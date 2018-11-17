Image caption 奥黛丽·赫本领衔主要的《罗马假日》成为经典影片之一。

奥黛丽·赫本、伊丽莎白·泰勒、玛丽莲·梦露，这些好莱坞女神们性感迷人，妖娆妩媚，创造了多少令人神往的经典银幕形象和佳话。

可惜的是，她们都已经仙逝作古。

但想象一下，如果有一天她们再能“复活”，重新参加新片的演出，该有多美好。

也许，她们生不逢时，赶不上现代科技发展给人类带来的种种良机。

然而，那些目前仍然在世的知名演艺界人士或许能够实现这一梦想。

未来的数码克隆技术有可能让好莱坞演员们青春永驻，永远保持其巅峰状态。甚至在去世后继续参加演出，为影片公司增加票房收入。

但首先，他们需要支付100万美元的费用，制造一个可以在银幕上使用的“数码克隆版本”，这一数码克隆版本应该可以做到和他们真人相似的“栩栩如生”地步，并保存起来。

Image caption 美国演员安吉丽娜·朱莉

美国视觉效果公司Digital Domain的亨德勒说，目前他们公司已经为10多名大腕演员做了数字扫描处理。这些演员都是处于巅峰状态的靓男俊女。

该公司用高清扫描技术，细微到每一个汗毛孔，皮肤下的血流量等都被精确记录下来。

在保存了他们的“数码克隆版本”之后，即使将来这些演员去世后，他们的数码版本仍然可以继续参加新片的演出，至少理论上是这样的。

亨德勒说，“或许还可以利用这一技术创造出比演员本人更年轻的形象”。

一次扫描过程可以收集到一名演员10个TB（terabytes）的数据,大约相当于哈勃太空望远镜一年所收集的数据量。

收集演员面部血流量之所以重要，是为当演员在做各种面部表情时做准备，特别是一些极端的面目表情。

在制造演员数码版本形象时，演员需要坐在一个特制的圆形球体中，用高科技手段从全方位以及不同灯光背景下绘制该演员面目的所有形象，包括他们的牙齿模型等。

悄然成风

据美国洛杉矶业内人士表示，现在越来越多的电影制片厂表示希望能为他们的大牌明星制作数码版本，以便他们身后继续参加演出。

不仅如此，有了演员的数码版本后还意味着如果哪一个镜头或场景没拍好可以用该演员的数码版本直接修复，不必非要把演员再重新请回片场再演一遍。

因为其保密性，Digital Domain不愿透露已经有哪些明星参与了这一过程。

但亨德勒说，有时费用由制片厂来承担，也有些演员自己掏腰包。

图片版权 EPA Image caption 凯丽·费雪60岁突发心脏病去世

但到目前为止，人们对演员数码复活现象意见不一。 例如，有些影迷对凯丽·费雪（Carrie Fisher，《星球大战》系列电影中饰演“莱娅公主”的美国女演员。2016年突发心脏病去世，年仅60岁）的19岁数码版本表示不太满意。

专家认为，数码克隆形象是否逼真到栩栩如生，最大的挑战就在于无穷的细节上。正是这些细节才最关键，包括眼睛的闭合以及张嘴讲话时嘴唇的动作等，

亨德勒说：“要想创造出跟真人一摸一样的机器人一直以来都是最难的事情。但现在我们正开始有所突破。你应该期待这种技术会遍地开花。”

随着克隆技术的改进，也许未来真能达到以假乱真的地步。届时，那些好莱坞演员真正可以做到“永垂不朽”，但这到底是喜还是悲呢？