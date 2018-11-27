你的器材不支持播放多媒体材料 NASA“洞察号”登陆火星：你需要知道的都在这里

美国宇航局（NASA）一个名为洞察号（InSight）的新机器人已成功在火星登陆。这款探测器旨在研究火星的深层内部，并使其成为除了地球之外唯一一个以这种方式进行检测的星球。

洞察号于格林威治标准时间11月26日19:53确认着陆成功，此后向地球发送了一系列关于其着陆后的更新信息。

当有清晰迹象表明洞察者号已经安全着陆时，美国宇航局的任务小组在加利福尼亚喷气推进实验室（JPL）爆发出一阵欢呼声。

NASA首席行政官布莱登斯汀（James Bridenstine）称之为“令人惊叹的一天”。他告诉记者，特朗普总统已打电话表示祝贺。 JPL主任沃特金斯（Mike Watkins）说，此次发射成功说明“我们做科学必须大胆，必须成为探险家”。

洞察号现在坐落在一片靠近火星赤道、被称为埃律西昂（Elysium Planitia）的广阔平坦的平原上。登陆前，美国宇航局称它为“火星上最大的停车场”。

这块平原的第一张照片在洞察号登陆几分钟后就被传回地球。照片以鱼眼视图显示了机器人周围环境的污迹。

照片是通过位于着陆器下侧的摄像机的半透明镜头盖拍摄的。下降的尘埃掩盖了大部分场景，但仍然可以看出一块小石头、探测器的一只脚以及地平线上的天空。

预计未来几天将拍摄更好的照片。

图片版权 EPL Image caption 洞察号登陆火星后很快发回了第一张照片。

着陆时发生了什么？

跟之前在火星上的所有登陆尝试一样，洞察号的登陆也很惊险。这是2012年以来的首次尝试。

这个探测器一步一步、一米一米地报告了它的进展情况。

它进入大气层的速度比高速子弹还快，使用了隔热屏障、降落伞以及火箭，以相对缓慢停下。

洞察号能否在火星表面持续生存的关键是它的太阳能电池板的部署，这些太阳能电池板是为了下降而存放的。

图片版权 NASA Image caption 任务执行队伍成功避开了火星表面的一些岩石。

机器人已经开始发电以操作其系统，以在零度以下的火星加热设备。

只有先解决这些迫在眉睫的问题，美国宇航局才能可以开始进行洞察号的科学使命。

到目前为止，洞察号任务的一项重大成就是成功将两个公文包大小的卫星与机器人着陆器一起发送到火星。

这两个被称为MarCO A和B的迷你宇宙飞船依靠探测器把着陆时的信号传回了地球。这两个装置的成本不到2000万美元，但它们的技术肯定会在未来的行星际任务中占据更重要的位置。

这两颗小卫星还拍摄了火星的照片。

“进场、下降和着陆过程中的所有数据都传回来了。你现在看到的是图片是离火星4700英里处拍摄的。”MarCO首席工程师柯莱士（Andy Klesh）说。

洞察号任务有何不同？

这将是第一次用探测法了解火星内部。科学家们想知道世界从核心到地壳是如何建构的。洞察号有三个主要实验来实现这一目标。

第一个是一套法英地震仪，它将被提升到地面以收听“火星震”。这些振动将揭示岩石层的位置以及组成。

德国主导的“鼹鼠”系统将向地下挖掘5米，以获取火星的温度。这将让我们了解火星的活跃程度。

第三个实验将使用无线电传输来非常精确地确定火星在其轴上的摆动情况。项目的助理科学家斯姆雷卡尔（Suzanne Smrekar）使用这个类比：“如果你带一个生鸡蛋和煮熟的鸡蛋并旋转它们，它们会因为内部液体的分布而摆动不同。现在我们还不知道火星的核心是液体还是固体，核心有多大。并且这个核心有多大。洞察号会给我们这些信息。”

我们为什么要知道这个？

图片版权 NASA Image caption MarCO拍摄的火星表面照片。右侧网格是将信号传回地球的天线。

科学家非常清楚地球内部是如何构建的，并且他们有一些很好的模型来描述太阳系在45亿年前诞生时的原始结构。但是地球只是一个数据点，火星将为研究人员提供一个不同的视角，让我们了解岩石行星如何通过时间组装和演化的。

洞察号首席科学家班纳吉（Bruce Banerdt）说：“研究行星变化小细节的意义跟我们考虑去哪里度假会轻松去哪里会晒黑一样，比如研究之后我们就会知道，你一靠近金星就会被烧成灰烬，而靠近火星则会被冻死。”