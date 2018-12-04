过敏症困扰现代人 科学家揭秘背后几大原因

图片版权 Getty Images Image caption 许多儿童都有过敏食品

在全球范围内，有越来越多儿童比以往任何时候更容易患上食物过敏症。而且，很多过敏症非常严重，甚至威胁生命。

最近英国和澳大利亚都发生几起青少年由于食物过敏导致死亡事件，不得不引起人们的重视。

能造成过敏的食物很多，例如像花生、芝麻等普通坚果类、奶制品等。

最近几十年，食物过敏的人数不断上升，特别是在西方国家。

例如，在英国大约7%的儿童有不同程度的食物过敏，澳大利亚更高占9%。而从全欧洲来看，成人食物过敏比例占2%。

在最严重的过敏病例中，即使有一点点引发过敏的食物残留都能导致过敏。

例如，对奶类制品过敏的人，就连市场上出售的酱油也要仔细研究，如果存在一丁点的怀疑都不能购买和食用，更不用提到外面就餐了，这就给过敏者本人以及他们的家人带来巨大的限制和负担，让他们每天生活在恐惧和焦虑中。

但究竟是什么原因导致人们的过敏现象呢？到底有没有办法来解决过敏问题？

过敏原因和症状

图片版权 Thinkstock Image caption 对花生过敏的儿童不在少数

那么，什么是过敏？过敏是免疫系统在人体接触环境中部分对一般人影响不大的过敏原（allergens）因子后，所引发的一系列超敏反应现象。

人体免疫系统把这些物质当作攻击的目标，于是就导致了过敏反应。

过敏反应有各种各样，包括：皮肤瘙痒、红肿、起麻疹等。严重的有呕吐、腹泻、呼吸困难以及过敏性休克。个别极其严重的还会导致死亡。

一些导致儿童过敏的最常见食物包括：

牛奶

鸡蛋

花生

核桃、杏仁、松子、巴西坚果、山核桃

芝麻

鱼类

贝类（如甲壳类动物和软体动物）

过去30年，食物过敏频率增加，特别是在工业化社会。比如，在英国，在1995至2016年之间对花生过敏的人增加了5倍。

根据伦敦王国学院对1300名3岁幼童所做的调查发现，有2.5%的孩子对花生过敏。

澳大利亚人食物过敏率最高。根据一项研究发现，1岁儿童中有9%对鸡蛋过敏，3%对花生过敏。

图片版权 FAMILY HANDOUT/PA WIRE Image caption 英国少女娜塔莎由于误食了含有芝麻的面包三明治而过敏死亡

过敏率增加原因可能是多方面的。一方面是人们对过敏意识增加以及对过敏症的诊断；另一方面也有环境因素在起作用。此外，还有西方生活方式的影响。

发展中国家过敏率低

通常，发展中国家的过敏率比较低。而且，城市地区的过敏症要高于乡村地区。

这其中的原因跟污染、饮食变化、接触微生物机会减少有关。因为这些会影响我们的免疫机制如何做出反应。

还有一点值得注意的是，跟原住国相比一些移民到了新的国家后更容易出现食物过敏以及哮喘高发情况，这一现象也再一步证明环境因素影响的重要性。

可能性解释

图片版权 Getty Images Image caption 做过敏试验以确定过敏原。

虽然，科学界对全球过敏的人不断增多找不到一个单个原因，但科学家认为大概有几种理论可以帮助解释该现象。

其中的一个原因是，卫生改善让孩子被感染机会减少，尤其是寄生虫感染。因为人体免疫系统在对“过敏原”进行抗击时与其在对付寄生虫感染时启动的机制是一样的。

由于没有什么寄生虫可让免疫系统来打击了，免疫系统就开始攻击那些本来无害的物质。

另外一个原因可能跟维他命D有关。维他命D可以帮助增强我们的免疫力，使我们不易过敏。

目前，全世界大多数人口由于种种原因都无法得到足够的维他命D。在美国，据信在过去10年维他命D缺乏症几乎翻了一番。

一种更新的理论是，是否会对食物过敏取决于与该过敏原接触的形式、时间以及剂量多少之间的平衡。

比如，有些人是通过皮肤来产生过敏抗体的，尤其是那些在婴儿期得过湿疹的孩子。

但据说，如果在孩子断奶时吃一些日后可能引发过敏的食物可以让肠道免疫系统得到“锻炼”，催发它的“健康反应”以避免发生过敏，因为这时肠道的免疫系统做好了容忍细菌以及外来物质，即食物的准备。

根据伦敦王国学院的研究显示，如果让孩子从出生的第一年开始经常吃花生的话，到这些孩子5岁的时候，可以把他们对花生过敏的几率降低80%。

该研究也让美国重新修改了关于婴儿期喂食花生的指南。

无药可治？

图片版权 Getty Images Image caption 而从全欧洲来看，成人食物过敏比例占2%。

目前，对食物过敏症还没有什么灵丹妙药，只能避免吃让自己过敏的食品，并准备一个应急方案以防万一。

要想知道对哪些食物过敏，最稳妥的做法是做过敏试验。例如，伦敦国王学院研制的验血测试跟已知测验花生过敏方法相比更加准确。

同时，该测试涵盖了造成儿童食物过敏原90%左右的食品，并希望在未来2年可以得到应用。

但问题，即使知道对哪些食物过敏，意外和错误仍有可能发生。

目前，医生可以使用脱敏疗法减轻过敏者对过敏原的敏感性，以及保护过敏症患者意外接触过敏物儿发生过敏反应。

最近的一项免疫治疗药物试验发现，67％的花生过敏受试者在参加实验一年后，可以稍微吃一点点花生（相当于两个花生仁），而这一比例在对照组只有4％。尽管如此，当然他们仍然对花生过敏。

同时，研究人员也在寻找其他治疗方法。

但与此同时，那些对食物过敏的人还是应该做好自我保护最重要。