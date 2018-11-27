宇宙奥秘知多少：一组数字让你脑洞大开

图片版权 NASA Image caption 浩渺无边的宇宙

宇宙之浩瀚是我们常人所无法想象的。同时，它也是一个由多轨道共存组成的宇宙空间。

我们所生活的地球是一颗围绕太阳的寻常行星。而太阳本身也只不过是太阳系中一颗普通的恒星。太阳系又是银河系中的一部分。

在理清这个简单关系之后，我们再来看看一组关于宇宙星际的重要而有趣的数字，共同探索宇宙星际间的关系与奥秘。

银河系

我们所在的银河系其中心是超大质量的黑洞。在围绕其中心旋转的同时，银河系也在以每小时51.4万英里（1英里等于1.609公里）的速度围绕宇宙运行。

即使这样，银河系围绕宇宙旋转一圈的时间也需要2.3亿年，可见宇宙有多么浩瀚无边。它围绕宇宙公转一周的时间也被称为一个银河年。

如果按银河年来计算的话，我们的地球迄今为止一共经历了18个银河年。

说到这，你一定对我们地球在这个宇宙中的位置有了一个大致的概念。

星星的距离

Image caption 假如可以开车直接到星星上去的话，其实只需要1个小时。

从我们的地球放眼望去，可以看到天边无数颗星星。假如可以开车直接到星星上去的话，其实只需要1个小时，因为星星距离地球上空直线距离只有100公里。这条线也叫卡门线（the Karman Line ）。

卡门线是公认的外太空与地球大气层的分界线，位于海拔100 公里处。它是负责国际的航空航天标准制定、记录保存的机构国际航空联合会所承认的大气层和太空的界线。

银河系黑洞

图片版权 ESA/HERSCHEL/PACS, SPIRE/HI-GAL PROJECT Image caption 银河系中心是一个巨大的黑洞。

银河系的中心是一个巨大的黑洞，它的体积是我们太阳的400万倍大。

它距离我们大约有2.8万光年之遥。打个比喻，银河系的黑洞可以装得下几百万个地球。

但是黑洞是看不见的。黑洞的引力如此之大，即使光线都无法穿透外泄。

海王星——风力星球

图片版权 NASA Image caption 海王星表面风速极高。

海王星是太阳系中九大行星之一， 它也是太阳系中最狂风大作的一个星球。海王星上的风速可以达到每小时1600英里。它距离太阳大约有4个光速小时。

海王星的卫星海卫一（Triton）是太阳系中最冷的地方之一。它表面温度为-391华氏度（华氏温度中冰点温度为32，而摄氏温度的冰点温度是0）。

遗憾的是，你无法用肉眼在夜空中找到海王星，必须要用望远镜才能看见。

银河系有多大？

图片版权 ESA/HUBBLE & NASA Image caption 银河系直径巨大

银河系直径巨大（大约621,000,000,000,000,000英里）。如果以光速来测量的话，大约要用10万光年才能横穿银河系。

相对而言，我们地球的赤道直径只有7926英里。

越行越远的月球

Image caption 月亮渐行渐远。

月亮是我们熟知的地球卫星。它和我们关系非常密切。但实际上，月亮渐行渐远。

1969年，阿波罗11号的宇航员首次登陆月球，其意义不仅仅是人类第一次登月，他们当时的任务还包括鉴定月亮与地球之间的距离是恒定的，还是在不断变化的。为此，他们在月亮表面装置了镜子。

科学家利用激光脉冲来测量地球与月亮之间的距离，他们发现，月亮与地球之间的距离每年增加3.8厘米。

太阳是一颗很普通恒星

图片版权 NASA/JPL-CALTECH/GSFC/JAXA Image caption 太阳核心物质密度高，温度热

太阳的质量占太阳系总质量的99.8％。而且，太阳核心物质密度高，温度热。太阳内部原子核的核聚变可产生巨大能量。

太阳只不过是宇宙中一颗很普通的恒星。但即使这样，它也比地球大100万倍。