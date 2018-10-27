补品须知：绿茶胶囊也可能吃出严重肝病

图片版权 JIM MCCANTS Image caption 吉姆·麦坎茨

4年前，吉姆·麦坎茨是一位50岁的普通美国中年男子，过着健康、活跃的生活。

人到中年了，吉姆开始注重养生和保健，因为他父亲在59岁时就突发心脏病去世，所以他希望不要像父亲一样，看不到孩子们长大成人、成家立业。

偶然机会，吉姆发现绿茶胶囊（green tea capsules）补品对健康有利并有助于减肥。于是，吉姆开始尝试服用绿茶胶囊。

大约在他服用绿茶胶囊两、3个月后，吉姆和妻子一起参加小儿子的高中毕业典礼。

他妻子发现他脸色蜡黄，状态非常不好。吉姆当时并没有感到任何异常，但当他从镜中看到自己的样子时也大吃一惊。

随后，吉姆去看了医生，医生为他做了各项检查，3个星期后结果出来了，让吉姆和全家大吃一惊。

结果显示，吉姆的肝脏受损严重，已经到了无法修复的地步，必须换肝，而且要在几天之内立即进行肝脏移植手术，连一个星期都不能等。

幸运的是第二天正好找到了跟吉姆相配的肝脏器官。吉姆接受了肝脏移植手术。

医生试图找出吉姆肝脏受损的原因。他们询问和检查了吉姆的健康历史：包括他的生活方式、用过什么药、是否大量饮酒等等。

但过去30年以来，吉姆一年才喝几罐啤酒，而且不喝果酒，总之不是“贪杯”之人。因此，医生排除了酒精伤肝的可能性。

图片版权 Image copyright Image caption 全家人在小儿子的高中毕业典礼上

同时，吉姆非常注意健康，经常运动、吃健康食品，并试图减肥等。吉姆并没有服用任何药物，而且他从不吸烟。

可能原因

吉姆的医生并没有就此放弃，他问吉姆：“那你有没有经常服用一些非处方补品？”吉姆说，他几个月前开始服用绿茶胶囊。

根据吉姆的医疗记录，医生推测这可能是吉姆肝脏受损的原因。

近年来，这些不需要处方的各种抗氧化补充剂随处可见。而且这些补品（supplements）非常受欢迎。

有些补品声称可以有助于减肥、防癌以及能延年益寿等种种好处。

但全世界有数百万人服用过绿茶胶囊都安然无恙，为什么偏偏吉姆这么“倒霉”呢？

美国维克森林大学医学院的邦科夫斯基教授说，如果你喝适度的绿茶饮料绝对没有问题。

但是不是绿茶胶囊中某些特定的剂量可能会对有些人造成伤害呢？当然，目前科学家还不敢确定。

绿茶饮料

图片版权 Getty Images Image caption 绿茶胶囊

人类饮绿茶的历史已经有数千年。但美国和欧洲对绿茶提取物的有关规则是作为食品而非药品来制定的。

这就意味着它不需要经过具体的一些严格安全测试，因此，有关绿茶补充剂的真实科学组成以及它对人们健康的影响人们并不完全了解。

正像前面邦科夫斯基教授所说的那样，适量喝绿茶一点问题也没有。

邦科夫斯基教授是肝病方面的专家，他跟踪研究绿茶胶囊与肝受损之间的联系已经近20年了。

在全球范围内，至少有80例肝受损与绿茶胶囊有关。其中既有17岁的少年，也有81岁的老人。他们肝脏受损的程度不同，最严重的需要进行肝脏移植手术，就像吉姆那样。

人们把研究的主要注意力集中在绿茶中，一种富含抗氧化特性的天然化合物儿茶素（catechins）身上 。

Image caption 人类饮绿茶的历史已经有数千年。

当然，绿茶胶囊对人体健康的影响也取决于一些其他的因素，例如遗传基因、使用补充剂的方式以及个人是否对其中的化学成分更敏感等。

此外，邦科夫斯基教授解释说，通常人们想服用绿茶胶囊减肥，因此在服用时可能没有进食。

而从动物的实验显示，那些未进食的动物比体型肥胖的动物可以吸收高得多的儿茶素。

同时，可能还有其他因素的影响，比如在服用补充剂时也在服用其他药物、饮酒以及其他化学品等。这些都会对最终结果产生重要影响。

抗氧化剂（Antioxidants）

近年来，抗氧化剂似乎被捧得神乎其神，它包括各种维他命补充剂等。

据说，抗氧化剂可以抵御人体中的“自由基”，自由基是人体细胞分子在把氧气和食物转化为能量时所产生的。过多的自由基可以损害我们的细胞。

1950年代，哈尔曼教授（Prof Denham Harman）提出了自由基是让人体衰老和导致疾病的理论。

但现在一些科学家相信，一定数量的自由基其实对人类健康有益处。

欧洲食品安全局最近在对绿茶进行调查后得出结论说，绿茶饮料中的儿茶素总的来说是安全的。

但如果你每天服用的绿茶胶囊中的儿茶素剂量等于或大于800毫克时“就可能引发对健康的担忧了”。

然而，欧洲食品安全局在现有的数据基础上无法鉴定什么才是安全剂量？因此呼吁对此进行更多的研究。

判若两人

图片版权 JIM MCCANTS Image caption 现在的吉姆与从前判若两人

而对吉姆来说，虽然肝脏移植拯救了他的性命，但却彻底改变了他的生活。

目前，他一年要看两次肝科和肾科医生。而且，他未来可能还需要做肾透析。同时，他还有慢性腹痛。

他也再不能像从前那样积极运动了。他现在会经常感到疲倦。每天在家工作期间需要躺下来休息半个小时。

吉姆正在对美国公司Vitacost提起诉讼，他服用的胶囊正是这家公司所生产的。

吉姆说，他希望该公司能在他们的产品标签上加上严厉警告，让顾客在购买前了解有关信息。

Vitacost 并不想对这一法律案例进行置评，但表示他们对自己品牌的补品安全性非常重视，并保证产品质量没问题。

也许吉姆的不幸只是个例，但这件事可能也为人们敲起一个警钟，在购买和服用非处方补充剂时一定要谨慎。