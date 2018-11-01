专家支招：如何摆脱“内隐偏见”改善人生

  • 2018年 11月 1日
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Image caption 克劳把家庭和艺术类的事情归于女性名下。

根据社会心理学家，我们每个人都有偏见， 特别是对你不了解的陌生人。 无论你认为自己有多开明豁达。我们总是下意识地把人分类或产生某种态度。

以克劳先生（Mr. Klau)为例， 几年前， 他当时就职谷歌公司。老板鼓励他去参加一个有关如何克服“内隐偏见”（implicit biases)的培训课。克劳心想这有点多余，跟自己关系不大。但他还是去了。

很快， 克劳发现自己原来的想法错了。克劳在做网上测试时发现，自己在无意识中存在对性别的偏见。 测试显示， 凡是与工作和科学有关的，克劳一律把他们与男性联系起来；同时，他把家庭和艺术类的事情归于女性名下。

克劳对自己的答案感到很吃惊，他总觉得自己是一位在工作上支持和愿意与女性合作的人。

为了进一步测试相关结果， 克劳查看了一下自己的电子通讯录。他发现通讯录中80％是男性。他又开始检查自己社交媒体账户， 结果也是一样。

纽约大学社会心理学家多莉·楚弗（Dolly Chugh)说，我们每人都有偏见，不管是有意识或是无意识的， 无论你本意有多好。

而且， 这些偏见可能会影响我们的行为举止。因此，我们首先要意识到我们有意和无意的偏见，然后去有意识地克服它们。

例如， 当你在一家寿司餐馆就餐时发现服务员是一名亚裔，你可能就会臆断他／她的英语可能不流利。再比如，当你在夜间在街上行走时，看见几个黑人少年迎面走来， 你会不自觉地加快脚步。而当你看到无家可归人士在乞讨时，心里会说：“为什么不去工作呢？”楚弗说，这些都是潜意识中的偏见。

偏见从何而来？

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Image caption 我们在办公室坐下来时到底想与别人保持多大距离、是否跟某人保持眼神接触、是否想跟某人讲话或微笑等都流露出内因偏心。

这些偏见不是一天养成的，从我们出生后就开始对周围的事物形成习惯和看法。 我们从父母那里、学校、朋友、从电视中以及从大街上观察到的各种事情，都会在脑海中形成种种成见和联想。

楚弗说，我们也许不相信这些影响，但它一直在那里对我们起着潜移默化的作用 。正是这些偏见让我们做出微妙和潜意识的行动：例如，我们在一个人身边坐下来时到底想保持多大距离、是否跟某人保持眼神接触、是否想跟某人讲话或微笑等等？

或者，我们会觉得某人是否比较友善还是心情不好？这些都是潜意识的。 当然，还有更直接的行为：我们选择和谁做朋友、支持或者提升哪些人都受到我们内隐偏见的影响。

前面提到的克劳先生所做的测试叫“内隐联想测验”(Implicit Association Test， 简称IAT)，它是由格林沃尔德在1998年提出的。内隐联想测验目前有多种版本，它是关于种族、性别、性取向、年龄等内隐联系的实验与测试。

尽管，该测验也具有争议的一面，但它仍然是心理学研究使用最多的测试手段，并且被广泛应用于心理训练，提高人们对内隐偏见的认识。

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Image caption 人们往往对陌生人存有内隐偏见

成长心态

既然偏见人人有， 关键是我们如何去克服。据研究显示，在消除无意识偏见方面并没有所谓灵丹妙药。但楚弗说，有一些措施可以帮助我们改善自己。

其中， 最关键的是改变心态。 要养成一种“成长心态”（a growth mindset)， 而不是“定型心态”(a fixed mindset)。因为“定型心态”会让你觉得自己什么都了解，不需要改变自己。比如，“定型心态可能会说:‘我不是种族主义者或性别歧视者’”。楚弗说，这可能会导致观察事物时出现盲点。

但“成长心态则不然。它会说：‘我知道在这方面还有成长空间’”。

克劳先生采取的行动是，在自己的领英圈子里加入更多女性和少数族裔人士。同时， 他在推特账户上更加注重倾听不同声音，关注更多女性等。

如果他参加一些会议活动， 他会选择那些有更多女性参加的会议，而且会跟更多女性来讨论问题。

更多建议

楚弗建议人们做一下内隐联想测验。 同时， 也可以审视一下自我，看看最近你所阅读的10条推特、下载的10首歌曲以及你在社交媒体上的朋友圈， 看看他们跟你有多少相似之处等等。这样， 你或许有一个关于自己的大致概念。

与此同时， 努力扩大自己的视野，包括你所看的电视、电影、书籍以及音乐等。关注一下那些跟你背景不同的人， 他们都喜欢什么或者是什么人的粉丝。

培养自己成长心态，因为这样你比较容易接受改变。多听听那些跟你不一样人的声音。不要总是坚持表达你的观点。

另外，自己不要试图去解释别人的经历或解决别人的问题。但你可以提出问题。

多跟年轻人接触，听听他们对朋友、社会问题的看法等，最好不要打断或跟他们抗辩。楚弗表示， 有时年轻人可能与变化的世界更合拍。他们可以帮助我们了解世界的变化。

你还可以尝试学会正确发出至少3个你不知道该怎样说的名字，最好选自己所认识的人。因为通常如果我们不知道某些人名字的正确发音， 往往就避免或干脆不接触那些人。

你可以直接请教他们本人，或让谷歌帮你。只要你承认自己有改善的空间，并保持成长心态。 结果可能令人惊喜。

据研究显示， 那些职员越多元化的公司表现越好。

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