基因改造婴儿：中国科学家“创新”引爆伦理争议

Image caption 贺建奎表示，知道自己的研究会引起争议，但他愿意接受批评。

中国南方科技大学科学家贺建奎在世界艾滋病来临之际声称，他早前为两名婴儿改造了基因，使她们将来可能具有天然抵抗艾滋病（又称“爱滋病”）的能力。消息发出后引来各方质疑，焦点不单是在人类改造基因是否符合伦理，外界对贺建奎如何取得研究许可和这份许可的真确性都抱有怀疑。

贺建奎周日（11月25日）在网上发布视频短片，介绍他为一男一女人工授孕后，改变胚胎的其中一组基因，令艾滋病病毒无法入侵这两个胚胎的细胞。他在短片中强调，这种基因手术目前仍是一种“治疗性技术”，不应用作增加胚胎的智商或外貌。

基因改造人类胚胎是否符合道德及伦理一直是医学界一个引发争议的议题，英国等国家更禁止一切与改造人类基因有关的研究。贺建奎的研究传出后被外界强烈质疑，122名中国科学家周一（11月26日）发表联合声明，批评研究直接进行人体实验“只能用疯狂来形容”，又呼吁中国政府“一定要迅速立法严格监管，潘多拉魔盒已经打开，我们可能还有一线机会在不可挽回前，关上它。”

中国南方科技大学更发出声明，指贺建奎已于今年2月1日停薪留职，大学对他的研究并不知情，校内的生物系学术委员会也认为他“严重违背了学术伦理和学术规范”。

图片版权 Getty Images Image caption 这项技术将来可以用于治疗一系列的遗传性疾病。

扑朔迷离的伦理委员会申请书

外界其中一个关注点，是贺建奎注册研究的中国临床试验注册中心。BBC中文记者翻查记录，发现这个注册中心有贺建奎研究的记录，其中申请人所在单位一栏填上南方科技大学，而批准本研究的伦理委员会名称就填上“深圳和美妇儿科医院伦理委员会”。

中国临床试验注册中心的记录同时附有提交到深圳和美妇儿科医院伦理委员会的申请书副本，申请书上有“深圳和美妇儿科医院”的盖章，审批意见一栏也写有“符合伦理规范，同意开展”，旁边有一些相信是深圳和美妇儿科医院伦理委员会成员的签名。文件注明的日期是2017年3月7日。

中国《南方都市报》引述上月从这家医院离职的医务部主任秦苏骥指，他在这份申请书所载的日期仍然任职，同时也是伦理委员会成员，但他没有印象医院就这个申请曾召开过会议。《南方都市报》又引述他说，他特地找了申请书上有签名的前同事询问，他们都指自己没有签过这张申请书，签名“可能是伪造”。

而深圳和美妇儿科医院接受《新京报》查询时，否认贺建奎研究内的两名婴儿在该院出生。

中国临床试临注册中心的网站介绍，它在香港浸会大学设有办事处，也是世界卫生组织“国际临床试验注册平台一级注册机构”。浸会大学回应BBC中文查询时证实，中国临床试验注册中心的确在浸会大学设有办事处，在世界卫生组织国际临床试验注册平台（WHO ICTRP）上也有登记。

BBC中文记者从香港学术界知情人士中了解到，此类中心只负责注册研究项目，不负责其伦理审查，而是由各高校自设伦理审查机关把关。

图片版权 Southern University of Science and Technology Image caption 中国南方科技大学周一傍晚发声明，指学校对贺建奎的研究并不知情。

没有“真正必要的好处”

贺建奎将于周三（11月28日）出席由香港港科院、英国皇家学会和美国国家科学院联合举办的第二届人类基因组编辑国际峰会，以“人类胚胎编辑”为题与其他学者参加研讨会。

伦敦帝国学院干细胞研究专家伊利克（Dusko Ilic）向BBC表示，如果中国真的认为这种实验符合伦理，那么中国“对伦理的认知与世界其他地方有很大差别”。他还认为这种研究没有必要，因为如果艾滋病患者以药物控制病情，几乎不可能会把病毒传染给下一代。

牛津大学伦理学教授瑟武列斯库接受BBC访问时也指出，贺建奎的研究在健康的婴儿身上测试基因改造，却没有“真正而必要的好处”。

美联社在周一刊出贺建奎的专访，同时引述多名专家质疑这个研究是否符合道德伦理，包括宾夕凡尼亚州大学基因编辑专家马斯翁鲁（Kiran Musunuru）和加州一间基因研究中心Scripps Research Translational Institute的专家托波尔（Eric Topol）。报道强调，美联社无法独立核实贺建奎的研究结果，贺建奎也没有在任何医学期刊发表相关文章。

但美联社也有引述支持研究的专家。美国哈佛医学院遗传学教授彻奇（George Church）指，艾滋病对全球公共健康的威胁有扩大的趋势，认为贺建奎的研究“正当”。

报道发出后，中国官方《人民网》转载了部份报道，但只包括了彻奇支持研究的意见，并没有提及马斯翁鲁和托波尔的质疑。《人民网》其后更删除报道。

图片版权 SPL Image caption 早前有英国科学家改造蚊子的基因，令牠们无法繁殖。科学家声称这有助控制会传播病菌蚊子的数量。

为什么人类基因改造争议不断？

科学界早前已经研究出一个称为CRISPR的方法，让科学家很容易改造胚胎的基因。

但据英国科学期刊《自然》介绍，科学界一直担心，以基因改造方法预防疾病，终有一天这个技术会用作预防疾病以外的用途，例如增强智商、让这些胚胎出生后更强壮等。如果只有社会上富有的一群人可以这样做，就会加剧社会不公。

除了英国，加拿大、澳大利亚、西欧各国和韩国等都有明确法例禁止这种研究，而中国就只利用守则禁止这种研究。美国没有禁止相关研究，但有法律禁止研究人员利用联邦政府资金进行这种实验。