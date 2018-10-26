太阳能在大众的日常应用早在1970年代已经开始，时间过去快四十多年，太阳能真的能持续发展下去吗？
BBC中文记者采访一位前德国议员汉斯．约瑟夫．费尔（Hans-Josef Fell）一直致力推动太阳能发电的他，对于太阳能的未来有什么看法？
曾经有人提出，以太阳能板覆盖撤哈拉沙漠，所证产生的电量将能够供给全世界使用。这有根据吗？
采访﹕雷展程；拍摄﹕关美清，王哲珺；剪接﹕关美清
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曾经有人提出，以太阳能板覆盖撤哈拉沙漠，所证产生的电量将能够供给全世界使用。这有根据吗？
采访﹕雷展程；拍摄﹕关美清，王哲珺；剪接﹕关美清