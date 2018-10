谁吃谁：人吃塑料还是塑料最终吃掉人类

图片版权 Getty Images Image caption 塑料微粒已经进入到饮用水中

英语中有一句话叫:What goes around comes around,大意可以理解为,善有善报,恶有恶报,或者种瓜得瓜种豆得豆。

但这句话在形容我们当今世界所面临的塑料垃圾和污染问题上可能再恰当不过了。

塑料污染已经到了如此严重地步。因此,为了阻止塑料对海洋的进一步污染,欧洲议会刚刚投票通过全面禁止在欧盟国家使用一次性塑料用品。

虽然我们每天用过的塑料垃圾被运走、清理掉,似乎眼不见心不烦。但塑料并没有在地球上消失。

这些塑料大部分最终会进入海洋生态体系,之后又回到处于食物生物链顶端的人类。塑料污染几乎无处不在,触目惊心。

"塑料入口"

然而现在,科学家首次证实人体正受到塑料微粒的污染。换句话说,塑料已经入侵到我们的身体中。

英国几大报纸星期二(23日)都报道了这一消息。

奥地利科学家做了一项试验,看看我们每天通过食物和饮料(包括水)能够吃、喝进去多少塑料?

在所有参加试验的8名参与者中,每个人的肠道中都含有塑料微粒。

图片版权 Getty Images Image caption 塑料瓶装水是人体摄入塑料微粒的来源之一

不仅如此,每份被检查的粪便样品中都含有9种不同的塑料微粒,这些微塑料的主要来源是塑料瓶装水。

同时,研究报告说,这8名志愿者都吃过用塑料包装的食品,以及饮过塑料瓶装水。其中6人吃过鱼。

研究人员对这一发现也感到非常意外。

潜在危害

图片版权 Getty Images Image caption 衣物里的塑料微粒最终流向大海

不仅如此,根据《每日邮报》今年的调查发现,就连空气中都漂浮着塑料微粒,成为我们每天呼吸的一部分。

活动人士说,当今塑料污染的程度之高意味着人们已经无法逃脱塑料的侵袭。而这些塑料污染物所含的有害化学物质无疑对人体、肠道以及免疫系统都会产生影响。

研究小组负责人施瓦布表示,这一研究证实了他们长久以来的猜测。但关键是他们到底会给人类的健康带来怎样的影响,尤其是对胃肠疾病。

根据研究,最小的塑料微粒还能进入人体血液,淋巴系统甚至可能到达肝脏。

之前的研究主要集中在塑料在自然界所造成的危害和污染。但这次,研究人员第一次证实人类也在“吃塑料”,而且有些塑料碎片还可能会卡在人体内部不同器官内。

因果关系

图片版权 ORB MEDIA Image caption 瓶装水中还有塑料微粒

根据科学家最近对全球9个不同国家250瓶瓶装水进行的最大规模检测发现,这些所谓名牌瓶装水普遍含有塑料颗粒。

美国一家名叫Ormedia的调查媒体机构去年所发布的一项报告称,我们平常饮用的自来水中,含有肉眼看不见的塑料微粒。

据悉,该机构对全球各地14个国家的自来水进行了抽样调查,结果显示,平均83%的自来水样品中都含有塑料微粒。

有研究显示,塑料微粒的污染已经渗入到我们生活的方方面面。

图片版权 ELITZA GERMANOV/MARINE MEGAFAUNA FOUNDATION Image caption 海洋生物受到塑料的污染无处不在

由于水质、土壤和海洋的污染,让处于生物链顶端的人类及其后代将最终成为污染的受害者。

正像近期红遍网络的《外卖,正在毁灭我们的下一代》一文最后的警语:“那些被你扔掉的,总有一天会还给你”。

人类已经变成了名副其实的“塑料人”

研究人员表示,他们将就摄入大量塑料颗粒到底能对人体造成多大伤害,进行进一步调查。

与此同时,如果我们能少用一点塑料就尽量从自我做起吧。