几种有害环境日常用品和果蔬 看看你有没有中招

图片版权 PA Image caption 珊瑚礁面临来自人们使用的防晒霜的威胁。

牛油果（也称鳄梨）、菠萝（或叫凤梨）、洗发香波、避孕药和空气清新剂都是我们生活中最熟悉不过的日用品和蔬菜水果。

牛油果和菠萝营养、美味。洗发液和空气清新剂可能是许多人每天都离不开的东西。

避孕药更是为那些年轻女性或还没有准备好做妈妈的职业女性防止意外怀孕的得力助手。

但你可能有所不知，这些东西都有一个共同特点。它们都对环境有害。为什么这样说呢？

我们先来讲讲不在前面名单中的防晒霜。太平洋岛国帕劳（Palau）成为世界上第一个广泛禁止使用防晒霜的国家。

因为研究人员发现，防晒霜中所含的10种化学成分毒性很高，严重威胁海洋生态，特别是对脆弱的珊瑚礁。因为这些化学成分对珊瑚礁来说就好比是漂白剂一样。

但对许多消费者来说，听到防晒霜对环境有害可能还是第一次。

如果防晒霜的危害你是第一次知道，那么我们再来看看前面所提到的那几种产品是如何影响和危害环境的。

避孕药

图片版权 Getty Images Image caption 女性使用的避孕药对鱼类产生巨大威胁。

根据2016年瑞典一项研究发现，避孕药中所含的一种荷尔蒙乙炔雌二醇（EE2），有改变某些鱼类举止和遗传的作用。

瑞典隆德大学（Lund University）博士生莉娜·尼可勒瑞斯（Lina Nikoleris）在其博士论文中发现，当含有EE2的废水被排到江河海洋中之后，正在改变包括三文鱼（也叫鲑鱼）以及鳟鱼等的" 遗传平衡"，因为这些鱼比人类拥有更多的雌激素受体。

同时，EE2还让鱼更难捕捉到食物。尼可勒瑞斯说，之前的研究显示，EE2还影响鱼的繁殖。

“这可能会导致整个鱼群的完全消失，并对整个生态系统造成影响,”尼可勒瑞斯说。

牛油果

图片版权 Reuters Image caption 生产牛油果耗费巨大的水资源。

牛油果号称是健康食品，也是许多人喜爱的食物。但是它却对环境影响巨大。

据“水足迹网络”估计，生长一棵牛油果需要消耗272立升的水，因此对其生长地可能会带来潜在的灾难性影响。

例如，2011年智利水务局调查发现，至少有65个牛油果农场非法截流或盗用其他水资源。

其结果导致旱情出现，强迫村民不得不节约用水，要在饮用水和洗用水之间做出选择。

菠萝

图片版权 Getty Images Image caption 为了生产菠萝，大量森林被毁。

菠萝性喜温暖，最适于生长在温暖潮湿的气候条件。

哥斯达黎加是世界上最大的菠萝种植地之一。为了满足全球对菠萝的需求，数千公顷的森林被毁，为种植菠萝让路。

哥斯达黎加保护联合会称，整个森林似乎在一夜间全部消失，为该国造成不可逆转的损害。

而且，菠萝是单一栽培水果，对资源消耗巨大，同时需要使用大量农药，因此对环境不利。

洗发香波

图片版权 PA Image caption 洗发香波用品中含有棕榈油，导致大量森林被砍伐为棕榈油种植园让路。

棕榈油可能是地球上用途最广的植物油之一，但正因为如此，人们对棕榈油需求巨大。广泛种植棕榈油导致了严重的森林砍伐。

世界自然基金会在2018年的一份报告中警告，为了棕榈油种植园，大量森林遭砍伐。

同时，棕榈油种植园正在释放“大量二氧化碳，助长气候变化，并破坏猩猩等动物的栖息地”。

巧克力、冰激凌、人造黄油、面包、饼干等许多食物中都有棕榈油成分。

但还不只这些，许多日用品中都含有棕榈油成分，比如我们经常使用的洗发液中就加了棕榈油。

棕榈油主要是起到护发素的作用，否则人头发中的天然油脂会被香波中的化学物质带走。

此外，牙膏、口红、香皂以及洗涤剂中都含有棕榈油。

空气清新剂

图片版权 Getty Images Image caption 很多人对室内污染了解不多，比如，空气清新剂的污染。

室外的空气污染已经广为人知。然而，人们却忽略了室内污染。

2016年，英国皇家内科医学院的一份报告警告人们要注意室内污染。造成室内污染的罪魁祸首之一是空气清新剂。

空气清新剂中含有一种名为柠檬烯的化学物质，它有柑橘气味，也被用在食物中。

其实，这种柠檬烯本身并不会对人们健康造成太大危险。问题是当这种化学物质被释放到空气中之后，跟空气中的臭氧反应之后会产生甲醛。

根据BBC节目制作组“信我，我是医生”的试验显示，如果每天接触甲醛，可以增加哮喘以及其他疾病的发病率。

1980年代，人们就知道甲醛和癌症之间的联系。从2011年起，甲醛已经被列为已知的人类致癌物。