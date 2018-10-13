生活贴士：要想身心好 这几个习惯不能少

Image caption BBC科学节目主持人迈克尔·莫斯利（中间）和他的团队

谁都想健康长寿，但生活中诸多问题不时困扰着人们。BBC《相信我，我是医生》为你指点迷津。

按摩有奇效？

图片版权 Thinkstock Image caption 按摩是最古老的推拿疗法之一。

按摩是最古老的推拿疗法之一。据说，它对健康有一系列好处：可以缓解背痛、肌肉拉伤甚至可帮助癌症患者的康复。

不难理解按摩可以让人放松、减压。但它真有治病功能吗？

BBC《相信我，我是医生》节目组，汇总一些人们平时所关心的各种健康生活问题，并与科研人员与专家合作，验证其真伪。 有些试验结果让科研人员也大感意外。

该节目组与英国罗汉普顿大学（University of Roehampton）科研人员合作，对按摩功效一探究竟。

罗汉普顿大学Fulvio教授在研究中发现按摩可以提升艾滋病患者体内白血球的数量。艾滋病是一种免疫系统的疾病，那么按摩是否能提高人们的免疫能力呢？

研究人员对一组健康志愿者进行测试，提取他们在按摩前后的血样进行对比，特别是他们血液中T淋巴细胞的数量。

研究人员共采了3次血，按摩前、志愿者躺下休息1小时后以及接受1小时按摩之后。

之所以这样做，是为了确保任何改善不是由于志愿者躺下放松休息而带来的。

验血结果显示，按摩后志愿者血液中的白细胞上升了70%。

免疫系统功能复杂，其中T淋巴细胞功能广泛。它参与身体中修复与增长作用。这或许可以部分解释为什么按摩可以有助改善许多疾患的原因。

太极对尊巴舞

Image caption 太极老少皆宜

谁都知道要想健康多运动。英国的健身建议是每周能达到150分钟的中等运动强度。但如果你不愿意上健身房或者快走、跑步等能让你出汗的运动怎么办？

中国人熟知的太极拳是否也能起到同样的效果呢？ 太极拳节奏舒缓、动作优雅。不需要跑跑跳跳那么累。

BBC《相信我，我是医生》节目组与英国伯明翰大学合作，召集年龄在65到75岁之间的志愿者，把他们分成两组。一组每天跳健身尊巴舞（Zumba），另一组打太极拳。一共12周。

研究人员在12周实验一开始、中期以及结尾阶段，采集志愿者的血样进行化验，然后进行对比。同时测量他们的血压以及血管弹性。血管弹性越好就越健康。

12周结束后，跳尊巴舞那组志愿者，各方面指标都有显著改善。这一结果可能并不奇怪。

但令人惊奇的是打太极拳这组志愿者，他们的结果几乎与尊巴舞志愿者不相上下。他们血压下降、血管弹性增加、血液中各项指标都有所改善。

这一结果令研究人大感意外。同时说明，慢动作的太极拳一样可以起到健身作用，而且几乎可以适用所有人。

因此，如果你不喜欢剧烈运动，可以选择像太极拳这样比较柔和舒缓的慢节奏运动。再也没有不运动的理由了。

唱歌有助精神健康？

Image caption 唱歌可以使人的心情大好

唱歌跳舞让人身心愉悦，尤其是当你享受这些活动时，但是除了让你感觉好，它是否真能对你的身心健康有益呢？BBC与诺丁汉大学的心理学家奥沙利文联手，对此进行了首次试验。

试验让9名合唱团的志愿人员连续4天，每天从事一项不同的活动：比如唱歌、跳舞、骑自行车和阅读锅炉和洗碗机说明书（进行对比）。

志愿者每天在同一时间、同一地点连续30分钟做以上4项活动。同时，志愿者还要填写做完每一项活动后的心情。

研究人员之后测量志愿者体内的内源性大麻素（endocannabinoids）水平。内源性大麻素是最近才被发现的化学物质。我们身体中可以自然生成。它是一种能让人“开心”的化学物质。

试验结果发现，唱歌可以使人体中内源性大麻素水平提高42%，占据榜首。跳舞21%， 骑自行车19%。

不仅如此，唱歌还可以使人的心情愉快。

当然，这只是小规模试验。然而，内源性大麻素的水平可以影响我们的心情，并且跟焦虑和紧张有关联。

因此，这一发现也许为将来用非药物性疗法，研究和治疗一些精神健康问题铺路。

去咖啡因饮料安全吗？

图片版权 Getty Images Image caption 许多人希望喝无咖啡因的咖啡饮料

咖啡是世界上最受欢迎的饮料之一。许多人每天都要喝咖啡，而且不只一杯。但是也有人不想摄取 过多的咖啡因，于是现在不含咖啡因的咖啡（Decaf）日益盛行。

然而，许多人担心去咖啡因的方法是否对人体健康有害？

目前，有关行业主要使用3种方法去除咖啡豆中的咖啡因成分。

其中一种办法使用了化学溶剂：二氯甲烷或乙酸乙酯。 有些人担心这种化学溶剂有毒，因此对人体有害。

但根据实验显示，用这种办法去咖啡因，其过程结束后化学溶剂的水平已经非常低，符合欧盟食品安全标准。

另一种方法则使用炭过滤器从水中去除咖啡因。它有时被称为"瑞士脱水法"。

第三种方法叫超临界流体萃取咖啡因方法，使用极高压下的二氧化碳来溶解咖啡因。

有些人觉得后两种方法可能更安全。但目前并没有证据显示哪一种方法更安全，而且市面上出售的去咖啡因产品并不要求生产商必须依据法律在商标上注明其使用方法。

但有一点值得注意的是，根据实验显示，即使是去咖啡因产品也并非是百分之百不含咖啡因。

美国一项研究发现，在10种无咖啡因产品中，9种被查出仍然含有少量咖啡因。因此，如果你担心咖啡因，最安全的方法是彻底不喝咖啡饮料。