自驾车难题：如果路上遭遇险情应该先救谁

图片版权 Getty Images Image caption 无人驾驶汽车

随着自驾汽车技术突飞猛进，未来公路上无人驾驶汽车随处可见已经不再是梦想。

目前，一些国家和城市已经推出特定路线的各种无人自驾车实验项目。

BBC记者韦斯特科特2年前亲身体验了瑞典无人驾驶汽车后表示，也许未来二、三十年后的年轻人对他们的父辈曾自己驾车这件事会感到十分奇怪。

谷歌和斯特拉已经是无人驾驶汽车的领航者，但近来无人驾驶汽车发生交通事故，甚至导致人员伤亡，已经不是新鲜事。

这就给无人驾驶汽车提出一个问题，如果汽车遭遇险情，到底该牺牲谁？

该保谁？

是牺牲车上的乘客来保护路上的行人？还是牺牲路人保护乘客呢？比如，车上有一家4口人，而路上只有一个行人。

当然，这个问题的答案相当复杂，不是那种容易选择的“是”或者“不是”。

早在2014年，美国麻省理工媒体实验室的研究人员就此做了一项实验，并分析了全球4000万份答案。4年后，他们把数据分析结果发表在《自然》杂志上。

结果非常令人感兴趣。对同样的问题，不同国家、文化、性别给出的答案差别巨大。

图片版权 NBC/THE GOOD PLACE Image caption 奇迪教授的"道德电车"到底该救谁？

其中的一个实验场景是，让奇迪教授掌控一辆失控的有轨电车，如果他不进行任何干预的话，电车将会撞上正在轨道上工作的5名工程师。

但如果奇迪果断将电车切换到另一条轨道上，将能拯救那5名工程师的性命，但会撞上另外1名工程师。

实验给人们假设了各种“场景”。比如，一辆无人驾驶汽车应不应该为了避免撞上行人，突然急转弯？当然，如果这样做的话，车上的乘客可能会出现伤亡。

但假设行人是：

一位成功人士？

一名已知罪犯？

一群老年人？

牛群？

或是被告知不要过马路却不听劝告强行穿越马路的行人？

图片版权 MIT MEDIA LAB Image caption 无人驾驶汽车面对险情，到底先救谁的确是一个难题。

首先，从4000万份答案中显示，在人与动物之间，人们优先选择救人。这一点可能并不意外。

其次，人们认为能救的人越多越好。同时，人们在年轻人和年长者之间更倾向于拯救年轻人。

此外，也有人认为应该先救女士，以及在穷人和有地位人士之间优先后者，在行人和乘客之间选择行人等。

文化差异

Image caption 日本、挪威和新加坡似乎更重视保护路人性命，而中国、台湾和爱沙尼亚最不重视路人。

研究人员发现，从答案中可以看出文化之间的差异，但被问卷人的年龄、性别及宗教似乎对选择结果影响并不太重要。

法国人在考虑应该先救谁时，更多考虑的是人数的多少？但日本人则正相反。

与此同时，日本、挪威和新加坡似乎更重视保护路人性命，而中国、台湾和爱沙尼亚最不重视路人。

同意先救年轻人的国家包括法国、希腊、加拿大和英国。与之相反的是中国、台湾、韩国和日本。

Image caption 同意先救年轻人的国家包括法国、希腊、加拿大和英国。与之相反的是中国、台湾、韩国和日本。

这里要指出的是，研究人员也承认他们这种网上“游戏式”问卷并不是"对照研究"，可能无法包容和解决无人驾驶汽车所将面临的所有复杂困境。

但研究人员希望他们所推出的这个“道德机器”（the Moral Machine）将能引起一场针对这一话题的“全球性对话”。

可以说，这是一个新生事物，在人类历史上还从未发生过，即在危难关头的一刹那，让机器来决定谁有优先生存权？

只有通过广泛和彻底的研究、讨论之后，才能帮助政策制定者们做出合理的决定。

德国政府已经出台了相关的法律。法律规定，无人驾驶汽车必须不惜一切代价避免伤亡。

而且，不能依据人们的年龄、性别或健康状况，无论他们是乘客还是行人。