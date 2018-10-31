癌细胞扩散转移成噩梦 科学家发现其抱团突围机制

图片版权 Science Photo Library Image caption 乳腺癌患者

据慈善组织“英国癌症研究”估计，未来每2个英国人中就可能有1人会在一生中某一阶段受到癌症困扰。

而在中国，有预测说，未来10年中国将可能出现癌症井喷趋势，包括像马云这样的公众人物也在公共场合对此表态，对中国癌症大爆发的可能性表示担忧。

但好消息是，与此同时科研人员对癌症的认知也在不断加深。

最近，英国科学家称他们通过实验了解到癌细胞是如何突破封锁，扩散和转移到其他组织的。

这一发现有可能为未来研制新药，以及阻止癌症扩散铺路。

图片版权 Spl Image caption 癌细胞是通过血液或淋巴系统扩散到身体其他部位的

癌症转移与扩散

通常，原发癌细胞是通过血液或淋巴系统扩散到身体其他部位的。在那里，它们可以形成新肿瘤，继而扩散到全身。最终恶化到无药可救的地步。

伦敦大学学院的科研人员发现，癌细胞可以用相当于普通健康细胞200倍的力量，突破血管壁。

该大学的科学家研制了一种新方法，来测试人体活细胞所产生的力量强度。与此同时，他们也测试了乳腺癌细胞的强力。

科研人员吃惊地发现，癌细胞的“机械强力”要比正常细胞高得多。这也是为什么癌细胞能够冲破“封锁”转移到身体其他部位的原因。

伦敦大学学院研究人员约瑟夫·恩迪伊拉之前在研究细胞之间以及细胞与周边环境是如何互动交流时发现，如果细胞组合起来“抱成团”，它们就可以协调相互的行为，当然有时也可能发生细胞之间的相互冲撞，出现抖动。

恩迪伊拉解释说，这一点可能对理解癌症是如何扩散的至关重要。

他说：“假设我患了癌。一些癌细胞脱落了，进入血液系统。它们在血管中漂流。可能一个癌细胞贴在血管壁上的某处。随后又有一个也落在附近的血管壁上。之后，接二连三的癌细胞不断聚集。最终，这些癌细胞开始互动形成细胞群。”

恩迪伊拉表示，当癌细胞汇集成团时，它们开始寻找血管壁以及毛细血管上最薄弱的地方，冲破封锁转移到人体的其他器官。

也就是说，癌细胞簇拥成一团，这样它们可以形成一个网络。这就让它们可以产生比较强大的机械力量，允许它们突破血管的薄弱环节，成功突围和转移到身体其它器官。

为新药铺路

如果这的确是癌细胞转移的方式之一，那么，未来科研人员就有可能根据这一发现研制出阻止癌细胞感受器（受体）或者削弱癌细胞“冲击力”的药物。

“英国癌症研究”专家说，这一研究“使人们更深入了解癌细胞之间是如何互动扩散的”。

专家认为癌细胞并不单独存在，肿瘤是由不同细胞组成的非常复杂的群落，它们之间产生互动，并相互影响各自的行为。

正是这些互动对癌症如何生成以及扩散到其他器官有着重要影响。因此，如果能了解它们之间的这种关系或许可以帮助人们阻断癌症扩散。