标调得更进取，塔拉斯解释这是考虑到对低洼国家及岛国的影响。有研究指出，300万年前大气层的二氧化碳浓度与今天相若，当时的平均气温比现时高2 － 4度，海平面高10－30米。现时的二氧化碳浓度已达到警戒水平，如果人类没有更积极的减排计划，部份低洼国家及岛国将会首当其冲，沿岸城市如香港、上海、纽约等等将不能独善其身。

图片版权 Getty Images Image caption 气候变化不只是北极熊的问题，人类并不能独善其身

美国的角色

美国总统特朗普对气候变化的立场非常明确，他经常在社交媒体发表帖文，表示不接受气候变化的科学证据，认为“气候变化是一场骗局”。特朗普更于2017年宣布退出《巴黎气候协定》，引起国际社会谴责。

“某些人就是不相信科学。数百年前已发现地球是圆的，但当时不少人依然相信地球是平的。科学证据需要时间才能改变人类的想法。”他说。

纵使特朗普就气候变化的立场与科学背道而驰，塔拉斯认为“美国在气候变化上的形象，比实际上更好。”

根据《巴黎气候协定》，美国承诺会降低26 - 28% 温室气体排放，而塔拉斯指有研究数据显示美国已达成了目标的50%，“加上退出协定并不是一朝一夕的事，签署国需要等待4年才能正式退出，期间还存在很多可能性。”

而美国多个州份亦开始通过各种有关再生能源的措施。加州于2018年3月通过最新规定，所有新建的住宅大厦必须安装太阳能板，目标在2030年前达成以一半电力来自再生能源，成为美国首个通过有关规定的州份。纽约州州长亦宣布将投放14亿美元，当中牵涉22个太阳能农场、3个风力发电场、1个水力发电计划共26个再生能源项目，将提供1380兆瓦的再生能源至纽约州电网，预计于2022年前投入运作。

人类懂得环境灾害吗？

纵使气候变化会带来灾难性后果，但塔拉斯表示﹕"我对于人类可以解决气候变化的问题仍感到乐观。"因为气候变化并不是人类第一次大规模面对的环境灾害。

酸雨问题从70年代开始便困扰欧洲及北美地区。酸雨影响湖泊生态及植物生长，令土壤变得贫瘠，导致森林面积急速下降。1979年签定的《长距离越境大气污染条约》，成功大幅降低酸雨气体排放。

图片版权 Getty Images Image caption 酸雨破坏北欧国家及加拿大的森林。

臭氧层变薄亦是另一个世界共同面对的环境问题。上世纪80年代初，英国科学家首次发现南极臭氧层正在变薄的现象。1987年签定的《蒙特利尔公约》在全球禁止使用含有氟氯烃的化学物，令南极臭氧层体积减少的速度降低。美国学者苏珊·所罗门教授（Susan Solomon）更认为到2050年或2060年，臭氧层会恢复到正常水平。

我们还有时间吗？

塔拉斯接受访问时引用时任美国总统奥巴马在联合国的发言，“我们是最先发现气候变化的一代，也是最后能解决这问题的一代。”如果人类耗尽地球上所有化石燃料，大气层的碳浓度将会上升4倍。要回复到工业时代前的碳浓度水平，将要数十万年的时间，但是对气候的影响是不可逆转。

“我们有大概30年的时间去改变既往的习惯，全面停用化石燃料。”塔拉斯认为人类还有机会可以将地球温度维持于不高于工业革命前摄氏2度以内，要达到目标便要在短时间内全面停用化石燃料，并加快将大气层中的碳元素沉降，以增加森林蓄积量。

“我们会设置一些指标。对于没有遵从协定的国家或政府，最坏情况是以经济或军事手段施加压力。”