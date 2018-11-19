中国患者人数井喷 你需要了解的糖尿病真相

图片版权 Getty Images Image caption 一型糖尿病往往发病年龄较早。

中国多家媒体在刚刚过去的联合国糖尿病日（11月14日）纷纷发表文章，提醒人们对糖尿病的重视。

中国媒体报道说，中国糖尿病患病率呈现井喷式增长，并且年轻化趋势明显。

据中国央视网引用中国国家卫健委的最新统计，中国成人糖尿病的患病率已经高达11.6%，患者人数超过1.14亿。

一直以来，中国一些民众对糖尿病存在一种错觉，认为那是所谓“富贵病”，对其严重性了解不足。

正因为对糖尿病认识不足，因此更加让人担忧。因为糖尿病的危害主要在于并发症。

中国糖尿病的特点还在于，其治疗率低，只占25.8%，这就导致并发症发病率高，严重影响患者的生存质量。

糖尿病正向人类发起无情的进攻，那么，你应该如何来应对？

糖尿病成因

我们先来科普一下有关糖尿病的简单知识。糖尿病是影响人一生的严重疾病，每年有100多万人死于糖尿病。

总的说来，糖尿病是由于患者体内的血糖无法得到控制造成的。糖尿病会增加心脏病、中风、失明、肾衰竭以及截肢的风险。

当我们进食时，身体会把吃下去的碳水化合物转化为糖（葡萄糖）。我们胰腺中产生的胰岛素会指挥身体中的细胞去吸收这些葡萄糖并把它转化为能量。但如果胰腺无法生产胰岛素或是虽然有胰岛素，但却无法正常工作，血糖就会在血液中聚集，形成糖尿病。

图片版权 Getty Images Image caption 精制糖会增加血液中的葡萄糖水平

根据世界卫生组织的统计，糖尿病正在呈快速增长趋势。目前的糖尿病患者人数保守估计大约4.22亿人，比40年前增长了4倍。

尽管糖尿病并发症风险严重，一半左右糖尿病患者仍然对此并不知情。

糖尿病类型

从传统广义上，可以把糖尿病划分为两大类：一型糖尿病和二型糖尿病。 但实际上随着人们对该病认识不断提高，科研人员说，可以把糖尿病分为5种不同疾病组别。

还有专家表示，从世界范围来看，还可以再细分为500种不同次组别，这一切都取决于基因和当地环境因素的影响。

一型糖尿病是因为胰腺停止生产胰岛素，令葡萄糖在体内堆积。科学家也不确切知道到底为什么会这样，但认为它可能与遗传或是病毒感染导致胰腺内负责产生胰岛素的细胞受损有关。一型糖尿病占糖尿病患者人数的大约10%。

二型糖尿病是因为胰腺无法产生足够的胰岛素，或是胰岛素无法有效工作造成的。

它通常影响中、老年人。但身材肥胖、久坐不动的年轻人也容易患二型糖尿病。

此外，一些少数族裔人群，例如南亚人以及一些孕妇（妊娠糖尿病）也会受到影响。

图片版权 Getty Images Image caption 胰脏中产生胰岛素，胰岛素的功能就是吸收和稳定血糖

糖尿病症状

同时，还有一类人被诊断为糖尿病前期。他们血糖轻微偏高，时间久了也会导致糖尿病。

糖尿病主要症状表现为：

口渴、尿频，特别在夜间、觉得很疲惫、没有刻意减肥但却体重减轻、视觉模糊、伤口不容易愈合等。

除南亚人之外，中国人、非洲裔加勒比海人等都是易患二型糖尿病人群。

图片版权 Getty Images Image caption 疲倦、口渴等都是糖尿病症状。

如何预防糖尿病

虽然是否罹患糖尿病跟遗传和环境因素有关，但你可以通过健康饮食以及积极运动使血糖保持在正常水平。

比如，尽量不吃加工甜食不喝碳酸甜饮料。以全麦来代替白面包和面食。

白米饭、白面粉等加工食品之所以不好是因为其营养成分在加工过程中流失。

健康饮食包括蔬菜、水果以及豆类和全谷物食品，同时还包括健康食用油、富含欧米加3的鱼类等。

另外，吃饭也有讲究：吃饭最好能定时，吃饱了就不要再吃了。

图片版权 Getty Images Image caption 每周争取运动两个半小时。

运动有助于帮助降低血糖。英国全民公费医疗服务（NHS）建议人们每周做2.5小时的有氧运动，包括快走以及爬楼梯等。

保持健康体重将有利于你身体降低血糖。而且，如果需要减肥，一定要注意速度，以每周减1到2斤为好。

不要吸烟，并注意胆固醇水平以降低心脏病风险。

图片版权 BBC Sport Image caption 健康饮食有助于预防糖尿病

糖尿病并发症

糖尿病并发症之所以危险是因为高血糖可以严重损伤血管，如果血管受损则会影响身体中的血液供应。

血液供应不好会增加神经受损风险。例如，神经受损会让人失去疼痛感并出现神经麻木症状，特别是神经末梢。

糖尿病是导致失明、截肢、肾衰竭、中风以及心脏病的主要原因。

在全球范围内，80%糖尿病患者生活在中、低等收入国家。

而在发达国家，糖尿病主要与贫穷和吃廉价、加工食品有关。因此，如果改变生活方式会降低患病风险。