未来足不出户就可以问诊看病 全凭有了它

图片版权 AMAZon Image caption 智能语音助手可以听从人们的指令回答问题

Siri, Alexa这些名子或许你并不陌生，特别是如果你是苹果智能手机(IPhone)或是亚马逊（Amazon）的用户。

它们是智能语音助手， 可以在短短几秒中之内回答你提出的任何问题。

随着人工智能和科技的发展，未来智能语音助手的本领也将“大涨”。它们不仅仅能简单地回答你的各种提问，还能从你声音判断你是否情绪不佳、抑郁、生病了、生气了等等。

不仅如此， 它还能为你提出适当的建议，充当你的“家庭医生”。这正是亚马逊的智能助手未来的角色。

未来， Alexa医生可能将对你嘘寒问暖，为你“问诊看病”。

如果你哪天不舒服，Alexa将会从你的声音模式、语音语调等侦测到你当时的心情和情绪，并给你“对症下药”。

例如，Alexa医生也许会建议你喝碗鸡汤、吃点止咳药或是建议你听听舒缓的音乐让你身心放松等。

亚马逊已经就此在美国申请了专利。据悉， 亚马逊专利申请称 Alexa可以从人们的声音判断他们是否很疲倦甚至很无聊。 也就是说，其专利范围不仅注重于用户的身体状况， 同时还包括精神状况， 并给出恰当的建议。

如果亚马逊语音助手确定你的病情比较严重，那么系统将自动通过与音频内容服务器进行通信，来选择适当的广告。比如问你是否需要止咳药等。

如果用户同意，系统还将会自动帮助用户下单。货物将会很快被送货上门，可以说是服务到家了。

它既方便了用户，又进行了促销，似乎两全其美。但事情是这么简单吗？

隐私问题

图片版权 Getty Images Image caption 网上医生、会诊甚至遥控手术这些在过去不可想象的事情，现在都已经成为了现实。

像亚马逊这样的大公司每年都申请许多专利。而亚马逊本次申请的专利本身并没有表明它是否将把此技术用于未来的健康保健服务上。

但至少，如果亚马逊愿意的话，它为该公司提供了这方面的技术可能性。

但问题是，虽然目前亚马逊只是分析用户的声音以得知他们身心是否异常，但它可能会自始至终地跟踪其用户。 这就令人担心隐私权的问题。

关注隐私权利的活动人士已经就像亚马逊这样的大公司收集用户数据表示担忧。亚马逊并没有对此进行置评，但强调他们极度重视客户的隐私权与安全问题。

网上医生、会诊甚至遥控手术这些在过去不可想象的事情，现在都已经成为了现实。

例如，美国宾夕法尼亚的科学家通过分析脸书（Facebook)上人们所使用的语言（包括Ugh：语气词，表示讨厌、恐惧等, Feel：感觉、觉得, Me：我, WTF：骂人话)，就可以推断出哪些人未来有可能罹患抑郁症。而且，利用这种数据算法的准确性惊人。

但是，在科学技术进步为人们生活方方面面带来便利的同时，如何保护人们的隐私不受过度侵犯是一些相关政策制定者们所面临的艰巨挑战。特别是在这种大数据时代， 有关人们的一切都被掌控中。