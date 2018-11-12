快速扫描颈部能预测未来15年患痴呆症风险

图片版权 Getty Images Image caption 研究称颈部扫描有助识别未来罹患痴呆症风险。

科研人员称，他们研制了一种新方法，可以预测未来15年之内人们患失智症（俗称老年痴呆症，阿尔茨海默氏病为其中的一种）的风险几率。

科研人员用超声波技术对人们颈部进行扫描，通过观察颈部血管情况可以预测哪些人在未来15年内患老年痴呆的风险较高。这一过程只需要5分钟。

这项试验开始于2002年，英国伦敦大学学院的一个国际专家小组对3000多名志愿者进行扫描，并在其后15年对他们进行追踪调查。

他们发现，那些脉搏跳动比较强的人在未来10年更容易出现认知能力下降。研究人员希望这一发现可以为未来预防和预测认知能力下降提供新方法。

随着全球人口寿命提高和老龄化，越来越多人罹患老年痴呆症。因此，能够早期诊断该疾病十分重要。

据信，该病可以在出现早期症状前的几十年就开始发生病变了。

如果脉搏较强可能会给脑部微血管造成损害。同时，还可能会给脑部血管网络带来结构性改变，甚至导致脑部少量出血，形成轻微中风。

研究人员在15年期间一直对这3000名志愿者进行跟踪扫描，并对他们的记忆力和解决问题能力进行追踪分析，结果发现那些脉搏最强的人（大约占参与者的四分之一）比其他志愿者出现认知能力下降的风险大约高出50%。

认知能力下降通常是老年痴呆的早期症状之一。然而，并非每个认知功能下降的人都会发病。

图片版权 Getty Images Image caption 健康饮食、经常运动以及不吸烟等都可以帮助预防老年痴呆

研究人员说，它为那些将来可能罹患老年痴呆症的人提供一种新的鉴别手段。这样则有助于对患者进行早期治疗，并对其生活方式进行干预。

预防

任何病变，预防总是好于治疗。有证据显示，通过控制血压、胆固醇、健康饮食、经常运动以及不吸烟等都可以帮助预防老年痴呆。

研究人员下一步计划是利用核磁共振（MRI ）来检查这些志愿者脑部是否出现结构与功能性改变，这些改变可以解释为什么会发生认知能力下降。

英国阿尔茨海默症研究所负责人劳特利奇博士说，现在并不清楚超声波扫描能够改善对痴呆症的诊断。

但是，劳特利奇博士说：“至少现在我们知道脑部供血至关重要。维持健康的心脏与血压有助于减少罹患老年痴呆症患病风险。”

其他预测方法

随着医学科技进步，人们已经找到预测老年痴呆症风险的一些方法。

例如，之前有研究说验光师可以通过观察人们眼底视网膜的薄厚来预测哪些人更容易得老年痴呆。

本来，这项技术是为了发现早期眼疾，但科学家发现那些视网膜比较薄的人更可能遇到记忆和推理问题。

此外，几年前英国科学家还利用验血办法来预测人们未来是否可能罹患老年痴呆风险。这一方法向预测阿尔茨海默症迈出了关键一步。

在对1000多人进行的研究结果显示，用血液中的一组蛋白质来预测老年痴呆症发病的准确率高达87%。

发表在《阿尔茨海默症和老年痴呆症》杂志上的这项研究结果，将被用来改善治疗老年痴呆症患者的新药试验。