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中国生物科学家贺建奎周一（11月26日）宣布其创造世界首例基因编辑婴儿的消息在医学界一石激起千层浪，当事人贺建奎也仿佛一夜之间被“千夫所指”。

学者向BBC中文表示，虽然中国目前暂未有明确的法律条文禁止此类实验，但贺建奎仍有被追责的可能。此外，他的项目是如何通过实验伦理审查的也疑点重重。

在周一下午百余名中国学者发表联合声明谴责其违背医学伦理后，中国当局已下令对批准该实验的深圳和美妇儿科医院展开调查。

与此同时，美国莱斯大学也宣布开始对该校生物工程学教授迈克尔·蒂姆（Michael Deem）展开调查。该教授据称协助了贺建奎从事基因编辑计划。

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另据报道，贺建奎称他在将胚胎植入母体子宫之前，使用CRISPR基因编辑技术，改变胚胎中的一个基因，以让婴儿对艾滋病有抵抗力。

中国科学院生物与化学交叉研究中心研究员陈椰林对BBC中文表示，该实验引起巨大争议的原因是CRISPR技术的“脱靶效应”很明显，导致实验风险巨大。

“这种实验除了目标基因外，还很可能导致其他基因损伤。这种副作用在动物身上经常发生，概率非常高，并不是一个罕见的事情，”陈椰林说。

陈椰林还表示，根据现有医疗技术，艾滋病人想得到一个健康的孩子，可以有很多替代的方法，没有必要冒这么大的风险。

伦敦大学圣乔治分校（St George's）人类遗传学家雅尔达·贾姆什迪（Yalda Jamshidi）持类似看法。她对BBC表示，目前医学界对于类似实验产生的长期影响仍知之甚少。大多数人都无法从道德和伦理上接受，在人身上进行非必须的实验。

“我们的社会都该仔细考虑如何承担新疗法带来的风险，尤其是那些可能影响后代的治疗，”雅尔达·贾姆什迪说。

贺建奎在周日发布的一段YouTube视频中称，这对被称为露露和娜娜的女婴在几周前就已出生，“像其他婴儿一样健康”。

美联社最初的报道称，根据贺建奎实验的检测结果，双胞胎中有一位的两份目的基因都被改变了，而另一位只改变了一份。贺建奎称，没有证据显示其他基因受到了损伤。

但陈椰林认为，基因编辑所导致的不良效果是一个长期的过程。“有可能在胚胎期，有可能是在发育期，甚至有可能是中老年期，”陈椰林说。“比如损伤了一个致癌基因或生殖系统基因，很有可能这个孩子到二三十岁之后才能看得到。”

如何过审？

在此事件中，除了实验本身引发的伦理争议，该实验如何通过伦理委员会审查也引发了各界质疑。

据中国媒体《新京报》报道，参与该实验的家庭来源于艾滋病公益组织“白桦林”。

该项目负责人称，贺建奎去年5月与其联系，该组织随后发布了招募启事，希望寻找男方是感染者，并且两人中有生育障碍的家庭。该组织随后筛选出了50人发给贺建奎团队。

中国临床试验注册中心在线实验注册信息显示，该实验于去年3月已获得批准，批准该实验的机构是深圳和美妇儿科医院伦理委员会。

公开资料显示，深圳和美妇儿科医院是一家民营医院，成立于2010年。

然而，深圳和美妇儿科医院对此矢口否认。医院经理程珍接受多家中国媒体采访时表示，该医院的伦理委员会从未签署过这样一份文件，怀疑有人模仿签名。她还表示，孩子并非在该医院出生。

北京大学医学人文研究院教授丛亚丽对BBC中文介绍称，根据中国药监局和卫计委的相关条例，无论是公立三甲医院还是民营医院，都可以按照规定成立伦理委员会，对医学实验进行审查。

据了解，伦理委员会人员根据项目所需学术背景邀请专家组成。除院内人士，还需要有院外人士，以及多学科专家共同组成。伦理委员会通过投票决定一项实验的风险控制是否达标、研究能否进行。

丛亚丽认为，中国目前对伦理委员会的成立规范已有严格管理，但过程管理普遍不足。

“监管人员难以到医院去跟踪实验进展，也没有其他机构对实验进行监测。伦理委员会通过后，实验的注册机构也不会再进行实质性审查，”丛亚丽说。

Image caption 贺建奎表示，知道自己的研究会引起争议，但他愿意接受批评。

是否可能追责？

中国国家卫生健康委员会周一（11月26日）晚发布声明称，该部门已要求广东省卫生健康委员会对该事件展开调查。同日，深圳市医学伦理专家委员会也表示将对伦理审查书真实性进行调查。

与此同时，美国莱斯大学（Rice University）周一宣布，开始对该校生物工程学教授迈克尔·蒂姆（Michael Deem）展开调查。该教授据称协助了贺建奎从事基因编辑计划。

丛亚丽教授对BBC中文表示，如果报道属实，贺建奎的实验违反了中国卫生部出台的《人类辅助生殖技术规范》，该规范明确“禁止以生殖为目的对人类配子、合子和胚胎进行基因操作”，“如果是规范的伦理委员会，知道这个规定的话，自然不会批准。”

“严格来说，该规范的管理对象是医生，但贺建奎并不是医生，而是科研人员。目前法律法规虽然不完善，但贺建奎仍面临着法律风险，”丛亚丽说。

四川舟楫律师事务所主任姚飞对BBC中文表示，如果此事件经核实对社会造成恶劣影响，贺建奎不排除被以“危害公共安全罪”起诉。

在2014年北海道大学发表的一项研究报告中，研究者发现全世界39个国家中，有29个禁止编辑人类胚胎。

其中，有25个国家将禁令明确写入法律条文之中。澳大利亚可谓是世界上对胚胎编辑技术管理最严格的国家之一。该国2002年《禁止克隆人法案》（Prohibition of Human Cloning Act 2002）规定，改变胚胎细胞的基因组可能面临10年监禁。

包括中国在内的4个国家则有类似的规定，但并未有法律效力。美国没有彻底的禁令，但审查非常严格。