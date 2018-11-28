图片版权 Getty Images Image caption 每年12月1日为世界艾滋病日。红丝带是关注艾滋病防治问题的国际性标志。

艾滋病毒（HIV，又称爱滋病毒）感染是全球一大重要公共卫生问题。据世界卫生组织（World Health Organization）统计，目前已有3500万人感染艾滋病毒。仅过去一年，全世界就有100万人死于与艾滋病毒有关疾病。

截至目前，全球共有约3700万人感染这种病毒，其中70%的人住在非洲。2017年还有180万人成为新增感染者。

感染艾滋病毒是医生诊断艾滋病（AIDS）的唯一依据。

艾滋病于上世纪80年代开始传播，在此之后，当人们谈到这种病毒的传播方式和感染病毒后的症状时，各种偏见和污名化说法一直不断。

在今年世界艾滋病日到来之际，我们收集了其中最常见的一些迷思，并一一揭开背后的真相。

迷思一：身处艾滋病毒携带者周围会感染艾滋病毒

图片版权 Getty Images Image caption 检测艾滋病毒需要进行血液检测。

这种误解使得艾滋病毒携带者长期以来遭受歧视。尽管各方开展不同形式的宣传活动，2016年仍有26%的英国人认为艾滋病毒可以通过肌肤接触和唾液传播。

但艾滋病毒不会通过触碰、眼泪、汗液、唾液或尿液传播。

以下几种方式均不会让你感染艾滋病毒：

与病毒携带者呼吸相同的空气

拥抱、接吻或握手

共享餐具

共用饮水机

共用物品

在健身房使用健身器材

触碰厕所坐便器、门把手或手柄

图片版权 PA Image caption 1991年，为消除公众对艾滋病毒传播的误解，戴安娜王妃在伦敦与艾滋病毒携带者见面。

艾滋病毒通过与感染病毒的个体交换体液传播。具体包括血液、精液、阴道分泌物及母乳等。

迷思二：非正统疗法可以治疗艾滋病毒

这绝对是错误的。另类医学（alternative medicine）、性交后洗澡、与处女或处男发生性关系都对艾滋病毒无效。

在撒哈拉以南非洲地区、印度部分地区及泰国，一种“处女清洁”（virgin cleansing）迷思广为流传，十分危险。

这种理论使得年龄很小的女生被强奸，在一些案例中甚至是婴儿，让她们面临感染艾滋病毒的危险。

据称，这一迷思发源于16世纪的欧洲，当时梅毒和淋病开始传播。而这种理论对这两种病同样无效。

图片版权 Getty Images Image caption 艾滋病毒不会通过肌肤接触、唾液、共用物品及蚊虫叮咬传播。

还有祷告和宗教仪式，虽然这些手段可以帮助人们面对困难，但从医学角度来看，对艾滋病毒并无效果。

迷思三：蚊子可以传播艾滋病毒

尽管艾滋病毒可以通过血液传播，但已有多项研究显示，昆虫叮咬或吸血不会传播艾滋病毒，原因如下：

1）昆虫不会将上一个叮咬的人或动物的血液输入进下一个人或动物体内；

2）艾滋病毒在它们体内的存活时间非常短暂。

因此，即时你生活在一个蚊虫很多且艾滋病毒感染高发地区，这两者之间也并无什么联系。

迷思四：口交不会让你感染艾滋病毒

相比起其他性交方式，口交确实风险更低。1000次性行为中，传播率不超过4起。

图片版权 Getty Images Image caption 安全套有助于防止艾滋病毒及其他性病传播。

但如果对方是艾滋病毒携带者，不论是男是女，你仍然可以通过口交感染艾滋病毒。因此医生一直建议大家使用安全套，口交时也建议使用。

迷思五：用了安全套就不会感染艾滋病毒

如果安全套破裂、滑落或泄露，那安全套也无法阻止艾滋病毒的传播。

因此艾滋病宣传活动不仅仅在呼吁人们使用安全套，还建议大家接受艾滋病毒检测，以及确认携带病毒后立即接受治疗。

根据世界卫生组织统计，每四个艾滋病毒携带者中便有一人不知道自己携带病毒，这意味着全世界有940万携带病毒者自己并不知情，给病毒传播带来极大风险。

迷思六：没有症状便是没有艾滋病毒

一个人可以携带病毒10到15年而不出现任何症状。在感染的最初几周，他们可能经历类似流感的症状，例如发烧、头痛、皮疹或喉咙痛。

图片版权 Getty Images Image caption 每四个艾滋病毒携带者中便有一人不知道自己携带病毒。

随着免疫系统逐渐被削弱，其他症状可能随之出现：淋巴肿大、体重减轻、发烧、腹泻以及咳嗽。

如果不进行治疗，还可能出现更加严重的疾病，比如结核病、隐球菌性脑膜炎、严重细菌感染及淋巴瘤和卡波西肉瘤等癌症。

迷思七：艾滋病毒携带者会很早去世

接受治疗的艾滋病毒携带者的寿命正在变得越来越长。

联合国艾滋病规划署（UNAIDS）表示，47%的艾滋病毒携带者的病毒得到抑制，也就是说他们血液内的艾滋病毒数量已经降低到血液检测时“无法察觉”的水平。

即使发生性关系，病毒得到抑制的人也不会将病毒传播给没有携带艾滋病毒的人。

图片版权 Getty Images Image caption 如果母亲体内病毒得到抑制，她们可以生下孩子却不把病毒传递给下一代。

但是，如果一旦停职接受治疗，他们的艾滋病毒数量可能反弹，会再次回到“可以察觉”水平。

根据世界卫生组织数据，2017年有2170万艾滋病毒携带者接受抗逆转录病毒治疗，在所有自知病毒携带者中占78%。2010年时，这一数字为800万人。

迷思八：母亲携带艾滋病毒必会传染孩子

并不一定。如果母亲体内病毒得到抑制，她们可以生下孩子却不把病毒传递给下一代。