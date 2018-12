图片版权 Getty Images Image caption 科学家认为公元536年的火山爆发,严重得与这张构想图描述的情况差不多。

气候变化、全球旱灾山火不断、经济增长放缓,近年来这些坏消息也许令你觉得苦日子要来了,但断言世界形势越来越糟糕前,你得先想想生于536年的人类所经受的连串巨大灾害。

当时,长达18个月欧洲、中东和亚洲笼罩在一层神秘的浓雾中,全球气温平均下跌摄氏1.5至2.5度。爱尔兰的史书对此有详细的描述:536至539年期间,粮食严重歉收。远在东方的中国也受到影响,烈日炎炎的夏季突然下起雪来。

大约同一时间在公元541年,东罗马帝国的培琉喜阿姆(Pelusium)爆发瘟疫,后称查士丁尼大瘟疫(Plague of Justinian),夺去东罗马帝国一半至三分一的人口。

美国哈佛大学历史学家麦科米克(Michael McCormick)最新发表在学术期刊《科学》(Science)的文章形容,这是人类史上“最差的一个时期,甚至是最差的一年”。到底是甚么事情引发这一连串灾难?科学家透过钻探瑞士一个冰川,也许能找到答案。

图片版权 Getty Images Image caption 冰川数千年来凝固时,同时会把一些当时飘浮在大气层的物质保存在内,让科学家可以研究当时的大气层成分。

灾难性的火山爆发

哈佛大学人类历史科学研究计划(Initiative for the Science of the Human Past)研究人员的课题是探索瑞士一个有数千年历史的冰川。这个冰川在数千年聚集过程中把一些当时飘浮在大气层的物质保存下来。科学家在这个冰川往下钻探取出冰芯,就能得到在不同时期凝固的冰川样本,也能获得不同时期大气层飘浮物的样本。

研究人员发现,公元536年春天凝固的冰川蕴含了两个由火山活动形成的玻璃微分子,显示当时冰岛或北美一些地方有灾难性的火山爆发,喷出的火山灰散布到北半球各地。

研究人员认为,强风把这些火山灰吹散到欧洲和亚洲不同地区,遮挡太阳光,令全球气温下降。除了公元536年,科学家还发现在540和547年都有大规模火山爆发。

图片版权 Getty Images Image caption 冰岛埃亚菲亚德拉(Eyjafjallajokull)火山2010年爆发,严重影响当地航空交通。

这两次火山爆发,再加上瘟疫,令欧洲经济陷入衰退,一直至公元640年。这个年份的样本的铅含量大幅增高,显示当年的银矿活动再度活动起来,证明当时经济开始复苏。

美国俄克拉何马大学(University of Oklahoma)罗马历史研究员哈佩尔(Kyle Harper)指出,瑞士冰川取得的样本详细纪录了发生天灾具体年代,为研究人员研究东罗马帝国衰落提供一种“新的方法”,有利于他们探讨当时的经济活动。

有了这种新的研究方法,也许为学者认识这个被称为“黑暗时代”带来一线曙光。