女性新知：“早睡早起”能降低乳腺癌风险

图片版权 Getty Images Image caption 日出而作，日落而息。自古以来人类遵循的作息规则，有利于女性健康。

英国研究人员得出结论：受生物钟影响喜欢早起的女性，患乳腺癌机会大大降低。

研究人员强调，这一发现非常重要，因为它事关每个女性患乳腺癌的风险。

这一结果在格拉斯哥一次癌症学术大会上公布。专家们说，这更加说明了越来越为人接受的道理：睡眠对身体健康极为重要。

英国布里斯托大学（University of Bristol）的研究人员表示，目前对这一现象还只知其然，而不知其所以然。究竟为什么会这样，还有待进一步的研究。

图片版权 Science Photo Library Image caption 乳腺癌患者

生物钟

每个人身体中都有一个掌控时间的机制，影响一天24小时的身体表现。这就是生物钟。

生物钟影响人们的睡眠时间、情绪、甚至患心脏病的风险。

每个人的生物钟不同，作息时间也不同。

早上精力充沛的人，被称为“百灵鸟”型，起得早，晚上累得早，睡得早。

晚上有精力的人，被称为“猫头鹰”型，早起困难，晚上才效率最高，而且喜欢晚睡。

与乳腺癌有关？

研究人员认为，生物钟与乳腺癌关系密切。他们采用了一种新的分析数据方法——孟德尔随机化（Mendelian randomisation）。

他们着重研究决定人们是“百灵鸟”还是"猫头鹰"的341个DNA片段，将这一理论应用在18万参加英国生物库项目的女性和参加乳腺癌协会联合研究的近23万女性数据中。

结果显示，那些基因被设定为“百灵鸟”的女性，比“猫头鹰”型患乳腺癌的几率要低。

因为这些DNA是在出生时就已经决定的，与其他已知的癌症诱因如肥胖症无关，所以研究人员对生物钟影响患乳腺癌的结论比较有信心。

图片版权 Getty Images Image caption 早睡早起身体好？

影响多大？

在英国，每七个女性当中有一个,在有生之年罹患乳腺癌。不过这项研究只着重在女性生命中很短的8年时间段。

这个时间段中的研究显示，2%的“猫头鹰”型女性患上乳腺癌，而“百灵鸟”型女性的患乳腺癌率为1%。

布里斯托大学的研究人员之一，丽贝佳·利奇蒙博士向BBC表示，这一发现之所以很重要，是因为睡眠是人人都需要的，而且是很容易调整的。

此前的很多研究着眼于轮班工作对身体的影响，但这一发现显示，对所有女性来说，患乳腺癌的风险因素都可能存在。

年龄和家族病史是乳腺癌的主要风险因素。根据英国癌症研究慈善机构的统计，大约四分之一的乳腺癌病例应该是可以在早期得以预防的。

夜间睡眠好能防癌吗？

这样的问题并没有简单的答案。

利奇蒙博士说，要给女性们一个明确的建议目前还为时过早。她告诉BBC说，还需要找到原因，为什么一个晚睡的女性会比早睡女性风险更高。我们需要找到晚睡和乳腺癌之间究竟有什么关系。

这与生物钟本身是否有关呢？是不是猫头鹰型的人不按时作息，却又必须起床去工作给生物钟带来伤害呢？生物钟是否影响荷尔蒙水平、免疫系统、或者新陈代谢系统而改变了患癌症的风险程度呢？

目前，还有很多问题没有答案。

图片版权 Getty Images Image caption 睡觉真的很重要

研究结果对吗？

科学研究从来就不能有百分之百的把握，但是这样的研究结果与其他研究结果相吻合。

世界卫生组织已经表示，轮班工作打乱了人们的生物钟，可能增加癌症风险。

英国慈善机构——现在乳腺癌研究(Breast Cancer Now)的理查德·伯克斯博士说，这些让人思考的研究结果都提供了越来越多的证据证明，我们由基因决定的睡眠时间与癌症风险有某种关系，但是还需要更多的研究来找到这到底是怎样的关系。

类似的研究还发现，人们喜欢在哪个时间睡眠对精神健康，包括患精神分裂症的风险，起着某种作用。

曼彻斯特大学的科丽欧娜·科尔万也表示，这个研究利用孟德尔随机化让研究人员能够查找睡眠时间与乳腺癌之间的因果关系。

这一研究已经发表在研究网站bioRxiv,目前还没有经过科学界同行的审议。