Image caption 姜和柠檬蜂蜜热水

深秋之后北半球绝大部分地区迎来了寒冷的冬季。刺骨寒风、阴绵细雨都会让人倍感透骨凉意。

因此，如何在室内室外保暖非常关键。这里，我们为你推荐一些简单易行的暖身措施，希望让你在冬季也能保持最佳状态，轻松应对寒冬。

毛毯

如果你在家中室内，一定要准备一条毛毯，注意最好是质量尚好的纯毛毯。虽然这听起来最明显不过了，但却很有效。如果你在家中看电视，围上一条毛毯会让你抵御寒气。

同样，睡床棉被上加上毛毯也会让你温暖许多。

热水袋/热宝

热水袋或是中国人喜欢用的热宝，其保暖效果非常好。而且，热水袋用途不只限于床上。你在沙发上或是车里都可以使用。在办公室工作时，也可以放在你的腿上保暖。

吃姜和枸杞

我们平时用于调料的姜还有刺激血液循环的作用，它可以提高人体体温。因此，冬天多吃姜有暖身功效。泡杯热水，里面放点姜可以让你全身温暖。

跟姜有同样功能的还有辣椒、蒜等。但如果你受不了这些比较辛辣的食物，可以吃点枸杞保暖。

热巧克力

Image caption 巧克力热饮帮你驱寒

寒冷天气喝热饮有助于防寒。有什么比在大冷天来杯热巧克力饮料更让人暖心的呢？

吃富含脂肪的食物

冬天了，可以适当吃一些高能量富含脂肪的食物。我们身体在分解食物时需要能量。由于人体需要较长时间来代谢富含脂肪的食物，因此有助于身体更长时间保暖。

防止门下透风

要想保持室内热气不外泄，可以买或是自己制作一些门下防风条样的长袋子，防止从门底下漏风。此外，有条件的还可以买带保暖衬里的窗帘。

多用烤箱

冬天做饭可以考虑多用烤箱。如果家里没有小孩或是宠物的话，还可以在用完烤箱后把门打开，用其余热为房间加热。

做热瑜伽

Image caption 瑜伽对身体益处多多，包括暖身健体

冬天可以尝试做热瑜伽（hot yoga,也称高温瑜伽）。顾名思义，做热瑜伽的房间室内温度很高，因此，你会大量出汗。这不但让你觉得暖和，同时会增加你的血液循环，让你保持较长时间温暖。

无需剃须刮脸

人体身上任何部位的毛发都有保暖作用。特别是男士们，或许考虑在冬天少刮胡子防寒，这可是一个再好不过的理由了。

穿衣学问大

冬天穿衣保温其实是有学问的。并不是穿得越多就越暖和。因为穿得太密实反而会让体温急升，导致出汗，而汗水会吸热，最终让体温下降，身体变冷。

如果有条件，可以选择穿一件贴身发热内衣，然后再选择穿一件相对宽松的衣服。因为宽松衣物可以留有空间，让热力流通。

选择穿袖口收紧的衣服，留住热气。再穿上大衣外套即可。

当然，别忘了围脖、手套、帽子等这些最基本的保暖物件。