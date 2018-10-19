不看不知道 隐藏在你手指尖的秘密信号

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你知道吗，你的性取向有可能当你还在娘胎里就已经定型了。

一项研究发现，从女性左手食指（index finger）和无名指(ring finger)的长度可以看出其性取向的一些端倪。

科学家在测量了18对女性同卵双胞胎左手食指和无名指长度后发现，那些左手食指和无名指长度相差比较大的人更可能成为同性恋。

因为，通常男性食指和无名指长度差别比较明显。而在女同性恋身上，也存在这一特点。

英国埃塞克斯大学的研究人员说，造成这一现象的原因可能是婴儿在母亲子宫内时接触到更多的睾丸素。

同时，研究人员也研究了14对男性双胞胎，这些双胞胎中有人是直男，但有人则是同性恋。但科学家并没有发现任何手指长度之间的联系

睾丸素

科学家说，无论男女，当他们在母亲体内时都会受到男性荷尔蒙：睾丸素的影响。

图片版权 Getty Images Image caption 手掌和手指隐藏着许多健康秘密，有待于科学去发现。

但有些人接触的多些，另外一些人则少一些。

科学家之所以对同卵双胞胎进行研究，是因为他/她们拥有百分之百的相同基因构成，但却可以有不同的性取向。

研究项目的作者，埃塞克斯大学心理学博士瓦茨说，这意味着基因以外的因素可能对性取向起决定作用。

瓦茨说，“研究显示我们的性特征（性取向）在子宫里就决定了。它取决于我们接触男性荷尔蒙的多少以及我们个体对这种荷尔蒙的反应。那些接触高水平睾丸素的人长大后更可能成为双性恋或是同性恋。”

瓦茨表示，因为荷尔蒙水平与手指长度之间有联系这一特点，因此，通过观察一个人的手可能会看出他/她性取向的门道。

这一发现发表在《性行为档案》（Archives of Sexual Behavior）上。

手指与心脏病

其实，人们的手指不仅仅显示其性取向。之前就有不同的研究显示，手指与心脏病之间也有关联。

英国利物浦大学科学家通过研究发现，无名指短预示着未来可能会患有心脏病。

反之，如果无名指较长，患心脏病的机率则相对较低。

研究人员说，如果你的无名指跟食指一样长，或者是短于食指，特别是到了40岁以上，将意味着你患心脏病的风险比较高，因此要提高警惕。

当然，这些研究只能供做参考。随着医学的进步，人们将对人体各部分之间的关联了解得越来越多，并对此提供预防措施。因为人体极其复杂微妙，而人类目前对人体本身的了解还非常有限。

虽然你可能改变不了这些先天因素，但通过后天的保健、锻炼、预防以及医学介入手段也许可以减少或避免发病的机率，掌握主动权。